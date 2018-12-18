В Госдуме построят столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию за два миллиарда рублей

Реконструкция комплекса зданий Госдумы РФ обойдется бюджету страны в 2 млрд рублей, что боле чем в два превышает бюджет, зарезервированный на эти цели в начале 2018 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на портал госзакупок.

По данным издания, управление делами президента России в конце ноября заключило контракт с компанией «Моспроект-2» архитектора Михаила Посохина на 123,4 млн рублей на разработку проекта реконструкции зданий Госдумы. Госзаказ размещен без конкурса, в рамках процедуры закупки у единственного поставщика. Компания получила этот подряд взамен двух расторгнутых сторонами в октябре контрактов — на проекты расширения думского зала пленарных заседаний (35,7 млн руб.) и реконструкции крыши с надстройкой стеклянного купола вместо существующего перехода между двумя корпусами Госдумы (21,5 млн руб.).

Издание отмечает, что задание на проектирование засекречено под грифом «для служебного пользования». К запланированным ранее объектам реконструкции в контракте прибавились столовая на 162 места (965,4 кв. м), ресторан на 200 мест (914,5 кв. м), два кафе — на 80–100 мест на первом этаже и на 64 места на цокольном этаже (соответственно 270,6 и 274 кв. м), а также магазин-кулинария на первом этаже (197,1 кв. м). Все эти объекты эксплуатирует подразделение подведомственного УДП комбината питания «Кремлевский», который по указанным в контракте расчетам сможет одновременно кормить в думских залах общепита 426 человек.

Планируется также переоснащение зала, сетей для видеоконференций, парламентского ТВ и спецсвязи. Их спроектирует за 10,3 млн руб. АО «Сатурн» (генпроектировщик судебного квартала в Санкт-Петербурге по заказу УДП).