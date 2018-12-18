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Московский листок

В Госдуме построят столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию за два миллиарда рублей

Опубликовано 18.12.2018 в разделе комментариев 2

В Госдуме построят столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию за два миллиарда рублей

Реконструкция комплекса зданий Госдумы РФ обойдется бюджету страны в 2 млрд рублей, что боле чем в два превышает бюджет, зарезервированный на эти цели в начале 2018 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на портал госзакупок.

По данным издания, управление делами президента России в конце ноября заключило контракт с компанией «Моспроект-2» архитектора Михаила Посохина на 123,4 млн рублей на разработку проекта реконструкции зданий Госдумы. Госзаказ размещен без конкурса, в рамках процедуры закупки у единственного поставщика. Компания получила этот подряд взамен двух расторгнутых сторонами в октябре контрактов — на проекты расширения думского зала пленарных заседаний (35,7 млн руб.) и реконструкции крыши с надстройкой стеклянного купола вместо существующего перехода между двумя корпусами Госдумы (21,5 млн руб.).

Издание отмечает, что задание на проектирование засекречено под грифом «для служебного пользования». К запланированным ранее объектам реконструкции в контракте прибавились столовая на 162 места (965,4 кв. м), ресторан на 200 мест (914,5 кв. м), два кафе — на 80–100 мест на первом этаже и на 64 места на цокольном этаже (соответственно 270,6 и 274 кв. м), а также магазин-кулинария на первом этаже (197,1 кв. м). Все эти объекты эксплуатирует подразделение подведомственного УДП комбината питания «Кремлевский», который по указанным в контракте расчетам сможет одновременно кормить в думских залах общепита 426 человек.

Планируется также переоснащение зала, сетей для видеоконференций, парламентского ТВ и спецсвязи. Их спроектирует за 10,3 млн руб. АО «Сатурн» (генпроектировщик судебного квартала в Санкт-Петербурге по заказу УДП).

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Так то на всякий случай и неблагоприятный сценарий
С.П.Вдиван написал 18.12.2018 12:18
если за пределами Гос.Думы жрать будет нечего
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Бедные голодные депутаты
Марина Мыльникова 2 написал 18.12.2018 11:37
А на территории России ходят толпы бездомных граждан, которым наша Конституция якобы гарантирует все блага и права. На самом деле эти люди лишены даже поликлинической помощи, так как по официальному ответу Министерства здравоохранения Забайкальского края их никто не принимает в силу отсутствия документов, а вся медицинская помощь выражается в оказании ургентной,то есть только скорой помощи. Буквально только когда запомирает. На одну зарплату Депутата Законодательного собрания Забайкальского края можно снять комнаты в частных домах или комнаты с подселением ВСЕМ БОМЖАМ ГОРОДА ЧИТЫ. Гарантирую, что это так. Так не лучше ли выгнать одного депутата и просто снять жилье бедолагам, ночующим в трубах теплосетей, потому что ответственные чиновники все подвалы добросовестно запломбировали. Антитерроризм! А за деньги, потраченные на эту столовую, можно кардинально разрешить проблемы бездомных уж точно города Москвы.
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