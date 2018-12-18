Госдума одобрила законопроект о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий административную ответственность в виде ареста до 15 суток и штрафа до 500 тыс. руб. за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Согласно документу, при повторном нарушении наказание увеличивается до 30 суток ареста и до 1 млн руб. штрафа.

Документ, разработанный единороссами, вносит поправки в КоАП. В тексте поправок указано, что "вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей".

В соответствии с поправками отвечать будут организаторы несанкционированного митинга.

Повторное совершение такого правонарушения будет караться повышенной административной ответственностью: штраф для граждан составит от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток; для должностных лиц - от 200 тысяч до 600 тысяч рублей; для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что документ создан в целях недопущения причинения вреда жизни, здоровью и развитию несовершеннолетних.