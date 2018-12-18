Госдума одобрила законопроект о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий административную ответственность в виде ареста до 15 суток и штрафа до 500 тыс. руб. за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Согласно документу, при повторном нарушении наказание увеличивается до 30 суток ареста и до 1 млн руб. штрафа.
Документ, разработанный единороссами, вносит поправки в КоАП. В тексте поправок указано, что "вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей".
В соответствии с поправками отвечать будут организаторы несанкционированного митинга.
Повторное совершение такого правонарушения будет караться повышенной административной ответственностью: штраф для граждан составит от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток; для должностных лиц - от 200 тысяч до 600 тысяч рублей; для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что документ создан в целях недопущения причинения вреда жизни, здоровью и развитию несовершеннолетних.
жоржик. написал 18.12.2018 14:35
2. а суть в том, что голосование, то есть осуществление своего волеизъявления (обнаружение желания, воли), то есть своего мнения в политике и О ПОЛИТИКЕ (бывшей, текущей, возможной) через выбор депутатиков (интересно, а "депутатики" это оскорбление, или констатация факта о трех с половиной летних малышах и малышек в песочнице еще не умеющих считать под названием ....в связи с отсутствием в прессе (СМИ) ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ изменения пенсионного законодательства, которое то требует ПРОСТОГО знания ПРОСТОЙ арифметики) формула расчета мной приводилась, а тут просто не хватит места, УСТАНОВЛЕНО (то есть разрешено) Конституцией РФ с 18 лет - статья 60:Гражданин Российской Федерации может САМОСТОЯТЕЛЬНО осуществлять в полном объеме свои права и ОБЯЗАННОСТИ с 18 лет.
3. а чудо в том, что наконец для выполнения конкретной статьи Конституции РФ принимают конкретный ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон;
4. то есть публика из песочницы по факту продемонстрировала, что усиленное нарушение наших конституционных прав и обязанностей может их заставить оторваться от маминой ? или папиной? юбки (есть такое выражение и частично оно использовано) и совершить положительное для общества действо, так скажем. Пока только во внеэкономическом плане, внеэкономическим принуждением, то есть кнутом, э так скажем..
5. интересно а когда будет экономическое принуждение, э под названием пряник? речи то они хороши, но вот на стипендию студенты и студентки смогут прожить, ну которые на бюджетным местах для бедных детей бедных родителей, которые может как коммунисты и голосовали на партсобраниях за перестройку по чубайсу, но свои две волги так и не получили, в отличии от тех кто в КПСС и ЛЕНИНСКОМ КОМСОМОЛЕ был наверху, в том числе в виде бухгалтеров не комсомольского возраста, э тоже так скажем..
до написал 18.12.2018 14:29
ему 18 лет мозги
геббельсовской пропагандой
засирают,
и он верит.
Рэд написал 18.12.2018 13:20