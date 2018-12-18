Средняя взятка в России в 2018 году перевалила за 600 тысяч рублей

Средний размер взятки в России за девять месяцев текущего года составил 609 тысяч рублей, а общая сумма выявленных взяток достигла 1,8 млрд рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Общая сумма взяток, которая проходит по всем выявленным уголовным делам по статье 290 УК РФ (получение взятки) составила 1,8 млрд руб., а средняя сумма взятки - 609 тыс.руб.", - сообщил Куренной на видеоканале "Эфир" во вторник.

По его словам, с января по сентябрь 2018 года зарегистрировано на 3% больше фактов взяточничества (10,179 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом задокументировано на 9% больше фактов получения взяток, на 2,2% - дачи взяток, на 16% стало больше фактов посредничества во взяточничестве, на 2,2% уменьшилось число мелких взяток.

За этот же период взятки в значительном размере — от 25 тыс. до 150 тыс. руб. — выявлялись в 826 случаях на общую сумму более 48 млн руб.

Всего за 9 месяцев этого года было установлено 1,026 тыс. должностных лиц, подозреваемых в получении взятки. Из них 298 человек - это сотрудники органов внутренних дел, 76 - сотрудники ФСИН, 41 - из ФССП, 48 - из Минобороны России. В органах исполнительной власти было выявлено 39 коррупционеров, в органах местного управления - 77.

Отметим, что с 2012 года размер средней взятки по России вырос в 10 раз. Согласно официальным данным МВД, в 2012 году она составляла порядка 60 тысяч рублей.