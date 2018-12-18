Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Средняя взятка в России в 2018 году перевалила за 600 тысяч рублей

Опубликовано 18.12.2018 в разделе комментариев 0

Средняя взятка в России в 2018 году перевалила за 600 тысяч рублей

Средний размер взятки в России за девять месяцев текущего года составил 609 тысяч рублей, а общая сумма выявленных взяток достигла 1,8 млрд рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Общая сумма взяток, которая проходит по всем выявленным уголовным делам по статье 290 УК РФ (получение взятки) составила 1,8 млрд руб., а средняя сумма взятки - 609 тыс.руб.", - сообщил Куренной на видеоканале "Эфир" во вторник.

По его словам, с января по сентябрь 2018 года зарегистрировано на 3% больше фактов взяточничества (10,179 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом задокументировано на 9% больше фактов получения взяток, на 2,2% - дачи взяток, на 16% стало больше фактов посредничества во взяточничестве, на 2,2% уменьшилось число мелких взяток.

За этот же период взятки в значительном размере — от 25 тыс. до 150 тыс. руб. — выявлялись в 826 случаях на общую сумму более 48 млн руб.

Всего за 9 месяцев этого года было установлено 1,026 тыс. должностных лиц, подозреваемых в получении взятки. Из них 298 человек - это сотрудники органов внутренних дел, 76 - сотрудники ФСИН, 41 - из ФССП, 48 - из Минобороны России. В органах исполнительной власти было выявлено 39 коррупционеров, в органах местного управления - 77.

Отметим, что с 2012 года размер средней взятки по России вырос в 10 раз. Согласно официальным данным МВД, в 2012 году она составляла порядка 60 тысяч рублей.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
"В царство Свободы дорогу грудью проложим себе"
"В царство Свободы дорогу грудью проложим себе"
18.12.2018
Семь лет расстрелу рабочих Жанаозена
Семь лет расстрелу рабочих Жанаозена
16.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Средняя взятка в России в 2018 году перевалила за 600 тысяч рублей (0)
Госдума одобрила законопроект о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги (1)
В Госдуме построят столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию за два миллиарда рублей (4)
Россиян ждет очередной скачок цен из-за подорожания топлива (3)
Выборы в Приморье выиграны "чисто" (15)
"В царство Свободы дорогу грудью проложим себе" (3)
Сколько денег в вашем кошельке - никогда не догадаетесь! (5)
Почему Путин забыл про свой указ о Десятилетии детства? (16)
"Отруливание" (12)
В Ростове-на-Дону голодают обманутые дольщики (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: 5-я суббота восстания жёлтых жилетов
Максим Калашников Максим Калашников: Что говорят Игорь Стрелков и АПН Северо-Запад?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Суть советского проекта
Дарья Митина Дарья Митина: Гoспoдь, жги
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss