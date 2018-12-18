Нефть рухнула до уровней 2017 года

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, несмотря на обещанные ОПЕК+ меры. Так нефть марки Brent на торгах 18 декабря упала почти на 4%, опустившись до отметки $57,27 за баррель, что является самой низким значением с октября 2017 года. Январские фьючерсы на WTI подешевели на 3,4% до $48,44 за баррель.

7 декабря ОПЕК и не входящие в картель государства смогли договориться о новом сокращении добычи – с января 2019 г. на 1,2 млн барр./сутки по сравнению с октябрем 2018 г. После этого цены пошли вверх, однако затем вновь начали снижаться.