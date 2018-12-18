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Московский листок

ВС отказался считать опьянение отягчающим обстоятельством

Опубликовано 18.12.2018 в разделе комментариев 1

ВС отказался считать опьянение отягчающим обстоятельством

Верховный суд РФ исключил алкогольное опьянение из отягчающих обстоятельств при оценке степени вины в преступлении. Как сообщает РАПСИ, соответствующее указание содержится в постановлении пленума суда.

"Само по себе совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, не является основанием для признания такого состояния обстоятельством, отягчающим наказание", - говорится в документе.

ВС напоминает, что судьи в описательно-мотивировочной части приговора должны указать мотивы, по которым они пришли к выводу о необходимости признания такого состояния обвиняемого отягчающим обстоятельством.

Напомним, в настоящее время отягчающими факторами считаются: рецидив, преступление в составе группы, использование в противоправных действиях несовершеннолетних, людей с расстройствами психики или пьяных и ряд других обстоятельств.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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kirilis написал 18.12.2018 15:37
Ельцина выгораживают?
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