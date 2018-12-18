Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин подписал закон о блокировке опасных для детей сайтов

Опубликовано 18.12.2018 в разделе комментариев 5

Путин подписал закон о блокировке опасных для детей сайтов

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов с информацией, побуждающей детей к совершению противоправных действий. Автором инициативы выступила депутат Ирина Яровая. Опубликованный на официальном портале правовой информации документ вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно ему, распространение в интернете информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья либо для жизни и здоровья иных лиц, будет являться основанием для включения таких сайтов или их страниц в единый реестр запрещенных сайтов и незамедлительного ограничения доступа к ним. В законе также прописана незамедлительная передача информации Роскомнадзором в полицию для выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Ну написал 18.12.2018 17:35
Абромовичей, ковальчуков и др иностранных граждан владеющих путлевизором и внедряющих в сознание населения тупость, глупость, насилие и пропаганду ущербности их гарант не тронет, это же их бизнес и свобода, бр.
Ответить
Россия,Путин,мы. Вместе мы- сила.
Ни фига себе написал 18.12.2018 16:43
Еще один гвоздь в крышку гроба тем,кто мечтает развалить Россию.
Ответить
(без названия)
стоик1409 написал 18.12.2018 16:07
Блокировка ТВ - насущная необходимость сохранения психического здоровья нации?
Хозяев ТВ - под суд и к высшей мере?
Ответить
(без названия)
стоик1409 написал 18.12.2018 16:04
Блокировка каналов ТВ - насущная необходимость здоровья нации?
А хозяев ТВ - под суд?
Ответить
(без названия)
La Terrible написал 18.12.2018 16:02
Ага, все оппозиционные сайты заблокируют, оставят одни зомбо-пропагандонские аналы. Хитрож.по, чо!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
"В царство Свободы дорогу грудью проложим себе"
"В царство Свободы дорогу грудью проложим себе"
18.12.2018
Семь лет расстрелу рабочих Жанаозена
Семь лет расстрелу рабочих Жанаозена
16.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Экс-главу "Правого сектора" нашли под Львовом с перерезанным горлом (1)
Данные Росстата о небывалом сельскохозяйственном росте оказались завышенными из-за "приписок" (1)
Госдума разрешила блокировать новостные агрегаторы с иностранным участием (3)
Путин подписал закон о блокировке опасных для детей сайтов (5)
ВС отказался считать опьянение отягчающим обстоятельством (3)
Нефть рухнула до уровней 2017 года (6)
Средняя взятка в России в 2018 году перевалила за 600 тысяч рублей (1)
Госдума одобрила законопроект о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги (8)
В Госдуме построят столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию за два миллиарда рублей (9)
Россиян ждет очередной скачок цен из-за подорожания топлива (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Прoшлo, на минутoчку, 57 лет...
Дарья Митина Дарья Митина: Всё кoгда-нибудь в жизни бывает в первый раз:)))
Дарья Митина Дарья Митина: Выдыхайте:))
Дарья Митина Дарья Митина: Резoлюция ГА OOН
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss