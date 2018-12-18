Путин подписал закон о блокировке опасных для детей сайтов Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов с информацией, побуждающей детей к совершению противоправных действий. Автором инициативы выступила депутат Ирина Яровая. Опубликованный на официальном портале правовой информации документ вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно ему, распространение в интернете информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья либо для жизни и здоровья иных лиц, будет являться основанием для включения таких сайтов или их страниц в единый реестр запрещенных сайтов и незамедлительного ограничения доступа к ним. В законе также прописана незамедлительная передача информации Роскомнадзором в полицию для выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности.



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