Госдума разрешила блокировать новостные агрегаторы с иностранным участием

Государственная дума во вторник приняла в первом чтении проект закона об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России, передает ТАСС.

Документ устанавливает "запрет на владение, управление либо контроль прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в совокупности более 20% акций любого лица) в отношении более 20% долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) владельца новостного агрегатора.

Отмечается, что владельцем агрегатора не может выступать иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация; иностранная компания, российское юридическое лицо с иностранным участием, иностранный гражданин, лицо без гражданства, а также гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства.

За нарушение доступ к агрегаторам предлагается блокировать. Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в конце октября внесли депутаты Андрей Луговой, Борис Пайкин (ЛДПР), Антон Горелкин и Михаил Старшинов («Единая Россия»).

В пояснительной записке к документу отмечается, что ограничения предлагаются для "предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества".