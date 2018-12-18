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Московский листок

Госдума разрешила блокировать новостные агрегаторы с иностранным участием

Опубликовано 18.12.2018 в разделе комментариев 3

Госдума разрешила блокировать новостные агрегаторы с иностранным участием

Государственная дума во вторник приняла в первом чтении проект закона об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России, передает ТАСС.

Документ устанавливает "запрет на владение, управление либо контроль прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в совокупности более 20% акций любого лица) в отношении более 20% долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) владельца новостного агрегатора.

Отмечается, что владельцем агрегатора не может выступать иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация; иностранная компания, российское юридическое лицо с иностранным участием, иностранный гражданин, лицо без гражданства, а также гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства.

За нарушение доступ к агрегаторам предлагается блокировать. Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в конце октября внесли депутаты Андрей Луговой, Борис Пайкин (ЛДПР), Антон Горелкин и Михаил Старшинов («Единая Россия»).

В пояснительной записке к документу отмечается, что ограничения предлагаются для "предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества".

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Сережка в вашем ухе и пуля в вашей груди-это совсем разные вещи.
Ни фига себе написал 18.12.2018 17:20
На опыте США нужно учиться защите собственных интересов.К присутствию инородного тела в своем организме следует относиться с умом. Сережка в вашем ухе и пуля в вашей груди-это совсем разные вещи.
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(без названия)
Виктор + написал 18.12.2018 17:00
Зато иностранцы могут быть менеджерами и пропагандистами, как Сергей Брилев.
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(без названия)
Виктор + написал 18.12.2018 16:58
Зато иностранцы могут быть менеджерами и пропагандистами, как Сергей Брилев.
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