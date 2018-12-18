Данные Росстата о небывалом сельскохозяйственном росте оказались завышенными из-за "приписок"

Сведения Росстата о высоких темпах роста отечественного сельского хозяйства с 2013 года оказались ошибочными из-за "приписок". Об этом говорится декабрьском "Мониторинге экономической ситуации" РАНХиГС.

"По данным Росстата, сельское хозяйство в последние годы росло быстрыми темпами: в 2013 г. – на 5,8%, в 2014 – на 3,5, в 2015 – на 2,6, в 2016 – на 4,8, в 2017 – на 2,5. В целом за 5 лет рост составил 20,7%. Однако по результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП) 2016 г. статистика была серьезно скорректирована", - отмечают аналитики.

Наиболее значительные ошибки обнаружились в оценках валового производства картофеля (на 35,9%), овощей и бахчевых (на 17,2%), фруктов и ягод (на 8,3%), молока (на 3,4%).

Оценка стоимости валовой продукции сельского хозяйства в целом тоже была снижена с 5654 млрд руб. до 5111,8 млрд руб., т.е. на 542 млрд руб. (10,6%).

"Таким образом, объемы производства в скорректированной статистике в 2017 г. (5111,8 млрд руб.) оказались значительно ниже, чем в 2016 г. (5521 млрд руб. в сопоставимых ценах 2017 г.)… Если же сравнить начальные данные за 2017 г. (5654 млрд. руб.) с результатами 2018 г., то придется признать, что в 2018 г. может произойти серьезное падение сельскохозяйственного производства: примерно на 11–14%", - констатируют авторы исследования.

В РАНХиГС отмечают, что подобные приписки имели место в советские времена ради выполнения плана. "От этого зависели их зарплата, премии и сам факт сохранения должности. А какую природу имеет феномен завышения данных в условиях рыночной экономики? У руководителей хозяйств и собственников заинтересованности в этом вроде бы нет. Наоборот, высокие показатели могут привести к росту налогов и других платежей. Однако сохраняется такой интерес у руководителей более высокого ранга", - считают аналитики.