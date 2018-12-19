Упрощение порядка признания жилищных прав. Жильцы выбили у барина новогодний подарок

Отметим, что Движению общежитий, правозащитной организации «Восход», московским коммунистам, наконец-то, удалось достучаться до городских властей.
На сайте мэра Москвы была официально вывешена информация о том, что:
"Город значительно упрощает порядок оформления договоров социального найма с жителями бывших общежитий, переданных в собственность Москвы. Соответствующее постановление принято 11 декабря 2018 года на заседании президиума правительства.
Так, для заключения договора гражданам достаточно будет иметь открытый финансовый лицевой счет и регистрацию по месту жительства, либо копию ранее принятого решения о предоставлении комнаты в общежитии.
Напомним, ранее для проведения подобного оформления требовалось одновременно наличие документа о вселении (ордера), наличие регистрации по месту жительства, фактическое проживание и подтверждение внесения платы за наем и коммунальные услуги. Однако большое число семей не имели возможность представить одновременно все необходимые документы, довольно часто ряд документов был утерян москвичами, что препятствовало необходимому оформлению.
Кроме того, некоторые семьи отказывались от заключения договоров социального найма, опасаясь быть снятыми с жилищного учета из-за значительного увеличения занимаемой площади при заключении договора (за счет доли помещений общего использования квартиры).
Теперь при определении уровня жилищной обеспеченности семей будет учитываться не более 5 кв.м. от площади помещений общего пользования, таких как коридоры, кухни и душевые и др.
Это позволит москвичам закрепить занимаемую ими площадь в бывших общежитиях и реализовать полный объем их жилищных прав, в том числе – приватизировать помещение и улучшить жилищные условия с помощью города в соответствии с законом."
https://www.mos.ru/news/item/48876073/?fbclid=IwAR2KFzSRKZ4agRXs2rhGx5jVnyxehj8Zedd4SAhuER0TympBQcc0sfPMdR0
Нас очень радует первый пункт (про счёт и регистрацию). Дело в том, что ранее, во времена Союза, работодатель, вселяя людей в общежитие или квартиру, а тем более, переселяя людей из одного общежития в другое, не всегда правильно оформлял документы. Не всегда документы сохранялись жильцами.
Тогда никто не думал, что наступит такой бардак. Что жулики получат возможность красть у людей жильё, придираясь к малейшему изъяну в бумагах.
Кроме этого, в постсоветские времена работодатель часто умышленно обманывал жильцов, обещая жилье, но оформляя документы неправильно, либо не в полном объёме. Сейчас жуликам из бизнеса и власти будет намного труднее лишать людей жилья.
Нас очень радует и второй пункт - дело в том, что до этого всякие жулики, сначала ДЖП (департамент жилищной политики) стали объединять этаж общежития коридорного или гостиничного типа, ну или даже всё общежитие, в одну мегакоммуналку. Приписывать площадь коридоров и лестниц общего пользования к площади комнат, занимаемых жильцами. У людей из-за этого резко возрастала сумма платежей, иногда больше, чем вдвое.
Кроме этого, люди уже считались обеспеченными жильём по норме предоставления и вылетали из очереди на улучшение жилищных условий. То, что данные «коммуналки» не отвечают стандартам благоустроенности города, никого не волновало.
Данное постановление должно существенно затруднить эту практику. Правда, немножко непонятно, почему 5 метров лестницы общего пользования (на которых человек не живёт точно также, как и на остальных 20-ти) приписать всё же можно. Но опять - всё же 5 приписанных метров намного лучше, чем 25.
К сожалению, для принятия этого постановления потребовалось бесконечное число акций протеста, коллективных визитов в ДГИ, мэрию, прокуратуру, другие органы власти с участием прессы, множество обращений от членов Совета по правам человека.
Всё же лучше поздно, чем никогда. Мы очень рады, что о принятии данного постановления было объявлено. Мы очень надеемся, что за применение данного постановления не придётся биться также настойчиво, как за его принятие.
Ликаны написал 19.12.2018 08:55
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Бандиты из эФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наши IP адреса подменивает сервер ЭФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ ЛАКЕЕМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html