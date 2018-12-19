Упрощение порядка признания жилищных прав. Жильцы выбили у барина новогодний подарок

Отметим, что Движению общежитий, правозащитной организации «Восход», московским коммунистам, наконец-то, удалось достучаться до городских властей.

На сайте мэра Москвы была официально вывешена информация о том, что:

"Город значительно упрощает порядок оформления договоров социального найма с жителями бывших общежитий, переданных в собственность Москвы. Соответствующее постановление принято 11 декабря 2018 года на заседании президиума правительства.

Так, для заключения договора гражданам достаточно будет иметь открытый финансовый лицевой счет и регистрацию по месту жительства, либо копию ранее принятого решения о предоставлении комнаты в общежитии.

Напомним, ранее для проведения подобного оформления требовалось одновременно наличие документа о вселении (ордера), наличие регистрации по месту жительства, фактическое проживание и подтверждение внесения платы за наем и коммунальные услуги. Однако большое число семей не имели возможность представить одновременно все необходимые документы, довольно часто ряд документов был утерян москвичами, что препятствовало необходимому оформлению.

Кроме того, некоторые семьи отказывались от заключения договоров социального найма, опасаясь быть снятыми с жилищного учета из-за значительного увеличения занимаемой площади при заключении договора (за счет доли помещений общего использования квартиры).

Теперь при определении уровня жилищной обеспеченности семей будет учитываться не более 5 кв.м. от площади помещений общего пользования, таких как коридоры, кухни и душевые и др.

Это позволит москвичам закрепить занимаемую ими площадь в бывших общежитиях и реализовать полный объем их жилищных прав, в том числе – приватизировать помещение и улучшить жилищные условия с помощью города в соответствии с законом."

https://www.mos.ru/news/item/48876073/?fbclid=IwAR2KFzSRKZ4agRXs2rhGx5jVnyxehj8Zedd4SAhuER0TympBQcc0sfPMdR0

Нас очень радует первый пункт (про счёт и регистрацию). Дело в том, что ранее, во времена Союза, работодатель, вселяя людей в общежитие или квартиру, а тем более, переселяя людей из одного общежития в другое, не всегда правильно оформлял документы. Не всегда документы сохранялись жильцами.

Тогда никто не думал, что наступит такой бардак. Что жулики получат возможность красть у людей жильё, придираясь к малейшему изъяну в бумагах.

Кроме этого, в постсоветские времена работодатель часто умышленно обманывал жильцов, обещая жилье, но оформляя документы неправильно, либо не в полном объёме. Сейчас жуликам из бизнеса и власти будет намного труднее лишать людей жилья.

Нас очень радует и второй пункт - дело в том, что до этого всякие жулики, сначала ДЖП (департамент жилищной политики) стали объединять этаж общежития коридорного или гостиничного типа, ну или даже всё общежитие, в одну мегакоммуналку. Приписывать площадь коридоров и лестниц общего пользования к площади комнат, занимаемых жильцами. У людей из-за этого резко возрастала сумма платежей, иногда больше, чем вдвое.

Кроме этого, люди уже считались обеспеченными жильём по норме предоставления и вылетали из очереди на улучшение жилищных условий. То, что данные «коммуналки» не отвечают стандартам благоустроенности города, никого не волновало.

Данное постановление должно существенно затруднить эту практику. Правда, немножко непонятно, почему 5 метров лестницы общего пользования (на которых человек не живёт точно также, как и на остальных 20-ти) приписать всё же можно. Но опять - всё же 5 приписанных метров намного лучше, чем 25.

К сожалению, для принятия этого постановления потребовалось бесконечное число акций протеста, коллективных визитов в ДГИ, мэрию, прокуратуру, другие органы власти с участием прессы, множество обращений от членов Совета по правам человека.

Всё же лучше поздно, чем никогда. Мы очень рады, что о принятии данного постановления было объявлено. Мы очень надеемся, что за применение данного постановления не придётся биться также настойчиво, как за его принятие.