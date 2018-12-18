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Московский листок

Экс-главу "Правого сектора" нашли под Львовом с перерезанным горлом

Опубликовано 18.12.2018 в разделе комментариев 6

Экс-главу "Правого сектора" нашли под Львовом с перерезанным горлом

Бывший глава радикальной украинской организации "Правый сектор" (запрещена в России) Игорь Коцюруба найден с перерезанным горлом в городе Червоноград Львовской области, сообщает издание Zaxid.net. Отмечается, что 53-летний националист скончался от ран в реанимации.

По данным медиков, у Коцюрубы были обнаружены две раны на шее, одна из которых задела сонную артерию. Причиной смерти стал геморрагический шок.

Отмечается, что по факту возбуждено уголовное производство согласно ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится досудебное расследование.

Коцюруба был комендантом палаточного городка на Майдане. Весной 2014 года некоторое время возглавлял «Правый сектор» во Львовской области. До 2015-го руководил общественным формированием по охране правопорядка во Львове «Афганская сотня».

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Наверное картошку чистил и подскользнулся
Инженер по ТБ написал 18.12.2018 19:36
Чистота рабочего места - залог здоровья
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Отстаньте от наших попов и сдавайтесь!!!
Пелагея Православная-Пидорова, скотски русская написал 18.12.2018 19:35
Вы чего там, в Украине, совсем обурели?
Сдавайтесь немедленно!
Прямо сейчас сдавайтеся русским!
А не то мы применим против вас наше мощное, не имеющее аналогов в мире российское оружие!
Пи3дяную вонь русских женщин!
Пи3дяная вонь русских женщин обладает мощным лакримационным и общеядовитым действием!
Му вас удушим!
Мы вас отравим!
Вы узнаете истинный Русский Дух - пи3дяной дух Русскага Мiра!
Сдавайтеся!!!
А не то вам пи3дец от нашей вонючей пи3ды!!!
Слава русским попам, ведь они пидары!
Величие России в ея Педерастии!
Слава России!
Слава Путину!
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(без названия)
Ченко написал 18.12.2018 19:28
Жаль!, не дожил до расстрела по суду!..
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 18.12.2018 18:25
Параша задумался и усилил охрану.
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(без названия)
настоящий рыгалист написал 18.12.2018 18:06
да то пофигу, нашего надежу-моторолу, сказочного богатыря - подорвали в лифте
как и хохла саню захарченка - того чебурашка взорвал
видать ненавидят на Донбассе российских оккупантов и предателей
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хохломакаки поцерылые мочат друг друга
..Дмитрий г.Запорожье.-+... написал 18.12.2018 17:59
бандеровцы -это безмозглые существа-генетическое фашистское отребье
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