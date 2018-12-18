Экс-главу "Правого сектора" нашли под Львовом с перерезанным горлом

Бывший глава радикальной украинской организации "Правый сектор" (запрещена в России) Игорь Коцюруба найден с перерезанным горлом в городе Червоноград Львовской области, сообщает издание Zaxid.net. Отмечается, что 53-летний националист скончался от ран в реанимации.

По данным медиков, у Коцюрубы были обнаружены две раны на шее, одна из которых задела сонную артерию. Причиной смерти стал геморрагический шок.

Отмечается, что по факту возбуждено уголовное производство согласно ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится досудебное расследование.

Коцюруба был комендантом палаточного городка на Майдане. Весной 2014 года некоторое время возглавлял «Правый сектор» во Львовской области. До 2015-го руководил общественным формированием по охране правопорядка во Львове «Афганская сотня».