Движение арестованного Льва Пономарева внепланово проверит Минюст

Минюст РФ проведет внеплановую проверку движения "За права человека" 77-ленего правозащитника Льва Пономарева, отбывающего 16 суток административного ареста за пост в фейсбуке с призывом поучаствовать в акции в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", сообщает Интерфакс со ссылкой на эксперта движения Ирину Яценко.

"Уведомление о проверке пришло нам сегодня по электронной почте", - сказала Яценко.

В соответствии с документом, движение должно до 14 января представить в министерство ряд документов, в том числе касающихся финансовых операций за последние три года, штатного расписания движения и грантовых проектов.

"В случае непредставления, несвоевременного представления или представления в неполном объеме документов, указанных в распоряжении, Минюстом будет составлен протокол об административном правонарушении", - говорится в уведомлении ведомства.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что члены "Нового величия" планировали вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму, а также проводили тренировки по боевой подготовке и изготовлению зажигательных смесей.

Говоря о движении "Сеть", президент отметил, что у участников группы были обнаружены и изъяты «документы терсообщества», взрывные устройства, гранаты и пистолеты.

В подтверждении своих слов он показал правозащитникам справки из ФСБ.