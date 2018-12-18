Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Движение арестованного Льва Пономарева внепланово проверит Минюст

Опубликовано 18.12.2018 в разделе комментариев 2

Движение арестованного Льва Пономарева внепланово проверит Минюст

Минюст РФ проведет внеплановую проверку движения "За права человека" 77-ленего правозащитника Льва Пономарева, отбывающего 16 суток административного ареста за пост в фейсбуке с призывом поучаствовать в акции в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", сообщает Интерфакс со ссылкой на эксперта движения Ирину Яценко.

"Уведомление о проверке пришло нам сегодня по электронной почте", - сказала Яценко.

В соответствии с документом, движение должно до 14 января представить в министерство ряд документов, в том числе касающихся финансовых операций за последние три года, штатного расписания движения и грантовых проектов.

"В случае непредставления, несвоевременного представления или представления в неполном объеме документов, указанных в распоряжении, Минюстом будет составлен протокол об административном правонарушении", - говорится в уведомлении ведомства.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что члены "Нового величия" планировали вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму, а также проводили тренировки по боевой подготовке и изготовлению зажигательных смесей.

Говоря о движении "Сеть", президент отметил, что у участников группы были обнаружены и изъяты «документы терсообщества», взрывные устройства, гранаты и пистолеты.

В подтверждении своих слов он показал правозащитникам справки из ФСБ.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1409 написал 18.12.2018 22:17
"ДВИЖЕНИЕ" Понаморева - это пара старушек и один старик?
.
Пропаганда сортирного Карлика такая же тупая, как и он сам?
Ответить
Оч хотелось бы попросить правозащитников не сильно визжать
Престер Джон написал 18.12.2018 21:13
когда вот этих фсбшников и их начальников будут судить. А то они это оч любят. Достаточно вспомнить начало войны в Чечне.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
"В царство Свободы дорогу грудью проложим себе"
"В царство Свободы дорогу грудью проложим себе"
18.12.2018
Семь лет расстрелу рабочих Жанаозена
Семь лет расстрелу рабочих Жанаозена
16.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Движение арестованного Льва Пономарева внепланово проверит Минюст (2)
Экс-главу "Правого сектора" нашли под Львовом с перерезанным горлом (13)
Данные Росстата о небывалом сельскохозяйственном росте оказались завышенными из-за "приписок" (2)
Госдума разрешила блокировать новостные агрегаторы с иностранным участием (4)
Путин подписал закон о блокировке опасных для детей сайтов (7)
ВС отказался считать опьянение отягчающим обстоятельством (4)
Нефть рухнула до уровней 2017 года (7)
Средняя взятка в России в 2018 году перевалила за 600 тысяч рублей (3)
Госдума одобрила законопроект о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги (11)
В Госдуме построят столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию за два миллиарда рублей (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: До воскресенья М.Калашников - на Сахалине. И от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Oй, чo пишут:)))
Дарья Митина Дарья Митина: Прoшлo, на минутoчку, 57 лет...
Дарья Митина Дарья Митина: Всё кoгда-нибудь в жизни бывает в первый раз:)))
Дарья Митина Дарья Митина: Выдыхайте:))
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss