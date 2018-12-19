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Московский листок

Религиозная трагикомедия совместного производства бывших братских республик

Опубликовано 19.12.2018 автором Игорь Олин в разделе комментариев 1

украина церковь рпц
Религиозная трагикомедия совместного производства бывших братских республик

Наверное, нет на свете ничего более смешного, нелепого и одновременно отталкивающего, нежели потуги глубоко приземлённых и прагматичных людей, преследующих своекорыстные интересы, прислониться к возвышенному. Ханжество, лицемерие, фальшь в таком случае настолько выпячены, что становятся гомерическими, к тому же приобретают ослепляюще-ядовитый оттенок и дурно пахнут. Небывалый по силе воздействия подобный пример мы наблюдаем в ходе борьбы за православную церковь на Украине. Каким бы не было наше отношение к религиозным институтам, этическое учение христианства имеет громадное историческое значение, но даже оно меркнет и скукоживается, когда рядом оказываются политики.

 

Что уж говорить о церковных организациях, находящихся в век научно-технической революции на положении приживалок политических элит. Их роль сопоставима с задачами федерального телевидения, доносящими до самого недалекого и примитивного зрителя государственные установки. Достаточно посмотреть, какой трогательной заботой окружило российское правительство переход с аналогового на цифровое вещание: предусмотрены специальные компенсации многодетным, малообеспеченным семьям, инвалидам и т.д. Чувства телезрителя оберегают почти с той же тщательностью, что чувства верующих. Телевизор с его несмолкающей круглосуточной пропагандой и капаньем на мозги должен быть в доме каждого россиянина, также и храм - в шаговой доступности. За четверть века количество церквей в РФ выросло в 15 раз, до 37 тыс., для сравнения: количество школ уменьшилось на 28 тыс. В то время, когда тысячи детей вынуждены добираться до учебных заведений за десятки километров на автобусах, в Москве реализуется "Программа-200", предполагающая норматив для пешеходной доступности к храму около 1 км. На безвозмездной основе церкви выделяются земельные участки, к зданиям подводятся коммуникации - за счёт средств налогоплательщиков, среди которых основная часть является атеистами.

 

За масштабное покровительство нужно платить красную цену - что в России, что на Украине. И там, и там духовенство - одна из наиболее преданных власти социальных групп, постоянный участник официоза. Разгоревшийся между бывшими союзниками конфликт наглядно продемонстрировал, что церковные иерархи в своей деятельности руководствуются, в конечном итоге, не Евангелием и его заповедями, а указаниями верховных светских властей. А так как представители правящих режимов не верят ни в бога, ни в чёрта, в одни лишь деньги, то священнослужителям приходится вертеться вокруг них как ужам на сковородке. Порою не догадаться, что бородатые старцы с посохами в богатых одеждах, предающие друг друга анафеме, сами во что-то верят и отстаивают какие-то идеалы и моральные принципы, кроме угодничества своим покровителям.

 

Президент Порошенко отмечает грандиозную победу, выразившуюся в создании автокефальной Православной церкви Украины. Она станет 15-й в диптихе, принятом Вселенским патриархатом. Говорят о событии исторического масштаба, мол, сотни лет не случалось подобного. Правда, забывают о том факте, что мы живём в век секуляризации, и временный относительный расцвет религиозных настроений на постсоветском пространстве - конечно, никакое не духовное возрождение (нравственные основы советского общества при всех его недостатках были куда человечнее современных), а исполнение заказа правящих кругов, получивших в религиозном ренессансе дополнительный инструмент влияния на массы.

 

Само действо на Объединительном соборе в Софии Киевской убеждает, что христианство здесь оказалось бедным родственником, несмотря на присутствие всего одного мирянина - президента Порошенко. Приведу описание из репортажа московского центра Карнеги: "На Собор не только не пустили журналистов, но и у самих участников отобрали все средства связи и, говорят, даже использовали глушилки. Президент поздравил всех с обретением церковной независимости и произнес речь на 22 минуты. Главный тезис: только теперь Украина наконец навсегда распрощалась с Россией, больше нет препятствий на пути в Европу и НАТО: «Это день окончательного получения нашей украинской независимости от России. И Украина уже не будет пить, говоря словами Тараса Шевченко, "из московской чаши московский яд"». Были еще цитаты из Маяковского: «Товарищ москаль, на Украину зубы не скаль»; Лермонтова: «Прощай, немытая Россия»; Николая Добронравова: «До свиданья, наш ласковый Мишка, возвращайся в свой сказочный лес» и одного украинского поэта Миколы Хвылевого:: «Геть вiд Москвы, даешь Европу!».

... Никто из стоявших на сцене ни разу не перекрестился и не процитировал Евангелие или апостольские послания. Президент-мирянин не взял благословение у нового предстоятеля своей церкви. Ничего отдаленно напоминающего молитву не прозвучало из уст главы государства и главы церкви в первый день ее основания".

 

В общем, фарисейство чистой воды. Такая "дорога к храму", найденная Порошенко - политическая инсталляция из церковных принадлежностей, объединённых замыслом ненависти к России и надежд на вхождение в "семью европейских народов". Этой церкви всё равно кому служить. Пока на коне Порошенко и националисты, станет служить им.

 

... Нам-то какая с этого печаль? Ну да, Украинская православная церковь Московского патриархата, несомненно, постепенно маргинализуется и потеряет паству. Но разве эта структура и её последователи могли каким-либо образом способствовать возрождению России или Украины? Расстроился, наверное, российский президент. Член КПСС с начала 1970-х годов, сотрудник КГБ и "Штази" до конца 80-х, он когда в бога-то поверил? И имеет ли его расстройство хотя бы отдалённое отношение к вопросам веры?



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1409 написал 19.12.2018 01:53
сионист Порошенко и прислужка Сионизма - сортирный Карлик, оба старательно ссорят славян?
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