Собянину хлеб не по зубам

Думаю, что до хлебных бунтов в столице под Новый год дело навряд ли дойдет – пока что вместо хлеба можно есть и пирожные по рецепту Марии Антуанетты.

Да, «Черкизовский» производит около половины хлеба для столицы, но тут просто произойдет небольшой передел рынка, и конкуренты этим воспользуются. Ну и хлеб сегодня не такой критичный продукт, без которого жизнь остановится. Хотя, конечно, «подарок» к Новому году неприятный.

Что произошло вообще?

Уже несколько месяцев крупнейший производитель хлеба в столице, то есть по существу стратегическое предприятие, - банкрот! И никому до этого нет никакого дела! Пока рабочие, сидящие без зарплаты, не объявили голодовку, всем вообще было наплевать.

Столичное руководство занимается дорогущим украшательством города к новогодним праздникам, елки какие-то открывает. В топах новостных агрегаторов вы ничего про «Черкизово» не найдете, только сплошная благодать и новые станции метро.

При этом даже малой доли растраченных на пустые увеселения средств хватило бы и на покрытие долгов по зарплате рабочим, и даже на предотвращение банкротства предприятия. И почему столичное правительство не может контролировать крупнейшего производителя хлеба в городе? Ну не справляется частник – заберите завод в городское управление. Или вы ничего сами не умеете, только воровать? А реальный сектор только отвлекает от этого увлекательного занятия…

Для города просто ничего не стоит покрыть долги предприятия и забрать за долги завод под свое управление. Но город этого принципиально не желает! Они ж бегут от любого реального вопроса. Вспомните хоть историю «ЗИЛа» - сначала его купили за 5 миллионов долларов какие-то жулики в середине 90-х. Потом его выкупил Лужков обратно, естественно, дороже, и даже пытался что-то сделать в плане восстановления производства. А новые власти просто пустили бывший гигант автомобилестроения под застройку.

Кстати, схема деиндустриализации Москвы было разработана еще к началу 90-х. Я, будучи пресс-секретарем Моссовета, опубликовал ее в 1992-м. Из правительства города последовало «опровержение», мол это схема какого-то экологического неблагополучия… Сейчас уже можно видеть, что программа деиндустриализации столицы выполнялась методично, и сегодня в Москве кроме пищевой промышленности практически и нет ничего. Но и «пищевка», как выясняется, столичным властям неинтересна.

Ситуация с голодовкой на хлебозаводе – это лишь маленький маркер приближающейся катастрофы. Никто сегодня не сможет ответить, как может жить 12-миллионный город, в котором вообще нет производства. А к тому все и идет, можно сказать пришло. Даже последний крупный производитель хлеба в столице оказался банкротом, что с экономической точки зрения вообще абсурд – контролировать половину хлебного рынка Москвы и быть нерентабельным! Это говорит о полном кризисе руководства города, чем-то даже концептуальном, какой-то принципиальной беспомощности.

Зато как разукрашена Москва, прямо пряник, а не город… Вот только пряник этот съесть нельзя, только смотреть. Видимо, надеясь, что это зрелище отобьет аппетит.