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Московский листок

Собянину хлеб не по зубам

Опубликовано 19.12.2018 автором в разделе комментариев 4

рабочие капитализм
Собянину хлеб не по зубам

Думаю, что до хлебных бунтов в столице под Новый год дело навряд ли дойдет – пока что вместо хлеба можно есть и пирожные по рецепту Марии Антуанетты.

Да, «Черкизовский» производит около половины хлеба для столицы, но тут просто произойдет небольшой передел рынка, и конкуренты этим воспользуются. Ну и хлеб сегодня не такой критичный продукт, без которого жизнь остановится. Хотя, конечно, «подарок» к Новому году неприятный.

Что произошло вообще?

Уже несколько месяцев крупнейший производитель хлеба в столице, то есть по существу стратегическое предприятие, - банкрот! И никому до этого нет никакого дела! Пока рабочие, сидящие без зарплаты, не объявили голодовку, всем вообще было наплевать.

Столичное руководство занимается дорогущим украшательством города к новогодним праздникам, елки какие-то открывает. В топах новостных агрегаторов вы ничего про «Черкизово» не найдете, только сплошная благодать и новые станции метро.

При этом даже малой доли растраченных на пустые увеселения средств хватило бы и на покрытие долгов по зарплате рабочим, и даже на предотвращение банкротства предприятия. И почему столичное правительство не может контролировать крупнейшего производителя хлеба в городе? Ну не справляется частник – заберите завод в городское управление. Или вы ничего сами не умеете, только воровать? А реальный сектор только отвлекает от этого увлекательного занятия…

Для города просто ничего не стоит покрыть долги предприятия и забрать за долги завод под свое управление. Но город этого принципиально не желает! Они ж бегут от любого реального вопроса. Вспомните хоть историю «ЗИЛа» - сначала его купили за 5 миллионов долларов какие-то жулики в середине 90-х. Потом его выкупил Лужков обратно, естественно, дороже, и даже пытался что-то сделать в плане восстановления производства. А новые власти просто пустили бывший гигант автомобилестроения под застройку.

Кстати, схема деиндустриализации Москвы было разработана еще к началу 90-х. Я, будучи пресс-секретарем Моссовета, опубликовал ее в 1992-м. Из правительства города последовало «опровержение», мол это схема какого-то экологического неблагополучия… Сейчас уже можно видеть, что программа деиндустриализации столицы выполнялась методично, и сегодня в Москве кроме пищевой промышленности практически и нет ничего. Но и «пищевка», как выясняется, столичным властям неинтересна.

Ситуация с голодовкой на хлебозаводе – это лишь маленький маркер приближающейся катастрофы. Никто сегодня не сможет ответить, как может жить 12-миллионный город, в котором вообще нет производства. А к тому все и идет, можно сказать пришло. Даже последний крупный производитель хлеба в столице оказался банкротом, что с экономической точки зрения вообще абсурд – контролировать половину хлебного рынка Москвы и быть нерентабельным! Это говорит о полном кризисе руководства города, чем-то даже концептуальном, какой-то принципиальной беспомощности.

Зато как разукрашена Москва, прямо пряник, а не город… Вот только пряник этот съесть нельзя, только смотреть. Видимо, надеясь, что это зрелище отобьет аппетит.



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Всего комментариев к статье: 4
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Никто сегодня не сможет ответить, как может жить 12-миллионный город,
в котором вообще нет производства. написал 19.12.2018 02:14
Москва - это теперь город мафии, г-н Баранов.
За последние 20 лет не менее трети жилья в Москве купила разная мафия из России, СНГ и всего мира:
фарцовщики, казнокрады, коррупционеры,
браконьеры, бандиты, наркодилеры, проститутки и т.п.
Этим никакое производство не требуется, и хлеб Черкизовского завода они не жрут.
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уже лет 5-6 говорю
Пио и ПехтерЪ написал 19.12.2018 02:05
После кризиса Мацквабад станет самой голимой фавелой в мире, вплоть до людоедства...
а Руси придетса там кордон ставить... карантинный
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(без названия)
стоик1409 написал 19.12.2018 01:47
С Украины в Россию сбежало пару миллионов чиновников-воров Януковича?
.
Что они делают в Москве - влились в ряды местных воров?
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Москва всегда была крупным промышленным центром
Гаденыш написал 19.12.2018 01:03
и задавала стандарты качества.А сейчас... что делают многие миллионы живущие там ? Чем занимаются ? На что тратят бесценные годы собственной жизни ?
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