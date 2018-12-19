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Московский листок

Штраф "за вовлечение" больше, чем за сокрытие убийства 12 человек

Опубликовано 19.12.2018 в разделе комментариев 2

чиновники дети государство
Штраф "за вовлечение" больше, чем за сокрытие убийства 12 человек

Госдума в третьем чтении приняла закон о наказании организаторов за вовлечение на митинги несовершеннолетних. Вводятся штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании. Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, или их ждут обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. 

Для должностных лиц наказание предусмотрено в виде штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — в виде штрафа в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

***

Я сегодня даже промолчу, просто процитирую своего доброго приятеля Сергея Менделеева: "Теперь в России штраф за вовлечение в занятие проституцией меньше, чем штраф за вовлечение подростков на митинги. Это в принципе всё, что нужно знать о текущем положении дел, хотя я бы напомнил еще депутата от "Единой России" Сережу Цеповяза, который получил меньший штраф за укрывательство убийства 12 человек".

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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В пустыне чахлой и сырой гуляет девушка слопатой. И сумкойочень небольшой Исукой, черной и лохматой
!!!!GG!TOTJABOGTOTTAKI!!!&&& написал 19.12.2018 02:28
"Госдума в третьем чтении приняла закон о наказании организаторов за вовлечение на митинги несовершеннолетних. "
- Таки Ибонех всяким ублюдкам, вроде навальняшики, дИтЯми таки прикрываться - то таки да...
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(без названия)
стоик1409 написал 19.12.2018 01:52
режим сортирного Карлика в конвульсиях ?
Показывают мультики про оружие возмездия, а сами готовятся сбежать в ЦАР?
.
Палачи из Штази ГДР тоже бежали , только в ЮАР?
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