Штраф "за вовлечение" больше, чем за сокрытие убийства 12 человек

Госдума в третьем чтении приняла закон о наказании организаторов за вовлечение на митинги несовершеннолетних. Вводятся штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании. Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, или их ждут обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Для должностных лиц наказание предусмотрено в виде штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — в виде штрафа в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

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Я сегодня даже промолчу, просто процитирую своего доброго приятеля Сергея Менделеева: "Теперь в России штраф за вовлечение в занятие проституцией меньше, чем штраф за вовлечение подростков на митинги. Это в принципе всё, что нужно знать о текущем положении дел, хотя я бы напомнил еще депутата от "Единой России" Сережу Цеповяза, который получил меньший штраф за укрывательство убийства 12 человек".

А.Б.