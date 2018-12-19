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Московский листок

Условный срок за сопротивление вполне реальной краже пенсий у трудящихся

Опубликовано 19.12.2018 в разделе комментариев 0

москва фемида навальный реформа пенсионеры
Условный срок за сопротивление вполне реальной краже пенсий у трудящихся

Тверской районный суд Москвы вынес приговор участнику оппозиционной акции Ивану Белякову. В сентябре он вышел на улицу вместе со сторонниками Алексея Навального, чтобы выразить несогласие с проводившейся пенсионной реформой. В итоге Белякова обвинили в нападении на стража порядка.

Российская Фемида назначила 35-летнему Ивану Белякову наказание в виде двух лет лишения свободы условно, передает "Интерфакс". "Приговором суда Иван Беляков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти)", - рассказали в суде. Испытательный срок для осужденного составит три года, решил судья Алексей Криворучко.

Рассмотрение дела прошло в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку Беляков признал вину.

Как следует из обвинительных материалов, 9 сентября во время несогласованной с властями акции в Москве Беляков ударил полицейского по голове.

В обвинительном заключении также говорится, что потерпевший сотрудник МВД потерял равновесие и ударился из-за того, что подсудимый схватился за его дубинку и потянул на себя. Сам обвиняемый рассказывал "Медиазоне", что на акции пытался остановить избиение протестующего и схватился за дубинку силовика, а когда тот стал падать, оттолкнул его.

"Без разбора, по лицу, по голове - человек уже не сопротивляется, на земле сидит, а его долбят дубинами, блин, - говорил Беляков об увиденном на акции протеста. - По-человечески не выдержал просто так смотреть, ну вот и все... Потянул за дубинку и вижу, как он заваливаться на меня начал, и просто оттолкнул его другой рукой, получилось, что в каску. Ну и все".

Хамовнический районный суд столицы 28 сентября отказал следствию в заключении Белякова под стражу.

1 октября Тверской районный суд оштрафовал Белякова на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

9 сентября в Москве прошла акция сторонников оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. По данным столичной полиции, в ней приняли участие 2 тыс. человек.

А по подсчетам "ОВД-Инфо", в 33 городах РФ в связи с акциями протеста были задержаны 1018 человек. Некоторых активистов задерживали превентивно, до начала акции.

Больше всего задержали в Санкт-Петербурге - более 452 человек. В Москве были задержаны 43 человека. Сообщалось о 15 избитых при задержании. Несколько человек обвинили в нападении на сотрудников полиции.

Сам Навальный во время акции отбывал административный арест в 30 суток, а сразу по его завершении, 24 сентября, по решению Симоновского суда был отправлен под арест еще на 20 суток за организацию акции 9 сентября.

Ранее также сообщалось, что в Москве за нападения на полицейских на акции 9 сентября были задержаны 24-летний Виктор Федосеев и 36-летний Василий Костылев. По версии следствия, Федосеев ударил полицейского кулаком в правое ухо. Костылев, как говорится в обвинении, ударил сразу двоих полицейских - одного кулаком в лицо, а другого схватил за шею. Оба обвиняемых находятся в СИЗО.

От редакции: Вообще в историях об "избиении" полицаев всегда потрясает то, какой они от этого получают моральный вред - ведь физического вреда там быть не должно. Они же укомплектованы, то есть защищены по самые макушки - а какой вред можно нанести человеку в шлеме, "космонавту"? Форма, что омоновская, что росгвардейская, создана специально для того, чтобы бить людей - однако в этом никакие суды полицаев не обвиняют. Им можно - и их жертвы обязаны при этом сохранять полное спокойствие? И когда воруют у всей страны пенсии - сидеть молчком да рычать в тряпочку волчком?

Навалисты, конечно, слабы идеологически, а зачастую и враждебны нам, - тем, кто за смену Системы, а не лиц капитализма, - но что же теперь, отдавать их всё той же судебной несправедливости за это? А уж если вышли протестовать против либеральной пенсионной реформы - так честь им и хвала! Система защищается и попутно пытается вворачивать свою мораль в поведение граждан - вот тут-то и возникает наша правозащитница в погонах, и заявляет, что общество желает видеть наказания за поругание Государства, за критику государственных лиц и решений. Ну, а кому же карать, как не буржуазной Фемиде? Вот так и складывается удивительным образом пасьянс припутинской правозащиты с запутинскими же судами.

Д.Ч.

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