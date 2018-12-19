Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, возросло до максимума за десятилетие

66% россиян сожалеют о распаде СССР - этот показатель достиг максимум за последние десять лет. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на опрос "Левада-центра". Как отмечают социологи, в прошлом году таких было лишь 58 процентов, а до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%.

Абсолютный рекорд был зафиксирован в 2000 г. – 75%. 60% опрошенных считают, что распада можно было избежать, – это тоже максимум за 13 лет. Большинство ностальгирующих по Союзу – люди от 55 лет, хотя в последние два года такие настроения растут и среди молодежи 18–24 лет.

Основные причины, из-за которых россияне сожалеют о распаде СССР, это разрушение экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%), свидетельствуют данные опроса.

По словам социолога "Левада-центра" Карины Пипия, тренд на усиление ностальгии по СССР среди россиян старшего поколения в наибольшей мере вызван пенсионной реформой. По ее словам, население объясняет свои чувства к СССР преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем.