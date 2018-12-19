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Московский листок

Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, возросло до максимума за десятилетие

Опубликовано 19.12.2018 в разделе комментариев 6

Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, возросло до максимума за десятилетие

66% россиян сожалеют о распаде СССР - этот показатель достиг максимум за последние десять лет. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на опрос "Левада-центра". Как отмечают социологи, в прошлом году таких было лишь 58 процентов, а до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%.

Абсолютный рекорд был зафиксирован в 2000 г. – 75%. 60% опрошенных считают, что распада можно было избежать, – это тоже максимум за 13 лет. Большинство ностальгирующих по Союзу – люди от 55 лет, хотя в последние два года такие настроения растут и среди молодежи 18–24 лет.

Основные причины, из-за которых россияне сожалеют о распаде СССР, это разрушение экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%), свидетельствуют данные опроса.

По словам социолога "Левада-центра" Карины Пипия, тренд на усиление ностальгии по СССР среди россиян старшего поколения в наибольшей мере вызван пенсионной реформой. По ее словам, население объясняет свои чувства к СССР преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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И это многое сейчас им и не снится.
Ни фига себе написал 19.12.2018 12:21
Для полноты картины желательно опросить не только россиян,а всех бывших граждан бывших советских республик. Вопрос один: Где стали простые люди,которых-большинство, жить лучше после распада СССР? И нарисуется один ответ: НИГДЕ. И будет соответствующий вывод: нас обманули,как ослов,развалив СССР НАШИМИ РУКАМИ. Простые люди это поняли,но поздно,хотя и не совсем. Ведь те,кто нашими руками развалил СССР,хотят таким же способом развалить и Россию.Смотрите,с Украиной это У НИХ получилось. Мощнейшая в промышленном развитии республика СЕЙЧАС превратилась в аграрный придаток для ЕС. Отдельно для провокатора "стоика": представь,дебил,что кроме,как ты выражаешься,пайки за работу,в СССР простые люди имели ОБЕСПЕЧЕННУЮ работу,БЕСПЛАТНОЕ лечение,БЕСПЛАТНОЕ оздоровление,БЕСПЛАТНОЕ обучение,БЕСПЛАТНОЕ жилье И МНОГОЕ ДРУГОЕ. И это многое сейчас им и не снится.
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Шанс есть
Советский написал 19.12.2018 12:05
Учите мат. часть! Уничтожение СССР, было спец. операцией с использованием агентуры, в том числе "кротов",с использованием объективных обстоятельств, дезинформации и т.д.! Дефицит, это был результат саботажа. Сегодня нужно осознав, что потеряли, восстановить Советы хотя бы на территории бывшей РСФСР. Но государственное строительство, экономическое, необходимо осуществлять с учетом полученного опыта. Возможность восстановления может иметь шанс, при условии идеологически подготовленного актива, поддержки народа и тогда, когда вне и над государственные элиты устроят в России смуту в своих целях. То есть, поскольку финансовое и МТС у сторонников Советов отсутствует, а это необходимое условие для раскачки ситуации, то остается возможность перехвата власти в тот момент, когда другие силы создадут его.
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СССР не СССР, но УкроЭриФея точно воссоединится, иначе до дальнего Космоса не достанем
С,П,Вдиван написал 19.12.2018 11:38
Счаз только Порошенка за томосом в Константинопель сгоняет после праздничков, тогда и начнется основное веселье https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/19122018-donbass-pridnestrove-i-vsya-ukraina-gde-poroshenko-ustroit-novuyu-provokatsiyu/
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русская пословица: "что имеем не храним, потеряем плачем" НО!!!!
жоржик. написал 19.12.2018 11:37
1. жоржик. можно бы русская пословица "что имеем не храним, потеряем плачем", НО!!!!
2. благодаря нашему феодальному самосознанию, успешно эксплуатируемому "коммунистами" и "комсомольцами" э ленинскими, всех мастей, национальностей и вероисповеданий (вплоть до шаманов), продолжает РАБОТАТЬ прежняя система голосования "вот приедет барин, барин им укажет"
3. а индивидуальность продолжает восприниматься до сих пор, ТОЛЬКО как возможность что то слямзить на халяву "как делают верха", используя свое служебное положение, а не как ответственность за результаты ТВОЕГО ВЫБОРА ТВОЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВО ВЛАСТИ.
4.ну и что из того что почти ДВЕ ТРЕТИ (не дотянули до квалифицированного большинства-еще надо 0,67%) СТОНУТ о необходимости чтобы за них решала тетя Мотя, то ли с Брайтон бича то ли с Таганрогу? Или из нахапетовки с Минусинском в придачу?
5. жоржик. на улицу НИ КТО НЕ ВЫЙДЕТ - зона рискованного земледелия -надо терпеть, терпеть и терпеть пока:
5.1. или сдохнем мы;
5.2. или сдохнут "они";
6. вот только интересно все таки а кто энти "ОНИ"?
7. и тут у нас, как говаривал ВЕРНЫЙ ЛЕНИНЕЦ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ГОРБАЧЁВ, нет консенсуса...
8. с Новым годом!
9. для информации: "Если до зимы мы не завоюем Урала, гибель революции НЕИЗБЕЖНА&#187;...
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(без названия)
стоик1410 написал 19.12.2018 11:24
прогнивший режим сортирного Карлика настолько омерзителен, что некоторые согласны вернуться в ГУЛАГ , где хоть пайку давали за работу?
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Делаем прогнозы- сколько еще времени оккупанты будут удерживать власть:
-Что это? написал 19.12.2018 11:07
Думаю,весной они замутят майдан.
Но, к 1-му мая 2019 власть захватят патриотические силы.
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