Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, возросло до максимума за десятилетие

66% россиян сожалеют о распаде СССР - этот показатель достиг максимум за последние десять лет. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на опрос "Левада-центра". Как отмечают социологи, в прошлом году таких было лишь 58 процентов, а до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%.
Абсолютный рекорд был зафиксирован в 2000 г. – 75%. 60% опрошенных считают, что распада можно было избежать, – это тоже максимум за 13 лет. Большинство ностальгирующих по Союзу – люди от 55 лет, хотя в последние два года такие настроения растут и среди молодежи 18–24 лет.
Основные причины, из-за которых россияне сожалеют о распаде СССР, это разрушение экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%), свидетельствуют данные опроса.
По словам социолога "Левада-центра" Карины Пипия, тренд на усиление ностальгии по СССР среди россиян старшего поколения в наибольшей мере вызван пенсионной реформой. По ее словам, население объясняет свои чувства к СССР преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем.
Ни фига себе написал 19.12.2018 12:21
Советский написал 19.12.2018 12:05
С,П,Вдиван написал 19.12.2018 11:38
жоржик. написал 19.12.2018 11:37
2. благодаря нашему феодальному самосознанию, успешно эксплуатируемому "коммунистами" и "комсомольцами" э ленинскими, всех мастей, национальностей и вероисповеданий (вплоть до шаманов), продолжает РАБОТАТЬ прежняя система голосования "вот приедет барин, барин им укажет"
3. а индивидуальность продолжает восприниматься до сих пор, ТОЛЬКО как возможность что то слямзить на халяву "как делают верха", используя свое служебное положение, а не как ответственность за результаты ТВОЕГО ВЫБОРА ТВОЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВО ВЛАСТИ.
4.ну и что из того что почти ДВЕ ТРЕТИ (не дотянули до квалифицированного большинства-еще надо 0,67%) СТОНУТ о необходимости чтобы за них решала тетя Мотя, то ли с Брайтон бича то ли с Таганрогу? Или из нахапетовки с Минусинском в придачу?
5. жоржик. на улицу НИ КТО НЕ ВЫЙДЕТ - зона рискованного земледелия -надо терпеть, терпеть и терпеть пока:
5.1. или сдохнем мы;
5.2. или сдохнут "они";
6. вот только интересно все таки а кто энти "ОНИ"?
7. и тут у нас, как говаривал ВЕРНЫЙ ЛЕНИНЕЦ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ГОРБАЧЁВ, нет консенсуса...
8. с Новым годом!
9. для информации: "Если до зимы мы не завоюем Урала, гибель революции НЕИЗБЕЖНА»...
стоик1410 написал 19.12.2018 11:24
-Что это? написал 19.12.2018 11:07
Но, к 1-му мая 2019 власть захватят патриотические силы.