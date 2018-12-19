Киевскую хунту наградили за подорожание бытового газа новым траншем МВФ

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил соглашение по кредитному механизму в поддержку всеобъемлющей экономической программы Украины в размере 3,9 млрд долларов на срок в 14 месяцев. Об этом говорится в заявлении МВФ, распространенном по итогам заседания руководящего органа.

Первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов будет предоставлен в ближайшее время. Остальная часть будет предоставляться по итогам обзоров экономики страны, проводимых каждые полгода.

Во время совещания Совет директоров принял к сведению решение Украины аннулировать договоренность относительно прежней четырехлетней расширенной программы финансирования (EFF) в размере 17,5 млрд долларов. Ее утвердили в марте 2015 года, и она должна была завершиться в марте 2019 года. В рамках этой программы украинское правительство получило четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Последний из них был перечислен 5 апреля 2017 года и составил 1 миллиард долларов.

В МВФ подчеркнули, что экономическая программа "будет основываться на прогрессе, достигнутом в рамках соглашения EFF". Новый механизм станет "ключевым элементом" для экономической политики украинских властей в 2019 году, макроэкономической и финансовой стабильности страны. Как указывают в Фонде, в рамках программы усилия "будут сконцентрированы на четырех приоритетных задачах": ужесточение налогово-бюджетной политики; снижение инфляции при сохранении гибкого обменного курса; укрепление финансового сектора; структурные реформы, направленные на улучшение налогового администрирования и приватизацию.

"Украинские власти успешно восстановили макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества, - отметил первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон. - Взвешенная фискальная и денежно-кредитная политика и гибкий обменный курс помогли [Киеву] сократить дефицит бюджета и счета внешних текущих операций". Дальнейший прогресс в деле проведения реформ по приватизации и по борьбе с коррупцией поможет привлечь инвестиции и улучшить деловой климат в целом.

Он указал на необходимость реализации закона об антикоррупционном суде, приватизации крупных госпредприятий, оптимизации нормативной базы и проведения земельной реформы, а также на возможные "значительные риски" для осуществления программы.

В заявлении на сайте Министерства финансов Украины уточняется, что первый транш будет предоставлен до 25 декабря, решения по срокам предоставления остальных траншей будут приняты в мае и ноябре 2019 года.

О решении Совета директоров МВФ сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко, отметив, что данное решение МВФ является "еще одним важным сигналом о признании нашего безоговорочного прогресса в макроэкономической стабилизации и доказательством успеха в реформаторских усилиях". "Такие решения ведущих мировых финансовых институтов обеспечивают постоянство нашего уверенного движения и укрепляют устойчивость Украины на фоне сложных внутренних и внешних вызовов. Уверенно шагаем дальше", - добавил Порошенко.

Министр финансов страны Оксана Маркарова отметила, что сохранение макрофинансовой стабильности "особенно важно накануне сложного выборного года". Одним из приоритетов новой программы является обеспечение дальнейшего снижения внешнего долга Украины. По данным Минфина страны, в конце 2017 года совокупный внешний долг Украины составлял почти $49 млрд. В 2018 году этот показатель снизился до $47,2 млрд, из которых государственный долг составляет $37,6 млрд, а долг, гарантированный государством, - более $9 млрд.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 гривен (303,2 доллара) за тысячу кубометров. По его словам, Киев не мог поступить иначе, так как это грозило бы прекращением сотрудничества с международными финансовыми организациями и дефолтом. В фонде потребовали повысить цены газа для населения в связи с ростом цен на международных рынках. По разным оценкам, речь идет о повышении на 30-60%. Кабинет министров должен был повысить цену на газ для населения еще весной, но продолжал тянуть с принятием решения из-за опасений протестов граждан.

- Но протестов не последовало, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - и в этом опять проявилась та самая "солидарность" населюков РФ и Украины: обратите внимание, а я-то твержу об этом постоянно, что с ними их верховные главнокомандующие сделали то же самое, что с нами и почти в то же самое время, в РФ Путин и Медведев, ожидая и опасаясь протестов, протаскивали пенсионную реформу, на Украине протащили подорожание газа, и вот теперь получают от МВФ как бы бонусные под конец года миллиарды. Населения и там и тут ослаблено, идейно "обезвожено", ему не до протестов, буржуи заставили его думать только о хлебе насущном и уж не до того ему, чтобы выглянуть за постсоветскую границу и понять, как там точно такие же сволочи-миллиардеры проводят точно такую же диктатуру капитала, и бороться с ней можно только сметая постсоветские границы, открывая закрытые внтили Газпрома и делая невозможной диктовку цен на газ из Евросоюза... И там, и тут "патриоты" в охранямых особняках говорят "небратьям" - вот же, посмотрите, какой у них там кошмар, нам надо обосабливаться, а вам надо нас слушаться, и только тогда всё у вас будет хорошо!.. И именно так, плетясь за правящим классом на бойню, поделенное на постсоветские сектора беднеющее население экс-советских республик теряет последнее, теряет бесплатую медицину, образование, газ, доступное жильё и т.д и т.п. А на ТВ - праздники "независимости": то День России, то День Украины, то День Казахстана, отказывающегося от кириллицы...

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