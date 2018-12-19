Четверть российских работодателей начнет новый год с увольнений сотрудников

Каждый четвертый работодатель в России намерен начать новый год с сокращения штата, сообщает "Российская газета" со ссылкой на результаты исследования портала Rabota.ru. О грядущих увольнениях заявили в 23% принявших участие в опросе организаций. Вероятность массовых увольнений наиболее ярко выражена в сферах "медиа и маркетинга", а также и "продукты питания". Меньше всего - в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса. Чуть меньше – 18%, напротив, намерены расширить штат.

Больше всего настроены набирать персонал компании, оказывающие услуги для бизнеса и IT-компании. Об открытии новых направлений деятельности компаний думают 20% опрошенных работодателей. Чаще всего об этом думают в IT-сфере. 17% планируют увеличить бюджет на рекламу и продвижение, и здесь опять о себе заявляют IT-компании и строительные. При этом 9% опрошенных планируют напротив сократить бюджет на рекламу и продвижение. Среди них в основном ритейл.

25% опрошенных собрались ввести новую систему премирования работников и пересмотреть ключевые показатели эффективности; 12% хотят ввести для своих сотрудников нематериальные бонусы.