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Московский листок

Новая технология блокировки Telegram обойдется дорогим россиянам в 20 миллиардов рублей

Опубликовано 19.12.2018 в разделе комментариев 2

Новая технология блокировки Telegram обойдется дорогим россиянам в 20 миллиардов рублей

Роскомнадзор c 2019 года планирует внедрить новую технологию блокировок запрещенных сайтов, в том числе Telegram за 20 млрд рублей, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники, знакомые с деталями разработки проекта.

Речь идет о технологии DPI (от английского deep packet inspection - "глубокий анализ пакетов"). У провайдера интернета устанавливается программно-аппаратный комплекс, который анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Этот же комплекс отсекает и нежелательный трафик.

DPI принципиально отличается от нынешней системы, с помощью которой Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram. К началу 2019 года должны завершиться испытания нового оборудования в одном из регионов, после чего технологию начнут внедрять по всей стране.

Источник, близкий к одной из компаний-разработчиков, утверждает, что оборудование для блокировки будет закуплено за государственный счет и установлено на сетях крупных операторов в узловых точках рунета.

По предварительной оценке, закупка и установка оборудования может обойтись в сумму до 20 млрд рублей. Правовой основой для программы станет законопроект, внесенный 14 декабря в Госдуму сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым.

По словам собеседников издания, тендер на приобретение комплексов по DPI-блокировке может быть объявлен после завершения испытаний и принятия необходимых законов, заказчиком может выступить подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр".

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Арт написал 19.12.2018 12:46
Самое смешное, что даже это можно обойти.
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=1157796
К сожалению, этот сайт тоже блокируют. Так что установите себе какой-нибудь фришный впн в браузер, заходите на сайт и учитесь обходить DPI.
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(без названия)
киргуду написал 19.12.2018 12:09
да сделайте гос во такой антителеграм ,чтоб россиянам в телеграм заходить не хотелось ...по лелевизору 5 лет ПЯТЬ СКУКА ЛЕТ украина с гланд кисель-соловьева не слазит....ПЯТЬ ЛЕТкровь народу пьют с украиной жидо-татарвацкая тв приставка....если бы меня выбрали президеном ,этим ведущим и их семьям(норкины,солрвьевы,киселевыи пр)круглосуточно на своих экранах на полный звук слушали все свои передачи,чтоб и пос рать при ихнем прошлом выступлении на тв ходили....КРУГЛОСУТОЧНО им бы устроил....
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