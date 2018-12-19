Новая технология блокировки Telegram обойдется дорогим россиянам в 20 миллиардов рублей

Роскомнадзор c 2019 года планирует внедрить новую технологию блокировок запрещенных сайтов, в том числе Telegram за 20 млрд рублей, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники, знакомые с деталями разработки проекта.

Речь идет о технологии DPI (от английского deep packet inspection - "глубокий анализ пакетов"). У провайдера интернета устанавливается программно-аппаратный комплекс, который анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Этот же комплекс отсекает и нежелательный трафик.

DPI принципиально отличается от нынешней системы, с помощью которой Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram. К началу 2019 года должны завершиться испытания нового оборудования в одном из регионов, после чего технологию начнут внедрять по всей стране.

Источник, близкий к одной из компаний-разработчиков, утверждает, что оборудование для блокировки будет закуплено за государственный счет и установлено на сетях крупных операторов в узловых точках рунета.

По предварительной оценке, закупка и установка оборудования может обойтись в сумму до 20 млрд рублей. Правовой основой для программы станет законопроект, внесенный 14 декабря в Госдуму сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым.

По словам собеседников издания, тендер на приобретение комплексов по DPI-блокировке может быть объявлен после завершения испытаний и принятия необходимых законов, заказчиком может выступить подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр".