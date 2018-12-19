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Московский листок

Центробанк порадовал дорогих россиян очередным подорожанием товаров в новом году

Опубликовано 19.12.2018 в разделе комментариев 0

кризис центробанк бензин бедность
Центробанк порадовал дорогих россиян очередным подорожанием товаров в новом году

В 2019 году средняя цена на вино вырастет на 0,9%, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. Отмечается, что в следующем году ставки акцизов на алкоголь не изменятся, однако рост цен будет наблюдаться из-за отмены льготных акцизов на российское вино и шампанское из мест с защищенным географическим указанием. Их отмена связана с требованием ВТО по созданию равных условий для отечественных и импортных производителей.

«Учитывая низкий вес вина и шампанского в индексе потребительских цен, вклад отмены льготных ставок акцизов будет незначительным (менее 0,01 п.п.)», — указывает ЦБ.

Ранее Минфин России подтвердил, что работает над изменением минимальной розничной цены (МРЦ) бутылки шампанского, однако конкретных решений пока нет. Газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию производителей игристых вин писала, что в 2019 году минимальная розничная цена бутылки шампанского может вырасти с 164 до 202 руб.

Основной удар в следующем году придется на товары, в стоимости которых высокая доля расходов на транспорт сочетается с ростом НДС, считает вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. В качестве примера он привел обувь, бытовую технику и одежду. Такая продукция может подорожать на 3–5% за счет НДС и еще на 1–2% из-за бензина, полагает Дмитрий Скрябин. Всё это непродовольственные товары, но на продуктах рост цен на топливо тоже скажется — это производители несут расходы на всех этапах — от посевной и до прилавка, пояснил Павел Сигал. По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, подорожают хлебобулочные изделия, фрукты и овощи. В их себестоимости велика доля расходов на транспортировку и хранение.

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