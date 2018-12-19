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Московский листок

Украина объявила день рождения Бандеры официальным праздником

Опубликовано 19.12.2018 в разделе комментариев 2

Украина объявила день рождения Бандеры официальным праздником

День рождения лидера ОУН Степана Бандеры объявлен на Украине официальным праздником. Об этом говорится в соответствующем постановлении Верховной рады о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году.

Как сообщает УНИАН, в среду за это решение после нескольких попыток проголосовали 232 народных депутата из 333, зарегистрированных в сессионном зале.

Отмечается, что 110-я годовщина со дня рождения Бандеры приходится на 1 января 2019 года.

Также будет отмечаться 1000 лет с начала правления Ярослава Мудрого; 400 лет со времени выхода "Грамматики" Мелетия Смотрицкого - первого полного издания церковнославянского языка в украинской редакции (1619 г.); 360 лет со времени Конотопской битвы, в которой украинское войско одержало победу над российским (7 июля - 9 июля 1659г.); 100 лет со дня провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики (22 января 1919 г.); 30 лет со времени падения коммунистических режимов в странах Центрально-Восточной Европы (9 ноября 1989 г.).

Кроме того, документом регулируется порядок празднования дней рождения таких известных личностей как футбольный тренер Валерий Лобановский, художник-кубист/супрематист Казимир Малевич, певец и композитор Владимир Ивасюк, один из вождей украинского государства времен УНР и Директории Симон Петлюра, основоположник вертолетостроения Игорь Сикорский (а также многих других).

 



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Всего комментариев к статье: 2
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бандера обосранного импотента Вальцмана и идиота Гройсмана
повесил бы написал 19.12.2018 12:42
на столбах на их собственных кишках
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Понесло,совсем нюх потеряли.
Ни фига себе написал 19.12.2018 12:29
Осталось дождаться поздравления из "братской" Польши.
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