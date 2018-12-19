Путин славит Солженицына, Порошенко же - Бандеру "освятил"

День рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры объявлен на Украине официальным праздником. Это следует из постановления Верховной рады о памятных датах в 2019 году, сообщает УНИАН. За постановление проголосовали 232 народных депутата из 333, зарегистрированных в сессионном зале.

Также отмечаться будет 1000-летие с начала правления Великого князя Киевского Ярослава Мудрого, 400 лет со времени выхода «Грамматики» Мелетия Смотрицкого — первого полного издания церковнославянского языка в украинской редакции. Еще один праздник, проведение которого должен обеспечить кабмин, это 360 лет со времени Конотопской битвы, в которой Россия потерпела поражение от украинско-татарских отрядов гетмана Ивана Выговского.

Также на Украине будут отмечать 30 лет со времени падения коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы (9 ноября).

Степан Бандера — один из идеологов украинского национализма. Он был одним из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) и одним из основателей Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), которые действовали на Украине в 1940-е годы.

От редакции: Проводить различия между "литературным власовцем" и Бандерой - не стоит. Солженицын сделал на культурном фронте и в Холодной войне для разрушения СССР гораздо больше, чем Бандера и бандеровцы. И в Путинской России, и в постсоветской Украине теперь эти персонажи, Солженицын и Бандера - стали полюсами, точками отсчёта новой идентичности. Признаёшь "коммунистический террор" (ГУЛАГ - "популяризатором" которого и был Солженицын, искажая и давая только в негативном свете историю ГУЛАГа, места перевоспитания контрреволюционеров, вредителей и уголовников в строителей социализма), значит должен признавать и "героев-освободителей" - Бандеру, Власова, Синявского и Даниэля, Алексееву, Солженицына.

Так что следующим памятником, к которому Путин непременно должен принести свой весомый букет - должен быть памятник генералу Власову, "защитнику" Москвы. На месте памятника Дзержинскому - смотрелся бы очень убедительно, и главное - вся российская монархиствующая фашня поддержит. "Герои РОА" - ждут реабилитации с ХХ съезда КПСС. И к этой реабилитации сделано путинистами достаточно шагов на культурном фронте. "Стена скорби" (по умученным от большевиков в ГУЛАГе, в том числе, и власовцам, которые вместе с бандеровцами часто организовывали там мятежи) - как предвестник памятника Солженицыну, была Путиным открыта не случайно именно в год столетия Великого Октября, как классовое назидание: не покушайтесь на нашу нефть, на наш газ, на святость частной собственности - а то снова будет как при социализме, как в ГУЛАГе, в общем - "голосуй или проиграешь" (образца 1996-го года, та же идеология, та же антисоветчина)...

Процессы декоммунизации, насаждения новой, антисоветской идентичности - извините за тавтологию, идентичны, что в Киеве, что в Москве. Просто морды "хероев" разные, а суть одна - там "Голодомор", тут ГУЛАГ, там Бандера, тут Солженицын, власовщина, маннергеймовщина, колчаковщина. Или вы забыли, на чьи скромные личные сбережения производилось перезахоронение белофашистских костей Каппеля, Деникина, Ильина и Шмелёва в советскую землю?! Да - это он, "пионер" антисоветчины всея Постсоветии, Путин Владимир Владимирович. Украина лишь поспешает за ним. И попробуйте это опровергнуть, малахольные путриотики!

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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Украина объявила день рождения Бандеры официальным праздником