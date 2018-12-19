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Московский листок

Дума смягчила наказание за репосты ниже, чем "сниженные" 17 суток Пономареву

Опубликовано 19.12.2018 в разделе комментариев 3

Дума смягчила наказание за репосты ниже, чем "сниженные" 17 суток Пономареву

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента. 

Согласно внесенным в КоАП и УК РФ поправкам, за разжигание расовой, национальной, религиозной и прочей вражды через интернет и СМИ в первый раз будет предусмотрено административное наказание. Так, физическим лицам будет грозить административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, юрлицам — штраф от 250 тыс. до 500 тыс. руб.

***

Ну точно с Нового года цены поднимут, иначе с чего бы народишке такое послабление?

Но мне вот уже интересно, а Льва Пономарева когда отпустят, через 15 дней по новому закону или через 17 после недавнего "послабления" в Мосгорсуде? Или Совет Федерации до Нового года не проголосует, а президент не подпишет?

В любом случае - закон считает 15 суток максимальной мерой, а правозащитнику 77 лет дали за репост сначала 20, а потом скостили до 17-ти.. Гуманисты, чо...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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ЧТО ВЫ ТАК ПЕРЕЖИВАЕТЕ ЗА ЭТОГО ЧЛЕНА США?
Юрий Афонин написал 19.12.2018 15:48
Эту суку надо держать вплоть до освобождения любимых путинских футболеров
Кокорекина и Мамаева.У последнего надо еще проверить родословную-нет ли у
него родства с давним угнетателем России ханом Мамаем.При родстве вернуть
с него выплаченный древними ясак с учетом пени.Он сможет-ни за ***** получает
даже сидя в тюрьме 0-5 лимона каждый день.Да еще расшифровать исколотые на-
колками все пузо и спину-наверняка связан с бандподпольем.
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(без названия)
стоик1412 написал 19.12.2018 15:13
Видимо по старой версии закона надо бы сажать каждого второго, а скоро и каждого первого?
Денег на новые тюрьмы нет, полицаям дают подзаработать хоть на штрафах?
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(без названия)
Чингачгук написал 19.12.2018 15:08
Интересно,а какой срок тогда "предусмотрен"за повтор Парижских событий,ну это в том случае,если "будет,как в Париже",чем власти РФ пострянно запугивают электорат,или,наказанмя поедусмотрены только "за высказывания в интернете",а "демократию действием"все же-осуществлять можно?...
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