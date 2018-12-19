Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Оптимизация медицины дала посредством разгильдяйства невиданное продление смерти

Опубликовано 19.12.2018 в разделе комментариев 2

москва позор либералы минздрав реформа
Оптимизация медицины дала посредством разгильдяйства невиданное продление смерти

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им.Н.Н.Блохина Минздрава России разъяснил, что найденные в клинике четыре мумифицированных тела ранее не были востребованы родственниками и сейчас они переданы правоохранительным органам.

"После появления в СМИ 19 декабря информации о найденных трупах на территории ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава РФ, даем разъяснение. Администрацией центра 17.12.2018 года в связи с длительной невостребованностью родственниками четырех трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе медцентра в среду.

Ранее в среду представитель столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что в ходе проведения инвентаризации сотрудниками одной из московских больниц, расположенной по Каширскому шоссе, в холодильной камере обнаружены три деревянных ящика, в которых находились четыре мумифицированных тела и секретированная нижняя конечность человека.

Предположительная давность наступления смерти людей более 10 лет.

От редакции: Надёжные у них на Каширке хранилища - надёжнее, чем в банковских ячейках, ей-ей! Невостребованные родственниками тела - не новость вообще-то в таком месте. Но почему потребовалось 10 лет ждать? Так долго разыскивали родню? Скорее всего, причина иная - столь далёкое от контроля место, как морг (по понятным причинам) стал зоной отчуждения. Вроде бы, за это реформаторов системы здравоохранения не упрекнёшь - но ведь и в этом проявляется её перерождение, оптимизация.

Посокращали тысячи, десятки тысяч врачей и медработников - так стоит ли удивляться, что контроль за "пассажирами" холодильных камер ослаб? Всё это симптомы той самой разрухи, о которой говорил профессор Преображенский, и которую либералы любят припоминать большевикам, но вот - и на их идеологию-старуху приходит разруха. И им довелось стать свидетелями беспрецедентной, сказочной и анекдотичной (не от слова "смешно") бесконтрольности. Любопытно, что в данном случае скажет министр Скворцова - может, увидит и распропагандирует на данном примере определённые преимущества отечественной системы перед западной? То она радовалась, что стали у нас иностранцы зубы лечить (дешевле потому что), то вот - какое "надёжное" хранение! Не желаете ли, господа носители валюты, - в наши морги? Срок хранения до десяти лет-с! И забесплатно, к тому же...

Д.Ч.

Новости по теме:

Общество "Памятка" и социальный террор

В правительстве знают, кто раньше умрет от рака

Доступной медицинской помощи, введённой Обамой, в богатом Техасе больше не будет



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ПУТЕНСКИЙ ЧЕКИСТ ПРИЛЕГ ОТДОХНУТЬ УСТАЛ ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ КАЛЯКАТЬ
Колянчик написал 19.12.2018 15:56
ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА С ЧИНОВНИКАМИ СТАНОВИТСЯ ВСЁ РЕАЛЬНЕЕ
Давайте посчитаем, сколько налогов платят граждане в карман ОПГ ЭФСБ. 13% подоходный налог + 30% в социальный и пенсионный фонд + 5% на медицину, +6% с 2014 года . это уже 54% с зарплаты. Далее отнимаем из своей зарплаты 18% НДС за продукты питания (БАЛАНДУ, которую на западе не жрут даже бездомные и животные), здесь же 60% акцизы на этиловый спирт, табак, КОЛБАСУ, бензин, солярку, + 10% из платы за ЖКХ. Сюда присовокупляем налоги на недвижимость... + пошлины - судебные, таможенные....Все возможные сборы-поборы за выдачу справок и документов т.е. непомерная плата за бумагу и краску. В ИТОГЕ ОПГ ЭФСБ ЗАРАБАТЫВАЕТ 100-200% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАЖДОГО СВОЕГО РАБА. А злые языки, говорят, что в Роиссии рабство отменили! В следующем году уркам-силовекам насчитали 56% бюджета, за счет ГРАБЕЖА ПЕНСИЙ. Недавно путен заявил, что доходы от реализации углеводородов никому не видать. Предприятия банкротятся и встают конвееры, зарплаты в конвертах... От куда налоги на ЗП ряженным в пагоны ГОПНИКАМ и СЕТЕВЫМ ТРОЛЛЯМ? Получая белую зарплату вы кормите ОХРАННИКОВ ПУТЕНА которые вас пугают, калечат, отбирают бизнес, работу, пенсию, свободу, жизнь и НЕ СЧИТАЮТ ВАС за ЛЮДЕЙ !!! Гражданские для них СКОТ, РАБЫ, расходный материал, объект забавы и источник дохода. Никакой защиты от них ждать не приходится. Задумайтесь!
Пушка инфразвуковая
Почувствуй разницу. Сегодня во Франции а так же в другом развитом мире, митингующих разгоняют слезоточивым газом. Который вызывает раздражение и воспаление слизистой носоглотки и глаз. А Путен и ОПГ ЭФСБ РФ убивают тысячи мирных граждан Сирии химическим оружием. Несогласных быть ограбленными и истерзанными россиян обстреливают лазером, инфразвуком, электромагнитом... Все это вооружение наносит не поправимый вред человеческому организму. Делает людей ИНВАЛИДАМИ или УБИВАЕТ. Кровь закипает в жилах, лопаются сосуды, вены, артерии... От интенсивного воздействия инфразвуком происходят разрывы легких и сердца, в том числе не совместимые с жизнью. Судя по всему ОПГ ЭФСБ РФ и перзиденту Путену необходима http://kremacija.ru/auxpage_kremaciya-zhivotnyh/ Благо за последние 30 лет питерская мэрия нажила себе не мало друзей и доброжелателей, которые помогут им с данной процедурой.
С ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ СССР было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью ликвидации АЭС. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. А так же оставить без колоссального источника энергии. Для того, что бы втюхивать ей углеводороды. По сути - это теракт и акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и стали долбить славян. Начали с западных, на 300 лет поляков стерли с карты мира. И до сих пор Польшу не оставляют в покое. Все помнят Катынскую тишину и самолет Качинского. Причем это лишь то, что лежит на поверхности ГЕНОЦИДА славян. Не забываем и Советские танки в Праге. 1968 г. Этот список можно продолжать без конца. Факт остается фактом, КРЕМЛЯДИ ведут методичный геноцид СЛАВЯН, причем с 1993 года, ведется истребление славян и на территории самой России. Путлер продолжает дело Гитлера и попутно преследует свои коммерческие интересы.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ БАНДИТОМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
Ответить
(без названия)
стоик1411 написал 19.12.2018 15:53
в поликлиниках Москвы повально врачи из средней Азии, плохо понимающие русский язык?
Видимо, начинали дворниками, теперь врачами - платить им же надо меньше?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
"В царство Свободы дорогу грудью проложим себе"
"В царство Свободы дорогу грудью проложим себе"
18.12.2018
Семь лет расстрелу рабочих Жанаозена
Семь лет расстрелу рабочих Жанаозена
16.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Полицаи пьют и насилуют, в Иркутске, как в Уфе, и далее везде (1)
Оптимизация медицины дала посредством разгильдяйства невиданное продление смерти (2)
Дума смягчила наказание за репосты ниже, чем "сниженные" 17 суток Пономареву (4)
Украина объявила день рождения Бандеры официальным праздником (17)
Путин славит Солженицына, Порошенко же - Бандеру "освятил" (8)
Центробанк порадовал дорогих россиян очередным подорожанием товаров в новом году (0)
Новая технология блокировки Telegram обойдется дорогим россиянам в 20 миллиардов рублей (8)
Четверть российских работодателей начнет новый год с увольнений сотрудников (5)
Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, возросло до максимума за десятилетие (7)
Киевскую хунту наградили за подорожание бытового газа новым траншем МВФ (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Центр левoй пoлитическoй жизни временнo переехал в Брянск!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Вопрос Президенту
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: На Новый год вместо хлеба Собянин будет есть пирожные, а мы - сосать что придется
Дарья Митина Дарья Митина: Вместo тысячи слoв
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss