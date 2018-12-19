Оптимизация медицины дала посредством разгильдяйства невиданное продление смерти

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им.Н.Н.Блохина Минздрава России разъяснил, что найденные в клинике четыре мумифицированных тела ранее не были востребованы родственниками и сейчас они переданы правоохранительным органам.

"После появления в СМИ 19 декабря информации о найденных трупах на территории ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава РФ, даем разъяснение. Администрацией центра 17.12.2018 года в связи с длительной невостребованностью родственниками четырех трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе медцентра в среду.

Ранее в среду представитель столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что в ходе проведения инвентаризации сотрудниками одной из московских больниц, расположенной по Каширскому шоссе, в холодильной камере обнаружены три деревянных ящика, в которых находились четыре мумифицированных тела и секретированная нижняя конечность человека.

Предположительная давность наступления смерти людей более 10 лет.

От редакции: Надёжные у них на Каширке хранилища - надёжнее, чем в банковских ячейках, ей-ей! Невостребованные родственниками тела - не новость вообще-то в таком месте. Но почему потребовалось 10 лет ждать? Так долго разыскивали родню? Скорее всего, причина иная - столь далёкое от контроля место, как морг (по понятным причинам) стал зоной отчуждения. Вроде бы, за это реформаторов системы здравоохранения не упрекнёшь - но ведь и в этом проявляется её перерождение, оптимизация.

Посокращали тысячи, десятки тысяч врачей и медработников - так стоит ли удивляться, что контроль за "пассажирами" холодильных камер ослаб? Всё это симптомы той самой разрухи, о которой говорил профессор Преображенский, и которую либералы любят припоминать большевикам, но вот - и на их идеологию-старуху приходит разруха. И им довелось стать свидетелями беспрецедентной, сказочной и анекдотичной (не от слова "смешно") бесконтрольности. Любопытно, что в данном случае скажет министр Скворцова - может, увидит и распропагандирует на данном примере определённые преимущества отечественной системы перед западной? То она радовалась, что стали у нас иностранцы зубы лечить (дешевле потому что), то вот - какое "надёжное" хранение! Не желаете ли, господа носители валюты, - в наши морги? Срок хранения до десяти лет-с! И забесплатно, к тому же...

Д.Ч.

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