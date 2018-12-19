Полицаи пьют и насилуют, в Иркутске, как в Уфе, и далее везде

Октябрьский районный суд Иркутска арестовал на два месяца участкового уполномоченного и двух его приятелей. Всех троих обвиняют в избиении и групповом изнасиловании женщины в отделе полиции. Этот случай произошел на фоне продолжающегося обсуждения в СМИ и обществе резонансного группового изнасилования уфимскими полицейскими своей коллеги на рабочем месте.

В ночь на 16 декабря полицейский, его знакомые и потерпевшая вместе пили алкоголь в участковом пункте полиции N8. В состоянии сильного опьянения мужчины жестоко избили женщину с намерением изнасиловать ее, что затем и сделали, сообщает сайт региональной прокуратуры. Один из фигурантов ранее был судим, отмечают в надзорном ведомстве.

17 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц), указывает сайт СК по Иркутской области. В ведомстве отмечают, что полицейский в тот день не находился при исполнении служебных обязанностей.

"Предварительно установлено, что сам участковый уполномоченный, имеющий звание младшего лейтенанта, не участвовал в совершении насильственных действий сексуального характера, однако не препятствовал совершению преступления и не пресек противоправные действия. Если его вина будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь мундира", - рассказали "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, 44-летнюю женщину в пункт полиции привели двое мужчин из ночного кафе, где они вместе распивали спиртные напитки.

Отметим, около полутора месяцев назад, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель подверглась групповому изнасилованию в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД РФ по Уфимскому району столицы Башкирии, где устроили пьянку трое ее коллег: 50-летний подполковник Салават Галиев, начальник ОМВД по Уфимскому району 51-летний подполковник Эдуард Матвеев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции этого же отдела майор Павел Яромчук.

Как сообщал Telegram-канал Mash, в процессе застолья стражи порядка "вспомнили о хорошенькой сотруднице, и самый смелый пригласил ее в кабинет под предлогом рабочих моментов", где ее жестоко насиловали до самого утра, избили и причинили "ранения и разрывы тканей". СМИ также сообщали, что отец девушки - заместитель начальника управления Росгвардии по Башкирии полковник Ирек Сагитов.

Полицейских арестовали и уволили со службы, СК возбудил уголовное дело по двум статьям - об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Между тем адвокат, представляющий интересы фигурантов дела, заявил, что у Матвеева и Галиева есть алиби: якобы во время предполагаемого преступления они находились в других местах. Супруга Яромчука также заявляла, что муж на момент совершения предполагаемого изнасилования находился дома.

От редакции: То, что пьяный досуг полицаев становится, некоторым образом, довольно-таки однообразным - долгое употребление алкоголя вместе с одной на нескольких полицаев женищной, а затем изнасилование её, - это как-то не беспокоит общество и надзорные органы. Чем иркутские полицаи хуже уфимских - в городе Иркутского централа? А вот уже конкретные обстоятельства последнего случая - вызывают, конечно, некоторый скепсис.

Во-первых, женщина не первой и не второй молодости, во-вторых, сама не только пила с полицаями в ночном кафе, но и в отделении полиции продолжала - то есть совсем уж невинной жертвой её считать не приходится... Но мрачный реализм глубинки Путинской России, конечно, беспросветен. Какое уж тут уважение к власти, какой авторитет правоохранительных органов (который в СССР воспитывался десятилетиями, на него работало кино, театр, писатели)? Откуда взяться ему, авторитету нагло богатеющей буржуазной власти - когда такое вокруг? Вот и будут совать ножички по ночам, как на Лесной улице в Москве - если посмеет документы спросить...

Д.Ч.

Материалы по теме:

"В царство Свободы дорогу грудью проложим себе"

Уважение к власти на нуле и ниже: на Лесной пытались зарезать полицая