Полицаи пьют и насилуют, в Иркутске, как в Уфе, и далее везде

Октябрьский районный суд Иркутска арестовал на два месяца участкового уполномоченного и двух его приятелей. Всех троих обвиняют в избиении и групповом изнасиловании женщины в отделе полиции. Этот случай произошел на фоне продолжающегося обсуждения в СМИ и обществе резонансного группового изнасилования уфимскими полицейскими своей коллеги на рабочем месте.
В ночь на 16 декабря полицейский, его знакомые и потерпевшая вместе пили алкоголь в участковом пункте полиции N8. В состоянии сильного опьянения мужчины жестоко избили женщину с намерением изнасиловать ее, что затем и сделали, сообщает сайт региональной прокуратуры. Один из фигурантов ранее был судим, отмечают в надзорном ведомстве.
17 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц), указывает сайт СК по Иркутской области. В ведомстве отмечают, что полицейский в тот день не находился при исполнении служебных обязанностей.
"Предварительно установлено, что сам участковый уполномоченный, имеющий звание младшего лейтенанта, не участвовал в совершении насильственных действий сексуального характера, однако не препятствовал совершению преступления и не пресек противоправные действия. Если его вина будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь мундира", - рассказали "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, 44-летнюю женщину в пункт полиции привели двое мужчин из ночного кафе, где они вместе распивали спиртные напитки.
Отметим, около полутора месяцев назад, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель подверглась групповому изнасилованию в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД РФ по Уфимскому району столицы Башкирии, где устроили пьянку трое ее коллег: 50-летний подполковник Салават Галиев, начальник ОМВД по Уфимскому району 51-летний подполковник Эдуард Матвеев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции этого же отдела майор Павел Яромчук.
Как сообщал Telegram-канал Mash, в процессе застолья стражи порядка "вспомнили о хорошенькой сотруднице, и самый смелый пригласил ее в кабинет под предлогом рабочих моментов", где ее жестоко насиловали до самого утра, избили и причинили "ранения и разрывы тканей". СМИ также сообщали, что отец девушки - заместитель начальника управления Росгвардии по Башкирии полковник Ирек Сагитов.
Полицейских арестовали и уволили со службы, СК возбудил уголовное дело по двум статьям - об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Между тем адвокат, представляющий интересы фигурантов дела, заявил, что у Матвеева и Галиева есть алиби: якобы во время предполагаемого преступления они находились в других местах. Супруга Яромчука также заявляла, что муж на момент совершения предполагаемого изнасилования находился дома.
От редакции: То, что пьяный досуг полицаев становится, некоторым образом, довольно-таки однообразным - долгое употребление алкоголя вместе с одной на нескольких полицаев женищной, а затем изнасилование её, - это как-то не беспокоит общество и надзорные органы. Чем иркутские полицаи хуже уфимских - в городе Иркутского централа? А вот уже конкретные обстоятельства последнего случая - вызывают, конечно, некоторый скепсис.
Во-первых, женщина не первой и не второй молодости, во-вторых, сама не только пила с полицаями в ночном кафе, но и в отделении полиции продолжала - то есть совсем уж невинной жертвой её считать не приходится... Но мрачный реализм глубинки Путинской России, конечно, беспросветен. Какое уж тут уважение к власти, какой авторитет правоохранительных органов (который в СССР воспитывался десятилетиями, на него работало кино, театр, писатели)? Откуда взяться ему, авторитету нагло богатеющей буржуазной власти - когда такое вокруг? Вот и будут совать ножички по ночам, как на Лесной улице в Москве - если посмеет документы спросить...
Д.Ч.
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Чингачгук написал 19.12.2018 19:06
Аверин написал 19.12.2018 18:40
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Бандиты из эФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наши IP адреса подменивает сервер ЭФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ ЛАКЕЕМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
киргуду написал 19.12.2018 18:06
киргуду написал 19.12.2018 17:46