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Московский листок

Голодающим выдали по 6 тысяч рублей

Опубликовано 20.12.2018 автором в разделе комментариев 0

рабочие капитализм правительство
Голодающим выдали по 6 тысяч рублей

Работникам московского хлебокомбината "Черкизово", ранее объявившим голодовку, начали выплачивать зарплату. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. 

"18 декабря ООО "Торговый дом "Настюша", аффилированным предприятием которого является ОАО "Черкизово", осуществил выплаты по имеющейся задолженности перед работниками на общую сумму 600 тыс. рублей", - сообщила представитель прокуратуры Москвы. 

В конце прошлой недели 105 работников хлебокомбината объявили голодовку. Хлебозавод является дочерним предприятием компании "Настюша" Игоря Пинкевича, с лета прошлого года находящегося под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. 

Собянину хлеб не по зубам

Как сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль держит на контроле ситуацию, которая сложилась на хлебозаводе "Черкизово", Путину будет сделан соответствующий доклад об обращении сотрудников предприятия.

***

Я бы предложил прежде, чем рапортовать об успехах, взять вопрос на контроль еще и у учителя арифметики, чтобы все не выглядело так идиотично.

105 голодающих, которым задолжали зарплау за несколько месяцев - и 600 тысяч выплатили? И это наконтроле у Кремля, где иной раз на ужин больше тратят?

600 тысяч на 105 человек - это меньше 6 тысяч рублей на человека! Это что ж за зарплаты такие в Москве? Или они там собираются долги лет 200 выплачивать?

Это, конечно, для фельетона материал, но как-то грешно смеяться над рабочими людьми, которых оставили без средств к существованию, но при этом на работу они ходили и не просто ходили, а пекли хлеб, да еще с повышенной нагрузкой.

У меня вот, если честно, кусок хлеба сегодня так и встал в горле, когда я про 6 рублей на нос прочел... А у Пескова вот ничего, все нормально. На контроле. Профессионал!

Или в стране вообще уже больше денег нет, раз у президентской вертикали только 600 тысяч нашлось для решения вопроса?

Но нет, вот увидим, в период новогодних корпоративов денежки ручьем потекут...



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