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Московский листок

Про "Фитиль" и соросовских грантососов

Опубликовано 20.12.2018 автором в разделе комментариев 0

Если бы я, как Навальный, вел бы свою программу, то сегодня обязательно поставил бы рядом стаканчик с надписью «Соросовский грантосос». Или "Иуда", который Искариот. Такой комментарий про меня и про подборку «Фитилей» времен перестройки» оставила одна зрительница. По ее мнению все авторы, редакторы, режиссеры и актеры этого весёлого киножурнала - это платные агенты запада, отправленные сюда исключительно для развала великой державы, что они, гады, и сделали. Конечно, шпиономания у нас любима народом во все времена, только не очень понятно, почему такая пламенная патриотка зовет себя по-иностранному Natalija Skudra?..

Не знаю, почему именно этот сборник уже два года вызывает такую бурную реакцию. Может из-за ненавистного слова «перестройка» в названии, но факт остается фактом – к этому видео, которое, замечу, набрало уже больше миллиона просмотров (на момент публикации 1 011 808), причем более трех тысяч только за сегодня, имеется несколько сотен комментариев, и они продолжают приходить каждый день. Хотя ролик, повторю, загружен более двух лет назад. Такая тяга к прекрасному?

Комментарии можно поделить на две группы. Первая большой любви к прошлому не питает и СССР не уважает, но при этом считает, что с советских времён изменилось что мало - начальники такие же непотопляемые жулики, а народ такой же бесправный. С этим я, в общем-то, согласен, хотя некоторые отличия имеются. На своем опыте знаю, что пресса в ту пору была, как и положено, действительно силой, так что снять с должности проворовавшегося жулика труда не составляло. С той только сноской, что очень скоро эти товарищи приземлялись в другом, не менее хлебном месте.

Группа номер два, это – в СССР все было самое лучшее, а это именно мы, журналисты, предали и продали великую страну, за что на плаху нас и все такое. Вот тут у меня вопросы. Даже если отбросить обязательных в наше время троллей, которые как клопы набегают на любую критику, кто эти злобные комментаторы? И кем они были раньше? Подворовывали в заводской столовой, ползли вверх по партийной линии, но не доползли?.. Это я к тому, что те товарищи, которые жили в СССР действительно хорошо, в новых реалиях устроились еще лучше и претензий к смене общественного строя вроде не имеют. Просто посмотрите на нынешних миллиардеров и ответьте – много ли среди них не бывших членов КПСС на хлебных должностях? Разве только совсем юные, да и те, скорее всего, детки, внучки и жучки.

Да, конечно, я понимаю, что где-то в нашей памяти, далёко-далёко за морем стоит золотая стена, в стене той - заветная дверца, за дверцей - большая страна, где зреют у синего моря для всех, без различья, ребят, и персики, и мандарины, и сладкий, как мёд, виноград. А очереди за этими мандаринами помните? Нет? А за виноградом? И вообще за всем необходимым для человеческого, а не для скотского существования?

Кто спорит, как молоды мы были, как верили в лучшую в мире медицину и в лучшие в мире часы «Полет», которые лучше любой «Омеги». Мне и самому та жизнь нравилась куда больше нынешней, да и жил я в ней несравненно лучше. Только при чем тут журналисты, вменяемая в ту пору пресса и, в частности, киножурнал «Фитиль», для которого писали лучшие сатирики и снимали лучшие режиссёры. Это они посадили вам на шею нынешних воров? Ну-ну. А вы сами в то время что делали? Сидели и рабски молчали в тряпочку?

Впрочем, есть и хорошая новость. Ни тех журналистов, ни тех режиссёров больше нет и в помине, если не верите – просто включите телевизор, если не очень тошнит, так что разваливать страну больше некому. Живите спокойно. Заодно можете посмотреть ту самую ненавистную подборку «Фитилей», снятых во времена перестройки, а потом под анонимным ником написать мне еще какую-нибудь гадость. А что вы еще можете?! Приятного просмотра!



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