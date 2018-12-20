Сегодня Путин скажет, что ничего нам не должен

«Чертова» эта, то есть 13-я по счету большая пресс-конференция мистера Путина намечена на 12 часов. Обычный рабочий день, чтобы как можно меньше электората ее увидело. И нет никаких причин думать, что она не состоится.

Об этом Навкин муж уже предупредил мировое сообщество. Оно и понятно. На этот раз постарались напихать в зал Международного торгового центра на Красной Пресне свыше 1700 братьев и сестер по перу. И если этот театр одного актера отменить, придется из кремлевского кармана возмещать зрителям расходы на билеты.

Будет на этот раз сам или двойник - сказать не берусь. Но то, что такой клоун существует, ни у кого никаких сомнений. Мировая печать об этом пишет открыто. С фотоснимками.

Писатель и публицист Юрий Мухин несколько раз доказал это очень убедительно. Или вот дьякон Андрей Кураев написал на Крещение 19 января в своем ЖЖ, что в селигерскую прорубь окунался не Путин, а его дублер. Поскольку он не окрестил себя крестным знамением, а обмахнулся «сатанинским треугольником» слева направо («Провал путинского двойника», https://diak-kuraev.livejournal.com/1901752.html).

Нам в редакции казалось, что пресс-служба Кремля обязательно должна как-то поправить святого отца. Разубедить. Опровергнуть. Пригласить в Кремль и дать пощупать настоящего. Однако нет. Значит, «за зубцами» тоже считают, что «царь ненастоящий».

Это как с «цэрэушницей Навкой» (слова народные). За три года она выставила в своем Инстаграм десятки фоток, где ее снимают у европейских отелей. И ни одной из ЗАГСа во время росписи с уведенным от законной жены чужим мужем. Значит, права Лиза Пескова: свадьба была фиктивная.

А кто ж тогда вынырнул из селигерской проруби? Да тот, кто вопреки собственным гарантиям не поднимать пенсионный возраст, все ж таки его вздрючил. Что говорил народу на «прямой линии» 27 сентября 2005? Пока, мол, я президент, повышения пенсионного возраста не будет. Но поднял. Значит, для нас он не президент. Просим отнестись к этому с пониманием.

Нет, конечно, он может и дальше сидеть в Кремле-то, но главой государства мы его больше не воспринимаем. А воспринимаем как захудалого актера из погорелого театра.

Во всяком случае, думаю, директор и худрук МХАТа народная артистка СССР требовательная Татьяна Доронина не доверила бы ему в «Ревизоре» даже роль Добчинского-Бобчинского.

Знаю ее капризхы. Натерпелся, когда готовил с ней интервью для «Правды». Хотя коньяком на свой день рождения она угощала крепким.

Тут надысь вычитал одну классово интересную мысль. В капиталистическом обществе за социальные права надо бороться. Как в Париже. А у нас «бандитский капитализм». И, если вы стерпели пенсионный грабеж, у вас эти права и дальше будут отнимать. Ждите полной отмены «бесплатной» медицины и образования.

Это ж как бесстрашно на всю страну ляпнул на Всероссийском открытом уроке в Ярославле 13 декабря: «Не надо ждать поддержки государства…»

Призыв разнесли десятки СМИ и порталов. Он стал сенсацией дня. Мы-то думали, такую хрень свердловская чиновная «единоросска» Глацких брякнула от снобизма. Ан, нет. Оказывается, это установка для всех городничих от самого гаранта Конституции! Или того, кто его играет.

Тогда давайте в эту самую Конституцию и заглянем - где наша не пропадала? Мы-то с вами ее обсуждали, когда он еще только учился носить портфели Собчаку.

Так что там насчет обязанностей государства? Да, считай, вся 2 глава, в которой Россия провозглашается социальным государством.

И в ней «охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».

Кто все это должен обеспечить? Да тот самый гражданин ростом 160-170 см, который уже 4 раза клялся на этой Конституции защищать наши права и «верно служить народу».

Идем дальше. В ст. 19 «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина…». Хорошо? Хорошо. Но у некоторых «кремлевских небожителей» и депутатов это равенство равнее.

В ст. 29 «каждому гарантируется свобода мысли и слова». Кто должен гарантировать? Да тот, кто хочет отключить Интернет и приказал спецслужбам сажать пацанов за лайки, посты-репосты и SMS-ки.

Вот хорошая «обещалка» в ст. 38: «Материнство и детство, семья находятся под защитой государства». Дедушке двух внуков знать это просто обязательно. Даже если их к нему не подпускают.

Приятно звучит ст. 49: «Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого». Это о Тамаре Рохлиной, которой влупили 8 лет без единого доказательства ее причастности к убийству мужа.

Что ж вы, Владимир Владимирович, не обеспечили ей законное правосудие, беспристрастное, объективное и независимое судебное разбирательство?

И о Курилах. Согласно ст.80, «президент принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности».

А про продажу Японии исконно русских земель в Конституции ничего не говорится…