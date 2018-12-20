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Московский листок

Собаку больше нельзя выгнать. Человека - можно

Опубликовано 20.12.2018 в разделе комментариев 1

правительство пенсионеры
Собаку больше нельзя выгнать. Человека - можно

Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными. Депутаты приняли документ спустя восемь лет после его внесения в ГД. Закон предусматривает принятие мер по защите животных от жестокого обращения. 

Кроме того, документ исключает возможность избавления от питомцев без передачи их новому владельцу, запрещает содержание животных в ресторанах, диких животных — в квартирах, функционирование контактных зоопарков в зданиях ТЦ, а также вводит другие ограничения.

***

Я на самом деле очень рад, что такой закон принят, давно надо был это сделать. Представьте, сколько зверей сохранили бы шкуру, в буквальном смысле, прими избранники этот закон несколькими годами раньше.

С другой стороны, наверно, неплохо было бы, если б парламент и другие, более значимые законы рассматривал так тщательно. Некоторые законопроекты, складывается впечатление, депутаты и прочесть не успевают, как они уже принимаются. А потом вся страна удивляется, как можно жить с такими законами?

***

Теперь, наверно, можно начать готовить и закон об ответственном обращении с людьми. Конечно, нынешнему поколению россиян это уже не поможет, но в будущем, в принципе...

Хотя, если подумать, люди ведь тоже животные. И их тоже нельзя просто так выгнать на улицу или оставить умирать без кормежки?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
йй написал 20.12.2018 03:16
> сохранили бы шкуру, в буквальном смысле
_
Ну да, щас, прямо вижу как по каждой дохлой собаке на помойке начали уголовные дела открывать.
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