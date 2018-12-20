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Московский листок

Анатолий Баранов: кто осуждает коррупционеров? Все им только завидуют…

Опубликовано 20.12.2018 в разделе комментариев 2

китай кнр корупция
Анатолий Баранов: кто осуждает коррупционеров? Все им только завидуют&#8230;

Дал комментарий "Свободной прессе".

Держать убедительную победу над коррупцией в партии. Об этом, как передает официальный печатный орган ЦК КПК «Жэньминь жибао», во время речи, посвященной 40-летию с начала политики реформ и открытости, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. 

«Мы твердо придерживаемся строгого внутрипартийного управления, очистки внутрипартийной политической среды, неуклонного соблюдения дисциплины, стремимся всеми силами бороться с формализмом, бюрократией, гедонизмом и расточительностью, проявлять нулевую терпимость и строгость в борьбе с коррупцией», — отметил он. 

Кроме того, китайский лидер подчеркнул нулевую терпимость и строгий курс на борьбу с мздоимством. 

«В деле борьбы с коррупцией достигнута решительная победа», — сказал Си Цзиньпин.

— На самом деле победа над коррупцией возможна только при одном условии — если коррупция нецелесообразна, — убежден главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — В принципе, коммунизм — это такое общество, где в коррупции смысла нет никакого. Но КНР пока что не коммунистическая страна, хотя у власти там коммунистическая партия. Но в Китае нет и социализма, следовательно, противоречие между общественным характером труда и частным характером присвоения будет все время подталкивать к тому, чтобы «выравнять противоречие». Чиновник, лишенный частной собственности на средства производства, по роду службы может влиять на него — это уже повод для коррупции.

— Действительно ли можно говорить об убедительной победе? Ведь почти каждый день мы слышим, что в Китае посадили или расстреляли очередного коррупционера. Значит, коррупция не побеждена?

— Это было даже у нас при Сталине, хотя суровость наказаний в те времена впечатляет до сих пор. Что уж говорить про капиталистические отношения, которые сейчас существуют в Китае? Думаю, что после заявлений Си Цзинпина мы еще услышим о расстрелах коррупционеров в Китае…

— Си Цзиньпин также заявил, что Китай не стремится к гегемонии и подчеркнул, что КНР не будет развиваться за счет других стран. Так ли это? Действительно не стремится? По его словам, Китай планирует занимать все более четко обозначенную центральную позицию на международной политической арене и содействовать устранению в мире проявлений гегемонизма. А Bloomberg на днях объяснил усиление России и Китая вакуумом лидерства на Западе. Насколько это так? Действительно ли вакуум лидерства на Западе ведет к появлению новых гегемонов?

— Одиннадцать ударных авианосных групп США мало походит на «вакуум лидерства». Другое дело, что экономика Китая уже догнала экономику США, и естественно, что гегемону приходится подвигаться, тем более, что планета очень большая, и контролировать ее целиком действительно малореальная задача. Но общие процессы США все же контролируют. Другое дело, что позиция «царя горы» всегда уязвима, ведь против тебя все. Кто явно, кто скрыто, но все. И когда появляется возможность для появления альтернативного центра силы, она как правило и реализуется. Китай обладает перед США еще и важным преимуществом — там почти полтора миллиарда населения. Кстати, растет и экономика Индии, и там народу не меньше, и природных ресурсов достаточно, и формируется геополитическое окружение. Так что долго в положении «царя горы» США навряд ли продержатся.

— При этом, по словам Си Цзиньпина, Пекин намерен усиливать национальные ВС в оборонительных целях. Сегодня китайские вооруженные силы по факту третьи в мире после США и России. Будет ли КНР пытаться вырваться на первое место и для чего? Они готовятся с кем-то воевать?

— Китай уже давно воюет, пока на региональном уровне. У НОАК есть опыт побед над западными армиями в той же Корейской войне. У Китая мобилизационный резерв, многократно превышающий таковой и в США, и в России. Я не уверен, что сегодня армия Китая третья в мире. Просто Китаю долгое время было выгодно скрывать истинную мощь своей экономики, теперь ему выгодно проделывать тоже самое и со своими вооруженными силами. Мы даже ничего не знаем об истинной мощи ядерных сил КНР. Но знаем, что Китай собирается строить свою ядерную триаду — то, что не удалось Франции Де Голля вполне может получиться у КНР Си Цзинпина.

— Может ли Россия перенять что-то из китайского опыта? Хотя бы в плане борьбы с коррупцией? Или надо было это делать в перестройку, а сейчас мы безнадежно отстали?

— Перенимать опыт всегда полезно, другое дело, что не на всякую почву прививаются ценные растения. Как я уже сказал выше, коррупция напрямую зависит от социально-экономической системы. У нас у власти «партия жуликов и воров». Что она может перенять у китайских коммунистов? Для того, чтобы что-то перенимать у Китая, надо вернуться на путь социалистического развития, пусть и в малом, пусть хотя бы на уровне деклараций. А сейчас кто осуждает коррупционеров? Все им только завидуют… Вот когда в бедной стране станет неприлично ездить на «Бентли» и жить во дворце, тогда и поговорим…



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Всего комментариев к статье: 2
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О ПОЧВЕ ДЛЯ ЦЕННЫХ РАСТЕНИЙ....
Нестор Иванович написал 20.12.2018 05:40
Хороший комментарий дал Главред Форума мск.Вот только посадил его в пораженную
почву-"Свободную Прессу".Кто часто в нее заходит не может не сделать вывод-это
самый грязный сейчас в стране портал.На правой стороне странице скопище порнухи,
мошенников, предсказателей и других гадостей.Причем.они построены многослойно:
чтобы дойти до сути надо перевернуть несколько страниц.И на каждой мерзость и
обман.Комментарии "СП" вообще публикует или тут же удаляет -"слишком большой
комментарий" предлог и это при трех строчках.
Самое позорное,что владельцы СП вроде как борцы за права трудящих -один стал
депутатом Думы,а другой фотографировался в полевой форме под защитника ДНР.
Ответить
О ПОЧВЕ ДЛЯ ЦЕННЫХ РАСТЕНИЙ....
Нестор Иванович написал 20.12.2018 05:39
Хороший комментарий дал Главред Форума мск.Вот только посадил его в пораженную
почву-"Свободную Прессу".Кто часто в нее заходит не может не сделать вывод-это
самый грязный сейчас в стране портал.На правой стороне странице скопище порнухи,
мошенников, предсказателей и других гадостей.Причем.они построены многослойно:
чтобы дойти до сути надо перевернуть несколько страниц.И на каждой мерзость и
обман.Комментарии "СП" вообще публикует или тут же удаляет -"слишком большой
комментарий" предлог и это при трех строчках.
Самое позорное,что владельцы СП вроде как борцы за права трудящих -один стал
депутатом Думы,а другой фотографировался в полевой форме под защитника ДНР.
Ответить
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