"Молот TORа" разбил на куски дерипаскину собственность: алюминий перестал быть русским

Дерипаске удалось добиться снятия санкций США со своих ключевых активов — En+, «Русала» и «Евросибэнерго». Для этого бизнесмену пришлось не только резко снизить доли в компаниях (часть акций головной En+ придется отдать ВТБ, Glencore и благотворительному фонду), но и отдать почти полный контроль над ними через советы директоров «Русала» и En+ гражданам США и Великобритании. Сам господин Дерипаска остается в черном списке и не сможет получать доход от своих активов.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сообщило, что через 30 дней снимет санкции с ключевых активов Олега Дерипаски — «Русала», «Евросибэнерго» и группы En+. Условием называется согласование «плана Баркера» (TOR), который был представлен OFAC экс-министром энергетики Великобритании Грегори Баркером и предполагал утрату господином Дерипаской контроля над активами. Сам бизнесмен останется под санкциями, сообщает OFAC.

Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и их ключевые активы попали в SDN-list (черный список) 6 апреля, после этого граждане и компании из США не могут вести с ними дела. Это затронуло группу «Ренова» господина Вексельберга, а также «Базэл» господина Дерипаски, его группу En+, в которой он владел 66% и через которую контролировал 48,13% акций «Русала» и «Евросибэнерго». Санкции должны были вступить в силу в июне, но после начала переговоров по плану Баркера срок смещался, сейчас это 21 января. Группы «Русские машины» и ГАЗ из-под санкций не выведены.

В итоге условия TOR выглядят во многом как передача контроля над активами Олега Дерипаски США. В частности, в «Русале» бизнесмен сохранит в прямой собственности лишь 0,01% акций. En+ продолжит контролировать и «Русал», и «Евросибэнерго», но доля господина Дерипаски в самой группе снизится с 66% до 44,95% без права увеличения за счет передачи части акций ВТБ (или иному лицу, не включенному в SDN-list и согласованному OFAC), части — в благотворительный фонд, а также сделки с трейдером Glencore (его доля в «Русале» в 8,75% должна была быть обменяна на 10,55% акций En+).

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Вот такая вокруг Путина сидит "распальцованная" братва - нам, мол, санкции нипочём, мы пиндосов кирпичом... Однако на деле оказалось и что зарегистрированы их компании, управляющие российскими и шведскими заводами, в США, и играть они, наши крутые "питерские" пацаны, будут строго по правилам США и Британии, где у них недвижимость, - потому что ввязались в эту игру ещё в ходе приватизации социалистической собственности, - нашей, советской. Ну, а тут уж, пацаны, - есть свои паханы! И как ни извивался Дерипаска, а отказаться от долек пришлось, что доказывает очень важное для нас - национализация, то есть переход производственных мощностей из рук "эффективного" капиталиста в руки коллективного собственника - трудового народа, - ничем не грозит заводам. Прямо-таки категорически ничем не грозит - правда, сейчас-то не национализация происходит, а наоборот, внешнее управление вводится. И выходит, что начатая при Ельцине приватизация - она не просто лишила самих рабочих той условной доли во владении всеми советскими заводами (которая и создавала социалистическую собственность как базовое экономическое понятие), она теперь, при нажиме извне, вообще ворует предприятия у России, уже не у СССР даже. Это не значит, что нам Дерипаска дороже предприятий - наоборот, мы видим, что "эффективные манагеры", которых так пиарил в своё время Чубайс (мол, только чувство личной прибыли, частная собственность способны запустить прогресс, обновление производства "разваливающихся советских заводов" - всему нужен Собственник, Один, Богатый и наглый!), - профукали то, что было украдено ими через ваучерную приватизацию и залоговые аукционы у трудового народа. Профукали - играя по правилам капиталистов, они проиграли, и теперь США, которым действительно нужны наши алюминиевые детали для боингов и прочих своих изделий, - будут получать их без посредников. Фактически этот финальный этап приватизации, как и в случае с продажей Роснефтью по государственной (!) программе приватизации пакетов акций иностранцам (всё тому же "Гленкору", кстати) - доказывает антинародность режима Путина, его вовровскую суть. И возвращать России её заводы теперь придётся уже посредством революции и национализации.