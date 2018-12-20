Дорогие россияне экономят на всём, включая новогодние подарки-радости

Сумма, которую вынужденные россияне планируют потратить на новогодние подарки, заметно уменьшилась. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Ромир», передает РИА Новости.

Около половины участников опроса заявили, что не готовы потратить на новогодние подарки более 5 тысяч рублей. Средняя сумма, отведенная на покупки, снизилась на 16 процентов с 2015 года — с 6550 до 5500 рублей. Также заметно сократилась доля россиян, планирующих траты свыше пяти тысяч рублей: с 39 до 25 процентов.

Каждый пятый опрошенный выделил на подарки бюджет от одной до трех тысяч рублей, от трех до пяти тысяч рублей — каждый двенадцатый опрошенный. Отмечается, что делать дорогие подарки могут позволить только два процента российских граждан. Они заложили на подарки сумму от 15 тысяч рублей. Отказались от покупки подарков 8 процентов граждан.

Авторы исследования также узнали, с кем россияне будут справлять праздник. Две трети опрошенных встретят Новый год с семьей, еще 17 процентов — в компании друзей. Около пяти процентов россиян отметят событие в кафе и ресторанах, два процента — на работе, по одному проценту — в поездках заграницу и по России. Шесть процентов участников опроса еще не определились с планами.

В начале декабря сообщалось, что россияне потратят на празднование Нового года в среднем 16,9 тысячи рублей. Большая часть из этой суммы уйдет на еду и напитки (47 процентов), еще 42 процента потратят на подарки, остаток уйдет на развлечения.

Тем временем средние потребительские цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки в России, по данным на конец ноября, выросли с начала года на 4%, до 47,51 рубля за килограмм, сообщает Интерфакс со ссылкой на Российскую гильдию пекарей и кондитеров (РОСПиК).

Согласно данным Росстата, от месяца к месяцу цены повышались в среднем на 0,4% в течение года, однако к концу года рост цен ускорился. Так в ноябре цены на хлеб выросли на 0,9% по сравнению с октябрем, в октябре по сравнению с сентябрем - также на 0,9%. В сентябре рост составлял 0,6%, в летние месяцы - 0,3%.

От редакции: Я ведь ещё помню весенние радостные рожицы моих бывших сослуживцев-литрОссовцев, после голосования на президентских выборах! Мол, Путину нет альтернативы, эх, хорошо проголосовали, как водочки тяпнули, - вот сейчас, не меняя на переправе коренного, ка-ак сделаем рывок... Ну, сделали вы свой рывок - очередной рывок пряжки на поясе, который страна всё затягивает и затягивает с 2013-го года? Когда стало ясно: Путина "болотно" (коалиционно и демократически) "попросить" из Кремля не удастся... Пенсионная реформа, рост цен на всё при отсутствии роста зарплат, а напротив - при повальных увольнениях, - сделали вас счастливее?

Вот теперь садитесь-ка перед телеком на пустой желудок, кладите под ёлочку дешёвых свинок своим детям в качестве подарков, - и молитесь дальше на бессменного Путина, а он вам будет профессионально врать про полёт на Марс в грядущем году, про сказочные прорывы в модернизации, про рост "реальных" зарплат, про победу в новой Холодной войне, а потом покажет самые счастливые сцены кремлёвской жизни за прошедший год. Открытие памятника Солженицыну - слёзы радости и счастья всенародного! Вот он вручает мультимиллиардеру Усманову очередной орден за заслуги перед отечеством, вот Катя Тихонова появилась на телеэкране - благотворительница!.. Хорошо вам, дорогия расеяне? Ведь никогда так хорошо не было - особенно при комуняках!..

Д.Ч.

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