Пересмотр Путиным итогов Второй мировой: Японии острова, Германии картины

Германия вновь призывает Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с немецкой территории после Второй мировой войны. Об этом «Известиям» заявили в немецком посольстве в Москве, сославшись на бюро уполномоченного по вопросам культуры в правительстве ФРГ Монику Грюттерс. При этом в дипмиссии отметили, что Берлин, в свою очередь, готов продолжать переговоры по возвращению российского наследия, находящегося на территории Германии. Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой заявил «Известиям», что Москва не намерена обсуждать этот вопрос до нормализации политического диалога с Берлином. В ГМИИ им. А.С. Пушкина, где хранятся оспариваемые коллекции, пояснили «Известиям», что немцы далеко не единственные, кто претендует на перемещенные предметы искусства.

В 2013 году в рамках Санкт-Петербургского экономического форума президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель открывали в Эрмитаже выставку «Эпоха Бронзы. Европа без границ». Примерно четверть экспонатов составили «перемещенные» предметы искусства, вывезенные в СССР с немецкой территории после Второй мировой. Фрау Меркель в своей речи поблагодарила организаторов за то, что эти предметы вообще выставляются — впервые за послевоенное время. Однако канцлер дала понять: Берлин по-прежнему планирует вернуть произведения искусства в ФРГ.

Спустя пять лет этот вопрос по-прежнему не закрыт, заявили «Известиям» в немецком посольстве, сославшись на ответ бюро уполномоченного по вопросам культуры и СМИ Германии.

— Федеральное правительство Германии продолжает усилия по достижению мирного решения вопроса о репатриации культурного наследия и будет настаивать на проведении переговоров с представителями правительства РФ, — заявили в бюро. — Мы убеждены, что культурные объекты, воплощающие выдающиеся достижения нации и составляющие часть ее истории и самобытности, не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери.

Там же указали, что эта точка зрения подтверждается международными соглашениями, в частности Гаагскими правилами ведения войны от 1907 года. Также в бюро уполномоченного по вопросам культуры подчеркнули, что только в 2017 году было зарегистрировано четыре случая добровольного возвращения российских предметов искусства из Германии (большую часть составляли картины, вывезенные немцами в 1944 году из Гатчинского дворца. – «Известия»).

От редакции: Кстати, а что там, в Гатчине? Что в "Ропше"? Разруха... "Ропшу" отдали Роснефти - нет у Минкульта денег восстанавливать царское великолепие, где могли бы экспонироваться украденные нацистами картины и прочие ценности. Что ж, может, в личном дворце Сечина - будет музей? Почему-то у страны находится газ и миллиарды на строительство Петергофа-на-Истре для друга Путина Алексея Миллера, однако на "Ропшу" средств нет, сколько б ни роптали. Вот Германия, глядя на эту длительную разруху, и предлагает кой-чего передать. У них-то уход будет, экспозиция - а не по запасникам пылиться.

Ну, а если серьёзно - то где идёт идеологическое отступление, где торжествует всячески поддерживаемая Путиным антисоветчина и переоценка итогов Великой Победы, где советский стальной исполин коммунистической идеологии оценивается им презрительно как "совдеповская идеология, которая мешала развиваться Европе" (это цитата!) - там, конечно, приходится отступать и на фронтах культурных ценностей. Памятник Солженицыну - хороший сигнал! Пересмотр итогов Второй мировой проходит в Кремле уже давно - та же "дарованная" Ленинграду мемориальная доска Маннергейма была ярким примером, теперь вот и Японии планирует Путин подарить два острова с царского плеча. Ну, так коли на новом сроке столь щедр русский царь - может, и Германии пора предъявить свои счёты? Дни "жертв коммунистического террора" - вон, официально отмечаются в Евросоюзе, так отчего бы не потребовать от государства-террориста произведения искусства, которые солдаты-насильники украли у просвещённой Европы? Самое время!

Д.Ч.

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