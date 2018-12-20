У Путина нет смартфона. Но есть торшер и унитаз

У главы российского государства Владимира Путина нет мобильного телефона, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков: «Насколько я знаю, у него телефона нет», — приводит слова Пескова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Как пояснил пресс-секретарь, информацию Путин получает в разных вариантах: «папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты», кроме того, президент «может сам в компьютере посмотреть интернет».

В Кремле продолжают пользоваться закрытой связью, заявил Песков, отметив, что «старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут».

По его мнению, смартфон является формой «добровольного эксгибиционизма». Использование смартфона подразумевает «полную прозрачность» и готовность «выставлять все напоказ».

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Властелин улуса Джучи великий хан Пу не пользуется всякими новомодными приспособлениями - читает при лучине, которая стоит у него в золотом поставце. От модного нынче электрического света портятся глаза, считает хан. Да и чувствуешь себя как-будто у всех на виду, почти обнаженный.

Слова "эксгибиционизм" хан не знал, в книгах на старом языке, которые хранились в виде свитков на телячьей коже, не было этого слова.

Сам хан писал по обыкновению пером дикого северного гуся, которое доставляли конными обозами с дальних окраин империи. Он наносил буквы алфавита, завезенные еще какими-то греками, на тончайшие листы рисовой бумаги - ее привозили китайские купцы в обмен на мёд, пеньку и урановые стержни для электростанций.

Если нужно было послать свою волю куда-то, великий хан писал указ гусиным пером на рисовой бумаге и отправлял его с конным вестовым. Если же дело не требовало отлагательства, то пускал в окно светлицы на 141-м этаже почтового голубя.

Знать, что думают другие, было ниже достоинства великого хана. Он лично никогда не разговаривал с подданными, для этого у него был любимый шут, придумавший себе новомодную кличку "пресс-секретарь". Хана немного раздражало, что он почти перестал откликаться на свое старое прозвище Говноед, утверждая, что "пресс-секретарь" тоже самое. Хан подозревал, что его слегка разыгрывают, но не сердился - шутам можно...

Говорили, что великий визирь хана, который вместо него общается с визирями более низкого ранга и наместниками провинций, уже давно пользуется не рисовой бумагой, а что-то набирает наманикюренным пальчиком в небольшой черной коробочке, из тех, которые тоже доставляют китайские купцы в огромном количестве, за это каждый день отрезая по локтю земли на дальнем востоке улуса - великого хана это не слишком беспокоило, чтобы Китай дошел таким образом до его столицы, нужно было бы все тамошнее население поставить в коленно-локтевую позицию на этом великом пути.

Великий хан дремал, он готовился выступать перед народом. По старой традиции, на Ивановской площади кремля, без всяких ухищрений, потрясая империю лишь мощью собственного голоса.

Ему не говорили, что мощь его голоса давно и сильно ослабела, и потрясти может лишь носителя ночного горшка, который по совместительству управлял нефтяными делами империи. Для усиления ханского голоса давно были закуплены у китайцев скрытые микрофоны и видеокамеры, через которые слабый голос великого хана и его стареющее лицо транслировались на весь мир. А весь мир смотрел на него через лежащие на ладонях черные коробочки...

Великий хан был единственным жителем империи, который не умел пользоваться смартфоном...

Анатолий Баранов, в прошлом держащий опахало над тем, кому позволено снимать левую туфлю великого визиря