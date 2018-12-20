У Путина нет смартфона. Но есть торшер и унитаз

У главы российского государства Владимира Путина нет мобильного телефона, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков: «Насколько я знаю, у него телефона нет», — приводит слова Пескова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Как пояснил пресс-секретарь, информацию Путин получает в разных вариантах: «папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты», кроме того, президент «может сам в компьютере посмотреть интернет».
В Кремле продолжают пользоваться закрытой связью, заявил Песков, отметив, что «старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут».
По его мнению, смартфон является формой «добровольного эксгибиционизма». Использование смартфона подразумевает «полную прозрачность» и готовность «выставлять все напоказ».
***
Властелин улуса Джучи великий хан Пу не пользуется всякими новомодными приспособлениями - читает при лучине, которая стоит у него в золотом поставце. От модного нынче электрического света портятся глаза, считает хан. Да и чувствуешь себя как-будто у всех на виду, почти обнаженный.
Слова "эксгибиционизм" хан не знал, в книгах на старом языке, которые хранились в виде свитков на телячьей коже, не было этого слова.
Сам хан писал по обыкновению пером дикого северного гуся, которое доставляли конными обозами с дальних окраин империи. Он наносил буквы алфавита, завезенные еще какими-то греками, на тончайшие листы рисовой бумаги - ее привозили китайские купцы в обмен на мёд, пеньку и урановые стержни для электростанций.
Если нужно было послать свою волю куда-то, великий хан писал указ гусиным пером на рисовой бумаге и отправлял его с конным вестовым. Если же дело не требовало отлагательства, то пускал в окно светлицы на 141-м этаже почтового голубя.
Знать, что думают другие, было ниже достоинства великого хана. Он лично никогда не разговаривал с подданными, для этого у него был любимый шут, придумавший себе новомодную кличку "пресс-секретарь". Хана немного раздражало, что он почти перестал откликаться на свое старое прозвище Говноед, утверждая, что "пресс-секретарь" тоже самое. Хан подозревал, что его слегка разыгрывают, но не сердился - шутам можно...
Говорили, что великий визирь хана, который вместо него общается с визирями более низкого ранга и наместниками провинций, уже давно пользуется не рисовой бумагой, а что-то набирает наманикюренным пальчиком в небольшой черной коробочке, из тех, которые тоже доставляют китайские купцы в огромном количестве, за это каждый день отрезая по локтю земли на дальнем востоке улуса - великого хана это не слишком беспокоило, чтобы Китай дошел таким образом до его столицы, нужно было бы все тамошнее население поставить в коленно-локтевую позицию на этом великом пути.
Великий хан дремал, он готовился выступать перед народом. По старой традиции, на Ивановской площади кремля, без всяких ухищрений, потрясая империю лишь мощью собственного голоса.
Ему не говорили, что мощь его голоса давно и сильно ослабела, и потрясти может лишь носителя ночного горшка, который по совместительству управлял нефтяными делами империи. Для усиления ханского голоса давно были закуплены у китайцев скрытые микрофоны и видеокамеры, через которые слабый голос великого хана и его стареющее лицо транслировались на весь мир. А весь мир смотрел на него через лежащие на ладонях черные коробочки...
Великий хан был единственным жителем империи, который не умел пользоваться смартфоном...
Анатолий Баранов, в прошлом держащий опахало над тем, кому позволено снимать левую туфлю великого визиря
Крамольник написал 20.12.2018 12:43
Ит написал 20.12.2018 12:24
стоик1422 написал 20.12.2018 12:21
странно написал 20.12.2018 12:10
Будет весело и страшно///// написал 20.12.2018 12:01
Матрац написал 20.12.2018 12:01
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Бандиты из эФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наши IP адреса подменивает сервер ЭФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ ЛАКЕЕМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
стоик1420 написал 20.12.2018 11:54
Главное , что сортирный Карлик - моральный урод?
п-енсионер написал 20.12.2018 11:25
Сегодня написал 20.12.2018 11:09
La Terrible написал 20.12.2018 11:03
хахаха написал 20.12.2018 10:57
Василий Кандинский написал 20.12.2018 10:44
Понимаете, Китай мы Россия можем уничтожить в пять секунд. До основания, а США нет. Пэтому борьба там, на западном фронте.
Vzriv написал 20.12.2018 10:43
"Идея была высказана в ходе четвертого ежегодного конгресса автошкол, в котором участвовало руководство ГИБДД. Директор ярославской автошколы «Ярфина» Сергей Калмыков предложил проводить проверку знаний ПДД при замене водительского удостоверения, которая происходит каждые десять лет."-интернет
хахаха написал 20.12.2018 10:38
Тупой написал 20.12.2018 10:30