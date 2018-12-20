Коррумпированную охрану Макрона щедро подкармливал околопутинский олигархат

Венсен Краз, бывший шеф службы безопасности партии "Республика, вперед!" президента Франции Эмманюэля Макрона, получил сотни тысяч евро от одного из российских миллиардеров, входящих в окружение президента РФ Владимира Путина. Такие данные содержатся в расследовании, опубликованном французским интернет-изданием Mediapart.

По данным журналистов, Краз согласился защищать близких бизнесмена Искандара Махмудова и его недвижимость во Франции. Она оформлена на компании, зарегистрированные в офшорах Монако, Люксембурга и Кипра.

Деньги за эту услугу в размере 294 тысяч евро были перечислены 28 июня на счета фирмы Mars, пишет 20minutes.fr. Эта компания была создана сразу после победы Макрона на выборах президента в 2017 году и зарегистрирована в Монако. Краз - ее единственный акционер.

В списке самых богатых людей России 2018 года, составленном журналом Forbes, Махмудов занял 16-ю строчку с состоянием около 7,3 миллиарда долларов. Он владеет Уральской горно-металлургической компанией. Mediapart называет Махмудова олигархом, близким к Владимиру Путину. Бизнесмена также подозревают в связях с "русской мафией".

Венсен Краз летом 2018 года был уволен с должности и арестован. Это произошло после того, как газета Le Monde опубликовала записи с камер наблюдения, на которых видно, как он вместе с советником Макрона по безопасности Александром Беналля избивает участников первомайских митингов, сообщает Meduza.

Напомним, имя Искандара Махмудова фигурировало в материалах испанского расследования против "русской мафии", наряду с другими олигархами, а также высокопоставленными чиновниками РФ.

А шесть лет назад Махмудов, как сообщалось, выплатил порядка 200 млн долларов "авторитетному" бизнесмену Михаилу Черному. Аналогичную сумму ему выплатил и "алюминиевый король" Олег Дерипаска, утверждавший, что тем самым платил мафии за "крышу". Позднее Черной подал иски в лондонский суд, требуя компенсаций от прежних "бизнес-партнеров". Дерипаска и Махмудов предпочли заключить мировое соглашение, чтобы избежать огласки деталей их взаимоотношений с Черным в суде и репутационных потерь.

Тем временем во Франции, в Париже у Макрона и его приспешников дела всё хуже, чего пока не скажешь о Путине и его силовигархии, богатеющей в период всеобщего обнищания граждан РФ. 15 декабря несколько сотен человек собрались около Триумфальной арки. Доступ к достопримечательности перекрыт. Чтобы отогнать протестующих от сооружения, правоохранители применили слезоточивый газ. Протестующие прорвали заграждения полиции на тротуаре около Елисейских Полей в центре французской столицы. Толпа «желтых жилетов» вышла на проезжую часть дороги.

Как передает в субботу, 15 декабря, ТАСС, участники несут флаги Франции и поют «Марсельезу». Правоохранители сопровождают митингующих, не препятствуя им. По ходу шествия колонны протестующие перевернули несколько контейнеров с мусором. После этого митингующие направились к Елисейскому дворцу, район вокруг которого тоже перекрыт. Некоторые из «желтых жилетов» держали в руках флаг Франции. Они перекрасили белую полосу в желтый — в честь движения.

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