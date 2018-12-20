На Москву напали баскаки

Московские депутаты предложили повысить штраф за неоплату парковки в столице с 2,5 до пяти тысяч рублей, сообщается на сайте Мосгордумы.
Предложение повысить штраф содержится в проекте поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП). В пояснительной записке к документу сказано, что штраф в 2 500 рублей «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности», а также несоразмерен стоимости парковки в столице.
Депутаты подчеркнули, что стоимость суток стоянки на московских улицах может составлять от 960 до 7 140 рублей, а в капитальном паркинге — от 1200 до 14 400 рублей. Авторы поправок отметили, что парковки востребованы, что «является свидетельством их экономической обоснованности».
***
Я думаю, такая оценка "обоснованности" цен на паркинг в столице сделала бы честь даже монгольским баскакам, сбиравшим дань в столице в не столь уж давние времена.
Если люди платят, значит, еще есть, чем платить.
Не очень смущает депутатов, что они же в этом году установили прожиточный минимум в 16260 рублей. На фоне стоимости суток в капитальном паркинге в 14400 рублей выглядит, конечно, очень обоснованно. Платят же! А что? Продал машину, оплатил паркинг...
Когда соберетесь в следующий раз выбирать депутатов Мосгордумы (а это случится в сентябре) - вспомните эти цифры.
А.Б.
Юрий С написал 20.12.2018 12:23
Видал сасун написал 20.12.2018 12:03
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Бандиты из эФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наши IP адреса подменивает сервер ЭФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ ЛАКЕЕМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
стоик1421 написал 20.12.2018 11:57
Тогда Москва может чуть поедет - 8 лет Олень загонял Москву в сплошную пробку?
так что написал 20.12.2018 11:53
против русских.
Юрий Афонин написал 20.12.2018 11:37
будэшь випалнять волю аллаха?"И тут же звонит головорезу Кады-
рову,а тот с требованием к своему подчиненому Путину....
Хахаха написал 20.12.2018 11:30
La Terrible написал 20.12.2018 11:05