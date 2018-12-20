На Москву напали баскаки

Московские депутаты предложили повысить штраф за неоплату парковки в столице с 2,5 до пяти тысяч рублей, сообщается на сайте Мосгордумы.

Предложение повысить штраф содержится в проекте поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП). В пояснительной записке к документу сказано, что штраф в 2 500 рублей «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности», а также несоразмерен стоимости парковки в столице.

Депутаты подчеркнули, что стоимость суток стоянки на московских улицах может составлять от 960 до 7 140 рублей, а в капитальном паркинге — от 1200 до 14 400 рублей. Авторы поправок отметили, что парковки востребованы, что «является свидетельством их экономической обоснованности».

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Я думаю, такая оценка "обоснованности" цен на паркинг в столице сделала бы честь даже монгольским баскакам, сбиравшим дань в столице в не столь уж давние времена.

Если люди платят, значит, еще есть, чем платить.

Не очень смущает депутатов, что они же в этом году установили прожиточный минимум в 16260 рублей. На фоне стоимости суток в капитальном паркинге в 14400 рублей выглядит, конечно, очень обоснованно. Платят же! А что? Продал машину, оплатил паркинг...

Когда соберетесь в следующий раз выбирать депутатов Мосгордумы (а это случится в сентябре) - вспомните эти цифры.

А.Б.