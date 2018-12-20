Президент вообще не контролирует работу правительства

Правительство, а может быть по требованию президента большинство своих полномочий передало в регионы. Министры оказались без работы, но с зарплатой. Ни Васильева, ни Скворцова не могут контролировать и принимать решения по улучшению работы подведомственных организаций.

Это касается и других министерств. Например, в Курганской области местные так задрали тарифы на электроэнергию, тепло, вывоз мусора, что исполняющий обязанности губернатор вмешался и расторг договора. Местные чиновники ответственные за работу этих частных компаний возражают. Губернатор привлёк Общественную палату РФ. И такой раздрай со стороны народа, идёт по вей стране с повышением тарифов. И только один случай, когда губернатор не согласился и принимает меры.

Федеральные министры на регионы вообще не обращают внимание, премьера никто не воспринимает как руководителя правительства.

Восемнадцатого посетил Госдуму, которая уходит на каникулы и естественно сделал доклад о работе депутатов, которые приняли новую пенсионную систему, расширили количество налогов на нищий народ и не тронули олигархов, чиновников и просто воров. Ощущая триумф своей деятельности Дмитрий Анатольевич вручил государственные награды наиболее отличившимся депутатам, наверное не забыл Вострецова, а женщинам вручил цветы. Устали депутаты, ржут на камеры даже смотреть противно. Букеты для президента и премьера копейки. А мне интересно знать на какие средства в данном случае премьер приобрёл букеты и вручил депутатам. Мелочь а знать необходимо. Народ на конкретных примерах удостоверился, что президент, премьер и депутаты живут совершенно в другом мире, который сами создали при молчаливом согласии населения. Президент занят бесполезными поездками и во внутренние дела страны практически не вникает. Иногда собирает правительство, проводит Советы по различным вопросам и говорит правильные слова, но дело дальше разговора не идёт. Кто - то не поверит, что в стране такой беспорядок. Выполнены установки президента по указам 2012 года? Министры говорят, что выполнены на 95 %. Рабочие места созданы? Нет. Зарплата повысилась? У чиновников да, а у рабочих наоборот упала. Приказом сократили рабочий день, а зарплату нищенскую оставили. В отчётных документах считается, что зарплата повышена. За этот период закрыто несколько крупных заводов. Тысячами исчезли и продолжают исчезать малые и средние предприятия. Создаётся впечатление, что ни премьер, ни президент, ни министры об этом не знают и знать не хотят.

Почти справедливую характеристику действиям президента высказала Анна Андреева - преподаватель, переводчик, психолог. "Путин всего лишь бывший КГБ-шник, то ли назначенный на пост президента, деградировавший из - за практически неограниченной власти и потерявший связь с внешним миром и с российским народом. Путин - это болезнь нашей страны, возникшая из - за незрелости гражданского общества. Монархия закончилась век назад, крепостное право полтора века. Вот и появляются Путины, Хрютины, Лукашенко, Назарбаевы. Чтобы их не было - надо расти, взрослеть. А процесс этот долгий". На счёт КГБ-шника можно согласиться. Он не видел горе людей. Родился в 1952 году, когда страна была почти восстановлена. И в семье был отец пришедший с войны. Тогда было мало семей таких. Ему повезло. На счёт Лукашенко психолог переборщила. Страна развивается, предприятия работают, сельское хозяйство на подъёме и народ не нищенствует. В стране порядок, нет таких мусорных свалок как в России от которых даже в столице люди задыхаются и болеют. Путин действительно был назначен Ельциным всего на три месяца, а потом его избрал народ. Андреева здесь права. Народ никогда после Сталина не интересовался политикой. Привык что за него всё решало правительство. Пропускал мимо ушей, что к власти пришли воровские отбросы общества. Немного поумнели к 1996 году, но здесь народ подвёл избранный коммунист. Проголосовали правильно, но Зюганов струсил, побоялся взять на себя ответственность. Но главное не сказал народу правды и с этого времени народ его стал ненавидеть. Перестал ходить на выборы. Однако Зюганова это устраивало. Сидит в думе на зарплате в пятьсот тысяч рублей и доволен жизнью. А народ власть превратила в отбросы воровского общества.

Сталин пережил войну, не строил себе замки и дворцы, работал день и ночь на страну. Отменил карточки и шло постепенное снижение цен. Страна то была разрушена. Много предателей притаилось из которых выросли целые свиньи. Предали то, что построил Сталин и живут и критикую нынешнюю власть. Да во многом президент не прав, но Горбачёву бы надо молчать и радоваться, что его нынешняя власть не трогает. На счёт народа она права и об этом я пишу не уставая. На наш нищий и униженный народ ничего не действует. Налоги, цены, тарифы, отсутствие работы и достойной зарплаты сделали из трудового человека раба. И мы с этим согласились. Жаль, очень жаль, потому что 2019 год будет значительно тяжелее. В стране нет народного лидера. А те кто пытались на первых порах зарождения бандитски - воровского капитализма возглавить движение народа, имели мелкую душонку и властью просто были за народные деньги куплены.

В кулуарах Кремля идёт разговор о пожизненном царстве В.Путина. При нём чиновники, олигархи, и просто воры миллиардов живут при коммунизме. Вывоз капитала приближается к 66 миллиардов долларов. Деньги - то это народные. И это ворьё теперь думает, как оставить президента. Любой другой поприжал бы эту воровскую группу. Их - то чуть больше сотни а вывозят миллиарды. Есть выход. Объединить Россию с каким - нибудь государством. Например, с Белоруссией или с Казахстаном. Такая возможность есть только при одном условия. Резко изменить в России "никакой" строй в социалистический с плановой экономикой. Ни на словах, а на деле. Национализировать природные ресурсы и состояния олигархов. Отобрать миллиарды у чиновников и отправить поднимать Магадан или северный морской путь. Естественно отправить в отставку президента, правительство и некоторых руководителей силовых структур. И только после этого можно будет говорить с Лукашенко об объединении. Но это моя фантазия. Хотя на батьку давят и давят основательно. Пока он сопротивляется. На сколько его хватит предсказать трудно. А вдруг инфаркт или упадёт не ловко? У нас для достижения определённых целей в угоду некоторых граждан всё возможно. Если конечно бывшие сотрудники КГБ не потеряли профессионализм. Казахстан с Назарбаевым на объединение с Россией никогда не пойдёт, даже если передаст власть другому. Однако власть на выдумки мастерица и может в любом случае преподнести сюрприз. Пока народ осмыслит , а президент уже избран или назначен по случаю объявления военного положения. Не думаю, что Путин так просто оставит Кремль. А растащиловка в стране продолжается. Президент забирает с Сахалина О.Кожемяко и переводит в Приморье. Для президента он высший специалист. Однако народ Сахалина идёт в церковь и ставит свечки только за то, что ушёл. Его местные сравнивают с Хорошавиным. При этом его сынок 28 лет отроду Никита имеет 1 миллиард и 400 миллионов долларов. Конечно эти деньги отца, но никто разбираться не будет. Попросить бы Навального, но для этого надо иметь авторитет.

И снова два Михаила Леонтьев и Юрьев на радио "Комсомольская правда" рисуют страшную картину. В 2019 году в США грянет кризис и они вынуждены будут развязать войну. Так было раньше, так будет и сейчас. Другого пути они не знают. Конечно это отразится и на России. Сейчас мы живём уже в кризисе. Экономик падает, Орешкин прогнозирует рост на 1,7 %, что не соответствует действительности. В будущем году падение будет ещё больше и это признаёт правительство. При этом остаётся гадать затронет война Россию или она будет локальной на другой территории. Перерастёт в ядерную или с обычным вооружением. Ни при какой у нас нет тылов. И это не моё мнение. Это мнение экспертов по военной тематике. Более того при отсутствии идеологии солдат, набранный из нищего сословия, вряд ли будет защищать воровское правительство и олигархат, которые грабят народ открыто не задумываясь о последствиях. В связи с таким положением в стране не могу найти ответ на такой вопрос. "Неужели президент не видит последствия свой либеральной политики, которая при определённых обстоятельствах разрушит Россию, как разрушили Советский Союз. Поговаривают, что вместо государства появятся небольшие княжества. Эксперты заявляют, что Россия на грани жёлтых жилетов и что власть не будет копировать Париж. Она применит самые жёсткие меры вплоть до огнестрельного оружия. Ведь не зря перед пресс - конференцией телевидение показывает ролик на котором президент в зимней куртке и без головного убора ( видно отморозил внутренности) поднимается на подиум стадионо Лужники и кричит: "Мы одна команда"??? И бестолковая молодёжь скандирует. "Да - а - а! И к чему привела эта команда? Только к кризису и указ президента от 2018 года летит в тартарары.

На телевидении в соответствии с политикоцй Путина идёт ролик военного оркестра, дирижёр которого говорит: "Знаешь. что главное - лишь бы не обо... Вот сегодня наш президент уже обо...

Дума ушла на каникулы, оппозиция укрылась на экологически чистых усадьбах, оставив народ без всякой надежды. Живите как хотите. Мы можем жить как хотим только вместе, но этого у нас не получается.