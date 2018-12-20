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Московский листок

А доходы-то наши неуклонно растут, утверждает Национальный Лидер!

Опубликовано 20.12.2018 в разделе комментариев 1

силовигархия классоваяненависть бедность
А доходы-то наши неуклонно растут, утверждает Национальный Лидер!

Реальные доходы населения России в 2018 году могут вырасти на 0,5% после длительного периода снижения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. "После длительного перерыва зафиксирован и незначительный, но положительный тренд роста реальных доходов населения. По последним данным, он составит где-то 0,5%. Надеюсь, что эта тенденция сохранится: растет реальная заработная плата - по итогам 10 месяцев на 7,4%, а по итогам года ожидается рост на 6,9-7%", - сказал президент.

Как сообщалось, по данным Росстата, реальные доходы населения РФ в ноябре 2018 года упали на 2,9% в годовом выражении после роста по уточненным данным на 0,3% в октябре, снижения на 3,2% в сентябре и на 1,6% в августе. Росстат пересчитал динамику за 2017 год, теперь снижение реальных доходов оценивается в 1,2% вместо 1,7% по предыдущей оценке.

Но на этом фоне ухудшилась и динамика за 2018 год - теперь за январь-ноябрь 2018 год Росстат оценивает снижение реальных доходов населения на 0,1% (если считать с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей в январе 2017 года) и рост на 0,4% за 11 месяцев 2018 года (если не считать единовременную выплату пенсионерам в 2017 году).

В 2016 году доходы россиян упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

- Я уж и не знаю, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - у кого растут доходы, но процентов у десяти населения, которые по странному совпадению и окружают Путина плотной стеной, и имеют при этом двойное гражданство, доходы наверное растут, судя по победным реляциям "Форбса": что ни год, то миллиардером становится больше в РФ, что безусловный признак экономического роста, но вот такие, как мы, сетевые пролетарии, в доходах за год точно ничего не прибавили, а наоборот убавляли уж года так три-то точно, - посему, полагаю, надо просто устроить перекличку и посмотреть по статистике уже ФОРУМа.мск и его читателей, насколько в данном случае опять наврал нам Путин, как врал про пенсионный возраст, который при его президентстве не поднимется, - он и так уже гроссмейстер вранья, но видимо пошёл на новый рекорд с присущей ему бодростью...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
киргуду написал 20.12.2018 16:33
ну чо,загрузил дорогих россиян,как камаз чупачупсами....самое интересное ,грузил чупачупсы то поштучно....вообще я не смотрел,заметил перхоть появляеться у меня,глядя на него.....
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