Взяточница из омского областного УМВД не смогла "отмыться" от откатов на 28 миллионов

Омский облсуд признал законным приговор экс-начальнику центра финансового обеспечения регионального УМВД Ирине Старовиковой, осужденной на семь лет за взятки и превышение полномочий. Об этом сообщил "Коммерсанту" старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.
Первомайский райсуд Омска вынес приговор финансистке из УМВД в октябре 2018 года. Как установил Следственный комитет России, финансистка, возглавлявшая комиссию по закупкам омского УМВД, помогала знакомому предпринимателю Игорю Ашерсону одерживать победы в конкурсах на заключение госконтрактов на уборку объектов УМВД и прилегающих территорий, а также поставку горячего питания для арестантов ИВС и спецприемников, и завышать их сумму. За это коммерсант выплачивал ей откат в размере 8% от суммы подряда.
Старовиковой предъявили обвинение во взяточничестве и превышении должностных полномочий (ст. 290 и ст. 286 УК РФ), общая сумма полученных ею взяток составила около 28 млн руб. В нее входили стоимость ремонта квартиры финансистки, который оплатил предприниматель, а также покупка итальянской сантехники, электроприборов, изготовление ажурной кованой ограды балкона.
Предприниматель Ашерсон выступил ключевым свидетелем обвинения и активно сотрудничал со следствием. Поэтому его дело о даче взятки было прекращено "в связи с деятельным раскаянием". Сама Старовикова утверждала, что доверять показаниям бизнесмена, сменившего статус с обвиняемого на свидетеля, нельзя, а уголовное преследование сочла заказным и сфабрикованным.
В итоге суд назначил Ирине Старовиковой семь лет лишения свободы, а также штраф в размере суммы взятки - 28 миллионов рублей. Кроме того, суд конфисковал ее квартиру и дом в Хостинском районе Сочи, а также в полном объеме удовлетворил иск к ней омского УМВД более чем на 94 миллиона рублей. Указанную сумму полицейское ведомство переплатило по госконтрактам.
Это не первый скандал такого рода в регионе. В январе прошлого года Октябрьский районный суд Омска повторно вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении заместителя начальника управления МВД России по Омской области Сергея Клевакина. Он был признан виновным в получении взятки от фирмы, получившей прибыль в результате махинаций с государственными аукционами и контрактами.
По данным следствия, с декабря 2012 по январь 2013 года полковник Клевакин, занимая должность замглавы областного УМВД, получил взятку от учредителя и фактического руководителя ООО "РБТ-Сервис" за предоставление информации, обеспечившей победу в конкурсе по приобретению для работников ведомства 18 служебных жилых помещений общей стоимостью более 29 миллионов рублей. При этом стоимость госзаказа оказалась завышена более чем в 1,5 раза, а ООО "РБТ-Сервис" смогло не только победить на аукционах на право заключения государственного контракта, но и получить прибыль в размере более 11 миллионов рублей.
Сотрудники ФСБ возбудили в отношении высокопоставленного стража порядка уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное в особо крупном размере"). В марте 2016 года Октябрьский районный суд Омска оправдал Клевакина, однако уже в июне по апелляционному представлению прокуратуры оправдательный приговор был отменен судебной коллегией по уголовным делам Омского областного суда. В итоге экс-полицейскому было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.
Еще один местный полицейский в начале нынешнего года был приговорен к 7,5 годам строгого режима, будучи признан виновным в вымогательстве. В сентябре 2015 года полицейский Павел Буза задержал двух лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, и стал вымогать у них деньги под предлогом оказания "покровительства". С сентября по ноябрь 2015 года "крышеватель" получил от наркоторговцев в качестве взяток 19 тысяч рублей. После задержания полицейскому инкриминировали ч. 1 ст. 161 ("Грабеж"), ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), п. "б" ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ.
Ну а поблизости, в Сибири родимой, вчера Октябрьский районный суд Иркутска арестовал на два месяца участкового уполномоченного и двух его приятелей. Всех троих обвиняют в избиении и групповом изнасиловании женщины в отделе полиции. Этот случай произошел на фоне продолжающегося обсуждения в СМИ и обществе резонансного группового изнасилования уфимскими полицейскими своей коллеги на рабочем месте.
В ночь на 16 декабря полицейский, его знакомые и потерпевшая вместе пили алкоголь в участковом пункте полиции N8. В состоянии сильного опьянения мужчины жестоко избили женщину с намерением изнасиловать ее, что затем и сделали, сообщает сайт региональной прокуратуры. Один из фигурантов ранее был судим, отмечают в надзорном ведомстве.
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5.201.134.229:8080 написал 20.12.2018 18:35
Давайте посчитаем, сколько налогов платят граждане в карман ОПГ ЭФСБ. 13% подоходный налог + 30% в социальный и пенсионный фонд + 5% на медицину, +6% с 2014 года . это уже 54% с зарплаты. Далее отнимаем из своей зарплаты 18% НДС за продукты питания (БАЛАНДУ, которую на западе не жрут даже бездомные и животные), здесь же 60% акцизы на этиловый спирт, табак, КОЛБАСУ, бензин, солярку, + 10% из платы за ЖКХ. Сюда присовокупляем налоги на недвижимость... + пошлины - судебные, таможенные....Все возможные сборы-поборы за выдачу справок и документов т.е. непомерная плата за бумагу и краску. В ИТОГЕ ОПГ ЭФСБ ЗАРАБАТЫВАЕТ 100-200% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАЖДОГО СВОЕГО РАБА. А злые языки, говорят, что в Роиссии рабство отменили! В следующем году уркам-силовекам насчитали 56% бюджета, за счет ГРАБЕЖА ПЕНСИЙ. Недавно путен заявил, что доходы от реализации углеводородов никому не видать. Предприятия банкротятся и встают конвееры, зарплаты в конвертах... От куда налоги на ЗП ряженным в пагоны ГОПНИКАМ и СЕТЕВЫМ ТРОЛЛЯМ? Получая белую зарплату вы кормите ОХРАННИКОВ ПУТЕНА которые вас пугают, калечат, отбирают бизнес, работу, пенсию, свободу, жизнь и НЕ СЧИТАЮТ ВАС за ЛЮДЕЙ !!! Гражданские для них СКОТ, РАБЫ, расходный материал, объект забавы и источник дохода. Никакой защиты от них ждать не приходится. Задумайтесь!
Пушка инфразвуковая
Почувствуй разницу. Сегодня во Франции а так же в другом развитом мире, митингующих разгоняют слезоточивым газом. Который вызывает раздражение и воспаление слизистой носоглотки и глаз. А Путен и ОПГ ЭФСБ РФ убивают тысячи мирных граждан Сирии химическим оружием. Несогласных быть ограбленными и истерзанными россиян обстреливают лазером, инфразвуком, электромагнитом... Все это вооружение наносит не поправимый вред человеческому организму. Делает людей ИНВАЛИДАМИ или УБИВАЕТ. Кровь закипает в жилах, лопаются сосуды, вены, артерии... От интенсивного воздействия инфразвуком происходят разрывы легких и сердца, в том числе не совместимые с жизнью. Судя по всему ОПГ ЭФСБ РФ и перзиденту Путену необходима http://kremacija.ru/auxpage_kremaciya-zhivotnyh/ Благо за последние 30 лет питерская мэрия нажила себе не мало друзей и доброжелателей, которые помогут им с данной процедурой.
С ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ СССР было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью ликвидации АЭС. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. А так же оставить без колоссального источника энергии. Для того, что бы втюхивать ей углеводороды. По сути - это теракт и акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и стали долбить славян. Начали с западных, на 300 лет поляков стерли с карты мира. И до сих пор Польшу не оставляют в покое. Все помнят Катынскую тишину и самолет Качинского. Причем это лишь то, что лежит на поверхности ГЕНОЦИДА славян. Не забываем и Советские танки в Праге. 1968 г. Этот список можно продолжать без конца. Факт остается фактом, КРЕМЛЯДИ ведут методичный геноцид СЛАВЯН, причем с 1993 года, ведется истребление славян и на территории самой России. Путлер продолжает дело Гитлера и попутно преследует свои коммерческие интересы.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ БАНДИТОМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
стоик1429 написал 20.12.2018 18:28