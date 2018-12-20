Взяточница из омского областного УМВД не смогла "отмыться" от откатов на 28 миллионов

Омский облсуд признал законным приговор экс-начальнику центра финансового обеспечения регионального УМВД Ирине Старовиковой, осужденной на семь лет за взятки и превышение полномочий. Об этом сообщил "Коммерсанту" старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.

Первомайский райсуд Омска вынес приговор финансистке из УМВД в октябре 2018 года. Как установил Следственный комитет России, финансистка, возглавлявшая комиссию по закупкам омского УМВД, помогала знакомому предпринимателю Игорю Ашерсону одерживать победы в конкурсах на заключение госконтрактов на уборку объектов УМВД и прилегающих территорий, а также поставку горячего питания для арестантов ИВС и спецприемников, и завышать их сумму. За это коммерсант выплачивал ей откат в размере 8% от суммы подряда.

Старовиковой предъявили обвинение во взяточничестве и превышении должностных полномочий (ст. 290 и ст. 286 УК РФ), общая сумма полученных ею взяток составила около 28 млн руб. В нее входили стоимость ремонта квартиры финансистки, который оплатил предприниматель, а также покупка итальянской сантехники, электроприборов, изготовление ажурной кованой ограды балкона.

Предприниматель Ашерсон выступил ключевым свидетелем обвинения и активно сотрудничал со следствием. Поэтому его дело о даче взятки было прекращено "в связи с деятельным раскаянием". Сама Старовикова утверждала, что доверять показаниям бизнесмена, сменившего статус с обвиняемого на свидетеля, нельзя, а уголовное преследование сочла заказным и сфабрикованным.

В итоге суд назначил Ирине Старовиковой семь лет лишения свободы, а также штраф в размере суммы взятки - 28 миллионов рублей. Кроме того, суд конфисковал ее квартиру и дом в Хостинском районе Сочи, а также в полном объеме удовлетворил иск к ней омского УМВД более чем на 94 миллиона рублей. Указанную сумму полицейское ведомство переплатило по госконтрактам.

Это не первый скандал такого рода в регионе. В январе прошлого года Октябрьский районный суд Омска повторно вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении заместителя начальника управления МВД России по Омской области Сергея Клевакина. Он был признан виновным в получении взятки от фирмы, получившей прибыль в результате махинаций с государственными аукционами и контрактами.

По данным следствия, с декабря 2012 по январь 2013 года полковник Клевакин, занимая должность замглавы областного УМВД, получил взятку от учредителя и фактического руководителя ООО "РБТ-Сервис" за предоставление информации, обеспечившей победу в конкурсе по приобретению для работников ведомства 18 служебных жилых помещений общей стоимостью более 29 миллионов рублей. При этом стоимость госзаказа оказалась завышена более чем в 1,5 раза, а ООО "РБТ-Сервис" смогло не только победить на аукционах на право заключения государственного контракта, но и получить прибыль в размере более 11 миллионов рублей.

Сотрудники ФСБ возбудили в отношении высокопоставленного стража порядка уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное в особо крупном размере"). В марте 2016 года Октябрьский районный суд Омска оправдал Клевакина, однако уже в июне по апелляционному представлению прокуратуры оправдательный приговор был отменен судебной коллегией по уголовным делам Омского областного суда. В итоге экс-полицейскому было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Еще один местный полицейский в начале нынешнего года был приговорен к 7,5 годам строгого режима, будучи признан виновным в вымогательстве. В сентябре 2015 года полицейский Павел Буза задержал двух лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, и стал вымогать у них деньги под предлогом оказания "покровительства". С сентября по ноябрь 2015 года "крышеватель" получил от наркоторговцев в качестве взяток 19 тысяч рублей. После задержания полицейскому инкриминировали ч. 1 ст. 161 ("Грабеж"), ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), п. "б" ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ.

Ну а поблизости, в Сибири родимой, вчера Октябрьский районный суд Иркутска арестовал на два месяца участкового уполномоченного и двух его приятелей. Всех троих обвиняют в избиении и групповом изнасиловании женщины в отделе полиции. Этот случай произошел на фоне продолжающегося обсуждения в СМИ и обществе резонансного группового изнасилования уфимскими полицейскими своей коллеги на рабочем месте.

В ночь на 16 декабря полицейский, его знакомые и потерпевшая вместе пили алкоголь в участковом пункте полиции N8. В состоянии сильного опьянения мужчины жестоко избили женщину с намерением изнасиловать ее, что затем и сделали, сообщает сайт региональной прокуратуры. Один из фигурантов ранее был судим, отмечают в надзорном ведомстве.

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