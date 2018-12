США ввели санкции против героев Путинской РФ Чепиги и Мишкина силовигархия гру минобороны минфин сша Министерство финансов США расширило санкции против России. В черный список попали около двух десятков россиян, а также несколько компаний. Среди новых лиц, попавших под санкции, оказались предполагаемые сотрудники ГРУ, ставшие исполнителями покушения на Скрипалей в Великобритании. В американских документах они фигурируют под своими настоящими именами, которые ранее раскрыли журналисты в процессе независимого расследования. Под ограничения попали 18 россиян, "Федеральное агентство новостей) (РИА ФАН), которое связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, ООО "Экономика сегодня", ООО "Невские новости" и ресурс usareally.com, передает РИА "Новости". Среди россиян, попавших в черный список, оказались Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров). Также в "черный список" внесли сотрудницу компании Project Lakhta Елену Хусяйнову. Ей 19 октября Министерство юстиции США предъявило обвинения из-за ее предполагаемого участия в заговоре c целью вмешательства в промежуточные выборы в США, прошедшие в ноябре. Минюст назвал ее бухгалтером "Проекта Лахта", который, по информации ведомства, финансировали компании Пригожина, а Хусяйнова якобы регулярно запрашивала у них деньги, пишет "Новая газета". По данным Минфина США, 15 фигурантов списка являются действующими сотрудниками Главного управления (ГУ) Генерального штаба Вооруженных сил России, то есть военной разведки (бывш. ГРУ). Карательные меры в отношении этих лиц применяются на основании принятого в США в 2017 году закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Кроме того, под санкции попал Виктор Бояркин, которого называют "бывшим офицером Главного разведывательного управления (ГРУ) России", оказавшимся в списке "за действия в поддержку <...> олигарха Олега Дерипаски", передает ТАСС. Добавления в санкционные списки разделены на четыре категории, связанные с деятельностью российского бизнесмена Олега Дерипаски, с обвинениями России во вмешательстве в выборы в США, во взломе базы данных WADA и касающиеся отравления в Солсбери. "Минфин США вводит санкции в отношении сотрудников российской разведки, принимавших участие в кибероперациях по вмешательству в выборы 2016 года, а также в другой подрывной деятельности. Мы предпринимаем действия в отношении сотрудников служб, работавших в интересах подпавшего под санкции олигарха, взломавших базу WADA и совершивших хакерские атаки на другие международные организации и участвовавших в другой подрывной деятельности", - приводятся в документе слова главы Минфина США Стивена Мнучина (цитата "Интерфакса"). В то же время Минфин США намерен в течение 30 дней снять санкции с компаний "Евроcибэнерго", En+ и "Русал", владельцем которых является российский миллиардер Олег Дерипаска. При этом сам он останется под санкциями. Невидимые Герои России, которых "прославил" американский санкционный список Россияне Александр Мишкин и Анатолий Чепига получили мировую известность благодаря британскому расследованию, начатому прошлой весной. 4 марта в городе Солсбери в Великобритании были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следователи пришли к выводу, что к их отравлению причастны приехавшие из России Руслан Боширов и Александр Петров. Они, впоследствии представившиеся в интервью RT "простыми туристами", нанесли на ручку двери дома Скрипаля нервно-паралитическое боевое вещество семейства "Новичок". О виновности подозреваемых свидетельствовало, в частности, то, что следы "Новичка" обнаружены в номере гостиницы, в котором останавливались Боширов и Петров. После раскрытия своих имен Боширов и Петров дали интервью Russia Today, в котором заявили, что к покушению на Скрипалей непричастны, а в Солсбери приезжали якобы посмотреть на знаменитый "солсберецкий" собор. В Кремле также утверждали, что Боширов и Петров непричастны к спецслужбам. А когда журналисты рассекретили настоящее имя Боширова, которым оказался полковник и Герой России Анатолий Чепига, в Кремле добавили, что ничего не знают о его награждении. По словам Путина, "солсберийские туристы" - обычные граждане России, в биографии которых "нет ничего особенного и криминального". Всю историю с отравлением, которое британцы приписали Боширову и Петрову, российский президент пытается представить в виде абсурда. "Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, я просто удивляюсь: приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там у вас в Великобритании. Что за бред? В очистке что ли они работают, нет?" - фантазировал Путин, обесценивая тем самым выводы британских следователей. Однако в той же речи президент оговорился и дал понять, что у него лично, а также у подчиняющихся ему российских спецслужб мог быть мотив на ликвидацию Сергея Скрипаля. "Некоторые информационные источники проталкивают мысль, что господин Скрипаль - чуть ли не правозащитник. Он просто шпион, предатель Родины, - заявил Путин, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях и деле Скрипалей. - Он просто подонок, вот и все". Британская полиция так же расследует возможную причастность России к смерти двух бизнесменов на территории Британии, совершенных до отравления Скрипалей в марте 2018 года. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщила 10 декабря газета The Sunday Times. "В одном из расследований рассматривается возможная связь российских агентов, которые в определенное время въезжали и выезжали из Британии, с подозрительными смертями", - приводит издание слова неназванного источника. "Некоторые смерти не нашли объяснения и выглядят подозрительно, в том числе это касается Александра Перепеличного и Скота Янга", - подчеркнул источник издания. По данным газеты, смерти бизнесменов были обозначены британскими следователями по делу "Скрипалей" как "подозрительные" и в настоящее время полиция вновь ищет возможных свидетелей произошедшего. Бизнесмен Александр Перепеличный скончался 10 ноября 2012 года в возрасте 44 лет. Вскоре в СМИ появились предположения о том, что его смерть была насильственной. Газета The Independent утверждала, что Перепеличный до переезда в Британию имел связи с чиновниками, имена которых упоминались в связи с финансовыми махинациями и смертью в российском СИЗО аудитора Сергея Магнитского. Впоследствии Перепеличный выступил с показаниями против этих чиновников. 