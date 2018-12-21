Московские учителя меньше ста тысяч-то уже и не получают - зажрались...

Средняя месячная зарплата столичных учителей по итогам 11 месяцев года достигла почти 108 тысяч рублей, рассказал глава департамента образования и науки столицы Исаак Калина.

Калина напомнил о жалобах учителей на низкие зарплаты, раньше это действительно было проблемой. Сейчас их стало меньше, констатировал руководитель департамента. За 11 месяцев 2018 года зарплата учителей в Москве составила 107,6 тысячи рублей.

Глава департамента подчеркнул, что сейчас каждая школа в городе серьезно финансируется. "Я могу сказать, что сегодня даже резервы финансовые у московских школ очень солидные: минимум 8 процентов от годового бюджета есть у каждой московской школы сегодня в резерве. А у многих школ это даже и месячные, и более чем месячные резервы бюджета", – цитирует его Агентство "Москва".

К концу октября 2018 года средняя зарплата московских учителей выросла до 105 тысяч рублей. Начальник управления экономического анализа департамента образования столицы Александр Муратов тогда отметил, что по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 22 процента.

С августа этого года классные руководители получают дополнительное ежемесячное городское вознаграждение в 12 500 рублей, если в классе 25 учеников. Педагогам также полагается премия за использование на своих уроках программы "Московская электронная школа" (МЭШ).

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный уточняет:

- Я специально взял информацию с одного из собянинских ресурсов, в её исходной неполживости, так сказать. Я понимаю, что вся информационная челядь ринулась нынче подтверждать вчерашнее утверждение Путина о том, что реальные доходы к концу года у дорогих россиян подросли... Но давайте-ка оглядимся вокруг и среди собственных знакомых попробуем найти учителей, получающих сто тысяч в месяц! Моя мама, преподавая астрономию два раза в неделю и ведя кружок там же, получает в одном из престижных московских лицеев 5 тысяч рублей - мало часов считается. Кстати, вот этот самый Исаак калинА (сам давно мультимиллионер) - это прекрасно знает, если изучал хоть раз реальные ведомости, там именно таких зарплат большинство. А вот знакомый доктор социологических наук, чтобы заработать те самые сто тысяч, работает в частной школе 6 дней в неделю, ведёт кружки - приходится поднапрячься, у него дочка мечтает поступить в театральный вуз, подготовка платная (как раз те самые 800 тысяч за год в частной школе-студии), всё такое. Мужчина моих лет - лыс и вечно потный, как ломовой мерин. Вот как даже в частной школе даются реальные сто тысяч, о которых средний преподаватель в Москве и не мечтает: если хотя бы 40 получит это великое счастье, и надо учебных часов набрать на те же 6 дней недели. Но само наличие частных вузов (неизвестно, как, кем и по каким законам финансируемых - когда-то пионером этого дела был Ходорковский и его Звенигородский интернат для особо одарённых) - понятное дело, слегка приподнимает "среднюю температуру по больнице". Ну, а сейчас - самое главное, господа вруны, сотрудники "Москва 24", - в эту аляповатую статистику-калИнку-малинку включены зарплаты ВСЕХ штатных единиц образовательных учреждений. А там зарплаты у начальников отделов, булгактерш, методистов и прочих НЕучителей - как, например, во Дворце пионеров на Ленгорах (ГБОУ "Воробьевы горы"), - и по двести-четыреста тысяч водятся. Официально, по ведомости, директорат так получает. Правда, этих начальников что ни полугодие - меняют, а чаще - сразу сажают. При них, кстати, столовая во Дворце уничтожена - туда только привозят полуфабрикаты и кормят ими детей по списку... Но вот откуда берутся условные 100 тысяч, якобы привычные в качестве зарплат для московских учителей. Хватит врать, - вы, инфолакеи, которые "в доле" у Собянина! Хотите, чтобы вся страна Москву ненавидела не только за мусор, который некуда девать и Собянин хочет травить соседей? Не выйдет - вместе со всей обнищавшей Россией, - мы придём выбрасывать вас с ваших действительно высокооплачиваемых лживых трибун, как это уже сделали протестующие против государственной лжи в Будапеште во вторник! Так что врите - да не завирайтесь, ваш страшный суд, пролетарский, не за горами.

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