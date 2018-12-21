Анатолий Баранов: дайте нам денег из бюджета, мы их на что-нибудь тут потратим…

Дал комментарий "Свободной прессе".

Власти Крыма и Севастополя попросили увеличить на 200 миллиардов рублей финансирование по федеральной программе развития (ФЦП) регионов до 2022 года. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщил замминистра экономического развития России Сергей Назаров, которого цитирует «Интерфакс».

«Есть ряд объектов, которые будут дополнительно включены в программу. В каком объеме они будут включены, пока, наверное, сказать не могу, но суммарно то, что заявляют субъекты — около 200 млрд рублей дополнительно по ряду объектов, которые будут предложены. Понятно, что это будет оценено, исходя из финансовых возможностей, целесообразности и необходимости на данном этапе дополнительных объектов», — рассказал Назаров журналистам.

— 200 миллиардов для Крыма это, конечно, много, — уверен главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Но если воровать сильно, а работать слабо, то можно и в 10 раз больше распихать по карманам. Именно так и обстоят дела сегодня в Крыму. Спросите, например, где очистные сооружения? А нет их, потому что выделенные на них деньги пропали в лопнувшем банке. Там же постоянно кто-то под следствием, под судом. Денег выделяется много, но эпохальных свершений не видно. При этом постоянно проблема с освоением выделяемых средств. При губернаторе Меняйло даже возвращали деньги в казначейство, не могли целевым образом потратить. При Овсянникове вроде бы научились осваивать, но качество этого освоения оставляет желать…

— Будут ли, по-вашему, выделены запрашиваемые средства?

— Что-то мне подсказывает, что в федеральном бюджете просто нет таких лишних денег. И что они хотят построить? Метро из Севастополя в Симферополь? Высокоскоростную магистраль в Ростов? Туннель в Турцию? Нельзя же просто так сказать: дайте нам денег из бюджета, мы их на что-нибудь тут потратим…

— До этого 8 миллиардов выделили Дальнему Востоку. Насколько оправданы такие траты? Почему регионы не могут зарабатывать самостоятельно?

— Регионы не могут зарабатывать больше, чем сейчас, исключительно на своих ресурсах. Это закон экономики, любой, капиталистической или социалистической — если хочешь получить прибыль, сначала инвестируй. Грубо говоря, построй завод, а потом уже извлекай из него доходы. Другое дело, что часто деньги-то вкладываются, а отдачи нет. Это плохо. Плохо, когда государственные деньги тратятся неизвестно на что.

— Насколько выделение таких сумм отдельным регионам «обижает» другие регионы? Недавно все критиковали Кадырова за его запросы…

— Если деньги выделяются, чтобы растащили по карманам и поделились с центром, то, конечно, другие обижаются — у нас тоже карманы имеются, и откатывать согласны. А если речь о реальных инвестициях, то ведь это труд, и немаленький. Не каждый согласится взваливать на себя дополнительную ответственность и хлопоты. Кадыров, при всем к нему сложном отношении, за расходы отчитывается, на что тратятся деньги, видно. Но эти деньги не «отбиваются», прибыль от их вложения не возникает — пока это проходило под маркой восстановления после войны. Но в Крыму войны не было, хотя двадцать лет независимой Украины и можно сравнить с оккупацией. Что-то нужно вкладывать в инфраструктуру, транспорт, образование и культуру. Но основные вложения должны идти в возобновляемые ресурсы. И этого пока не видно. Севмашзавод по-прежнему стоит в руинах. Электроэнергии не хватает, особенно в Республике Крым, воды не хватает тем более. Транспортный вопрос по-прежнему один из самых острых. У населения растет недовольство российской внутренней, экономической и социальной политикой. И это целиком заслуга местных властей.