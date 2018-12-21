И все-таки есть этот проект - Крым в обмен на Курилы

И прописан он России, по мнению аналитиков там, где «Наше фсё» только подносит тапочки». Образ такой...

Вчерашняя пресс-конференция мистера Путина лишний раз меня в существовании такого плана убедила.

Ни один отечественный журналист, даже теоретически способный задать вопрос о продаже наших Курил японцам, не смог получить слова.

Есть у ведущего этот спектакль «агента влияния» Пескова нюх на этот счет. Не первый год он манипулирует журналистами на встречах своего патрона со СМИ. Да, думаю, его еще и специально готовят. Дают ему на нас всякую аналитику, чтобы промашки не случилось.

А потому он начинает такие шоу с хозяином со слов: «Первыми по традиции дадим слово журналиста кремлевского пула».

На что хозяин неизменно поддакивает фамусовской фразой: «Ну, как не порадеть родному человечку». А их у него, как вы знаете, много.

И потому в год, когда патриотизм в России был объявлен «национальной идеей», именно представитель общероссийского еженедельника «Патриот» (1927 г.р.) не получил возможность задать вопрос.

Но манипулятор не мог не дать слово шеф-редактору японского агентства «Киодо Цусин» Хирофуми Сугидзаки. Как считает Википедия - «независимого агентства».

Я сейчас процитирую его речугу, только вы никуда не убегайте, а прочтите его до конца. Интересно все же, как независимые самураи разевают рот на наши Курилы. Цитирую:

- Мой вопрос, естественно, к сожалению, касается нашего мирного договора, к которому, я так понимаю, мы с вами стремимся. После встречи в Сингапуре, где Вы с господином Абэ договорились ускорять процессы переговоров на основе Советско-японской декларации 1956 года, наша общественность обеспокоена только тем, сколько мы получим островов. Ноль, два, три, четыре – не знаем.

С другой стороны, я так понимаю, россияне тоже в недоумении. В основном это так: «Зачем нам отдавать?» К нам обращаются самые разные люди даже с угрозой: «Не дадим и пяди земли». И так далее. Речь идёт о территориальном размежевании, которое нам необходимо сделать. Но если наш новый договор, мирный договор ограничится только этим – территориальным размежеванием, этого будет мало и неинтересно, и народы наши, общественность будут понимать. Как Вы думаете, какую новую идею, какие моменты вложить для того, чтобы продвинуть наши отношения на новый, качественно новый уровень?

И разрешите, в связи с этим я не могу не задать вопрос. В последнее время российская сторона, в том числе Вы сами затрагиваете вопросы безопасности. Речь идёт конкретно о размещении американской ПРО в Японии и потенциальном размещении американских войск и военной инфраструктуры в случае передачи островов Японии.

У нас идут на уровне экспертов переговоры, но, поскольку речь идёт об обороне, Япония почти полностью зависима от США. Считаете ли Вы, что эти вопросы можно решить на двусторонней основе, или придётся Вам впрямую с США? Спасибо большое...

Как бы ответили японцу мы с вами, ни дня неслужившие в советской внешней разведке резидентами в Дрездене, а только бравшие интервью у экс-председателя КГБ СССР «гэкачеписта» В.Крючкова? Или как бы ответили известные политики, чье мнение мы считаем авторитетным и компетентным?

Например, генерал Л.Ивашов, Ю.Болдырев, С.Глазьев?.. Даже Г.Зюганов сделал на это счет на сей раз вполне вразумительное заявление ЦК КПРФ. Есть, видать, еще в аппарате фракции умные ребята.

А эти политики уже высказались: фиг вам, господа самураи, а не Курилы. Ни два острова, ни три, ни четыре. Ноль. Родиной не торгуем. Южные Курилы наши с момента включения их в состав Российской Империи Екатериной Второй в 1786 году.

Никакой нам с вами особый мирный договор не нужен, ибо его роль сыграла та самая советско-японская декларация 19 октября 1956 г. Она прекратила состояние войны между двумя странами - раз. Объявила о восстановлении дипломатических, консульских и всех других межгосударственных отношений. Два.

Да, там содержалось обещание Хрущева подарить японскому народу в качестве жеста доброй воли острова Хабома и Щикотан. Но после заключения мирного договора с СССР. Но вы же, сукины дети, вероломно нарушили все устные договоренности и 16 января 1960 г. подписали военный договор с США, направленный против Советского Союза.

Вот почему уже 27 января он особой нотой аннулировал свое обещание подарить Японии два острова и навсегда закрыл для себя «курильский вопрос».

А как ответил японскому журналисту гарант Конституции, территориальной целостности н суверенитета нашей Родины? Про Курилы смолчал. Не дал жесткого отпора наглым территориальным притязаниям побежденного агрессора, к чему его обязывает положение.

Он, как невеста на выданье, начал крутиться вокруг военных баз США на Окинаве и других японских территориях и появления там американских систем ПРО.

Ну и зачем было распинаться? Эти базы США поставили в 1945 г. Японии на правах страны-победительницы. И не для того они наносили ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки, чтобы потом убираться восвояси. Смешно даже.

Год назад на встрече с секретарем Совбеза Н.Патрушевым японцы сами открыто признали: в случае передачи им наших островов военные базы США непременно появятся и на них. Это неизбежно вытекает из военного договора Токио и Вашингтона.

Вопрос понятен? Есть один эффективней способ навсегда прекратить территориальные претензии побежденной Японии. Сказать самураям: пошли нах.

А не торговаться на манер девочки с Тверской. Но для этого, видимо, в Кремле должен сидеть другой человек.

Который не обязывался выполнять проект «Крым в обмен на Курилы».