Украинские чиновники вместе с экспертами Всемирного банка разработали и подготовили законопроект, которым вводится свободный рынок земель сельскохозяйственного назначения. Об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом в рамках новой кредитной программы stand-by, информирует "Интерфакс-Украина".

"Рабочая группа, в состав которой вошли соответствующие министерства, в сотрудничестве со Всемирным банком подготовила проект закона об обороте земель с целью разрешить продажу земли при условии действия адекватных предохранителей", - говорится в документе.

Добавляется, что в Украине "стартовала информационная кампания, объясняющей преимущества проведения земельной реформы".

Напомним, 18 декабря комитет Рады рекомендовал нардепам продлить мораторий на продажу сельхозземель до 2020 года.

В тот же день мораторий на продажу земли сельхоззначения внесли в повестку дня в Раде.

А 22 августа вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека. Верно - ведь среди прав человека первейшее право - торговать, и на купленной земле эксплуатировать других людей. Таковы буржуазные права человека, которые не соблюдались в "неправовом" государстве СССР.

Об этом говорится в сообщении компании EasyBusiness. Решение принято в рамках так называемого дела "Зеленчук и Цицюра против Украины". Суд постановил, что государство не обеспечило справедливый баланс между общими интересами общества и имущественными правами заявителей.

"Уже сегодня украинские землевладельцы, которые хотят защитить свои имущественные права (ограниченные вследствие моратория), смогут ссылаться в своих исках решения ЕСПЧ", - говорится в сообщении.

Новости по теме:

Порошенко рвёт в клочья договор о дружбе народов. Что ответят народы?

Киевскую хунту наградили за подорожание бытового газа новым траншем МВФ

Равенство в европейской Украине теперь будет только половым, но не социальным

Украинская сельскохозяйственная земля с сегодняшнего дня решением ЕСПЧ пошла на продажу