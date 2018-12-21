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Московский листок

Похоже, в ближайшие полвека ждать нового бомбардировщика не стоит...

Опубликовано 21.12.2018 в разделе комментариев 0

сша война рф
Похоже, в ближайшие полвека ждать нового бомбардировщика не стоит...

Модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М2 в скором времени поступят на вооружение ВВС России, заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.

В рамках модернизации кабина бомбардировщика будет оснащена принципиально новой авионикой. Самолет получит бортовой радиоэлектронный комплекс с интегрированной информационно-управляющей средой. Кроме того, в Ту-160М2 будут использованы спутниковые навигационные системы, радиотехнические системы ближней навигации, бортовой комплекс обороны и другое новейшее оборудование.

Утверждают, что началось изготовление первых образцов модернизированного бомбардировщика, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова.

***

Прежде всего, нужно продраться сквозь завалы генеральского вранья.

Если Ту-160, как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, «с момента своего создания по развиваемой скорости, боевой нагрузке, дальности применения и недоступности для любых средств ПВО российские стратегические ракетоносцы Ту-160 не имеют даже сопоставимых аналогов в США или любой другой стране НАТО», то зачем создавать капитально моернизированный вариант этого замечательного во всех отношениях самолета?

Если же с 1981 года Ту-160 все же немного устарел, то почему надо проводить дорогостоящую модернизацию, если вот уже полтора десятка лет идут разговоры о создании дальшего бомбардировщика следующего поколения, получившего аббревиатуру ПАК ДА? Правда, кроме впечатляющей аббревиатуры там пока мало, что есть...

Если Минобороны начнет закупать модернизированные Ту-160 сроком службы 40-50 лет, то надо ли понимать, что действующие образцы ПАК ДА появятся очень и очень нескоро? 

И ведь интересно, для обоснования создания ПАК ДА и для концепции продления срока службы Ту-160 крупными, знающими специалистами приводились прмо противоположные аргументы, причем весомые. Если Ту-160 с самого рождения супер ине имеет аналогов, то зачем что-то новое, достаточно слегка модернизировать имеющееся. Если же Ту-160 потому не имеет аналогов, что такое чудо техники никому больше не нужно, а потребности Дальней авиации другие - тогда, конечно, требуется самолет пятого поколения с соответствующими характеристиками.

Проблема в том, что обе этих аргументации, сведенные в одном месте, производят эффект дурдома.

Особенно если учесть, что даже с модернизированным Ту-160 у Минобороны нет никакой уверенности - будут его закупать или нет. Пока на КАПО готовятся произвести лишь опытный образец, по итогам испытаний которого и будет принято (или не принято) решение о серийном производстве.

Что же касаемо до ПАК ДА, то здесь, похоже, и вопрос пока не ставился...

***

Остается только один момент - станет ли вероятный противник терпеливо ждать, пока мы поставим вопросы, ответим на них, что-то произведем, украдем, испытаем и поставим на вооружение?

А.Б.



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