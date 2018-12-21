Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Трамповская война с мигрантами будет теперь проходить на территории Мексики

Опубликовано 21.12.2018 в разделе комментариев 1

сша мигранты мексика трампнаш
Трамповская война с мигрантами будет теперь проходить на территории Мексики

США будут отправлять мигрантов, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу, обратно в Мексику на время проведения разбирательств по их делам в американских судах. Об этом заявила 20 декабря министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен.

"Нелегальные мигранты, пытающиеся обмануть систему, больше не смогут бесследно исчезнуть на территории США, не являясь в суд в назначенный срок, - цитирует ее ТАСС. - Теперь они будут ждать решения суда, пока находятся в Мексике. Практику "поймать и отпустить" мы заменяем на "поймать и депортировать".

"Таким образом мы снизим нелегальную миграцию, устранив один из ключевых стимулов, побуждающих людей решиться на опасное путешествие и отправиться в США, - сказала Нильсен. - Это также позволит нам уделять больше времени тем, кто на самом деле спасается от преследования".

Министр сообщила, что американские власти уведомили мексиканскую сторону о принятом решении. "В ответ на это власти Мексики приняли обязательство принять необходимые меры на своей стороне границы", - уведомила она.

11 декабря американский президент Дональд Трамп пообещал достроить стену на границе с Мексикой. По словам Трампа, частично готовая стена, а также присутствие военных на южной границе США позволили в значительной мере остановить поток так называемых караванов мигрантов из стран Центральной Америки.

На территории Мексики неподалеку от американской границы сейчас находятся около 9,5 тыс. выходцев из Центральной Америки, стремящихся получить в США убежище. Около 500 из них 25 ноября предприняли попытку прорваться из мексиканского города Тихуана в Сан-Диего через границу США. Чтобы остановить их, американские власти применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Как утверждает Трамп, среди мигрантов, скопившихся на границе, оказались сотни преступников. Он распорядился отправить на помощь пограничникам 5,2 тыс. военнослужащих, чтобы воспрепятствовать возможному массовому переходу на территорию США мигрантов. Трамп убежден в том, что нелегалов, которых в США насчитывается около 11 млн человек, следует выявлять и депортировать.

Между тем 5 декабря две крупные группы мигрантов из Центральной Америки были задержаны в штате Аризона в США, куда они нелегально попали с территории Мексики. Речь идет о 124-х гражданах Гватемалы и Гондураса в возрасте от четырех месяцев до 53 лет. Американские пограничники уже установили, что из них семеро мужчин и одна женщина прежде попадали в США нелегально и были депортированы.

Незадолго до этого случая глава Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильен рассказал, что в США за последнее время были задержаны 800 нелегальных мигрантов, проникших туда из латиноамериканской страны. Две группы нелегалов были пойманы в начале декабря в округе Идальго.

В лагере для мигрантов в мексиканском городе Тихуана на границе с США в настоящее время находятся более 2,5 тысячи человек, желающих попасть в Соединенные Штаты. Еще порядка 3 тысяч выходцев из Центральной Америки не захотели размещаться там. Их местонахождение пока остается неизвестным. 

Около 500 выходцев из стран Центральной Америки 25 ноября попытались прорваться из Тихуаны в США. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ и резиновые пули. Позднее в тот же день власти Мексики объявили, что повысят меры безопасности на границе, а также депортируют тех мигрантов, кто прибег к насилию и участвовал в беспорядках.

Новости по теме:

Трамп грозит закрыть границу с Мексикой

Группа мигрантов с младенцами была поймана доблестными солдатами США

Трамп начинает самую настоящую войну с трудовыми мигрантами из Мексики



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Один пишем, два в уме.
Ченко написал 21.12.2018 12:04
"...Он (Трамп) распорядился отправить на помощь пограничникам 5,2 тыс. военнослужащих, чтобы воспрепятствовать возможному массовому переходу на территорию США мигрантов..." - а "в уме": эти "5,2тыс. военнослужащих" не в меньше мере препятствовать будут ПЕРЕХОДУ С ТЕРРИТОРИИ США в Мексику -незаконному с точки зрения властей США, -естественно; гм -гм, широка демократия!..
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
"В царство Свободы дорогу грудью проложим себе"
"В царство Свободы дорогу грудью проложим себе"
18.12.2018
Про "Фитиль" и соросовских грантососов
Про "Фитиль" и соросовских грантососов
20.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Центробанк планомерно банкротит мелких хищников-кредиторов (0)
Трамповская война с мигрантами будет теперь проходить на территории Мексики (1)
Похоже, в ближайшие полвека ждать нового бомбардировщика не стоит... (0)
И все-таки есть этот проект - Крым в обмен на Курилы (4)
Анатолий Баранов: дайте нам денег из бюджета, мы их на что-нибудь тут потратим… (0)
Скоро плодородную землицу УССР начнут резать как пирог крупные частные собственники (0)
Московские учителя меньше ста тысяч-то уже и не получают - зажрались... (9)
Лидер кoммунистoв Литвы уже два месяца в тюрьме! (13)
США ввели санкции против героев Путинской РФ Чепиги и Мишкина (4)
Взяточница из омского областного УМВД не смогла "отмыться" от откатов на 28 миллионов (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Cтанет ли вероятный противник терпеливо ждать, пока мы поставим вопросы
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Политэкономия
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Галактику оптом
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Это суверенитет?
Дарья Митина Дарья Митина: Внимание, завтра - 21 декабря
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss