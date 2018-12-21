Трамповская война с мигрантами будет теперь проходить на территории Мексики

США будут отправлять мигрантов, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу, обратно в Мексику на время проведения разбирательств по их делам в американских судах. Об этом заявила 20 декабря министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен.

"Нелегальные мигранты, пытающиеся обмануть систему, больше не смогут бесследно исчезнуть на территории США, не являясь в суд в назначенный срок, - цитирует ее ТАСС. - Теперь они будут ждать решения суда, пока находятся в Мексике. Практику "поймать и отпустить" мы заменяем на "поймать и депортировать".

"Таким образом мы снизим нелегальную миграцию, устранив один из ключевых стимулов, побуждающих людей решиться на опасное путешествие и отправиться в США, - сказала Нильсен. - Это также позволит нам уделять больше времени тем, кто на самом деле спасается от преследования".

Министр сообщила, что американские власти уведомили мексиканскую сторону о принятом решении. "В ответ на это власти Мексики приняли обязательство принять необходимые меры на своей стороне границы", - уведомила она.

11 декабря американский президент Дональд Трамп пообещал достроить стену на границе с Мексикой. По словам Трампа, частично готовая стена, а также присутствие военных на южной границе США позволили в значительной мере остановить поток так называемых караванов мигрантов из стран Центральной Америки.

На территории Мексики неподалеку от американской границы сейчас находятся около 9,5 тыс. выходцев из Центральной Америки, стремящихся получить в США убежище. Около 500 из них 25 ноября предприняли попытку прорваться из мексиканского города Тихуана в Сан-Диего через границу США. Чтобы остановить их, американские власти применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Как утверждает Трамп, среди мигрантов, скопившихся на границе, оказались сотни преступников. Он распорядился отправить на помощь пограничникам 5,2 тыс. военнослужащих, чтобы воспрепятствовать возможному массовому переходу на территорию США мигрантов. Трамп убежден в том, что нелегалов, которых в США насчитывается около 11 млн человек, следует выявлять и депортировать.

Между тем 5 декабря две крупные группы мигрантов из Центральной Америки были задержаны в штате Аризона в США, куда они нелегально попали с территории Мексики. Речь идет о 124-х гражданах Гватемалы и Гондураса в возрасте от четырех месяцев до 53 лет. Американские пограничники уже установили, что из них семеро мужчин и одна женщина прежде попадали в США нелегально и были депортированы.

Незадолго до этого случая глава Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильен рассказал, что в США за последнее время были задержаны 800 нелегальных мигрантов, проникших туда из латиноамериканской страны. Две группы нелегалов были пойманы в начале декабря в округе Идальго.

В лагере для мигрантов в мексиканском городе Тихуана на границе с США в настоящее время находятся более 2,5 тысячи человек, желающих попасть в Соединенные Штаты. Еще порядка 3 тысяч выходцев из Центральной Америки не захотели размещаться там. Их местонахождение пока остается неизвестным.

Около 500 выходцев из стран Центральной Америки 25 ноября попытались прорваться из Тихуаны в США. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ и резиновые пули. Позднее в тот же день власти Мексики объявили, что повысят меры безопасности на границе, а также депортируют тех мигрантов, кто прибег к насилию и участвовал в беспорядках.

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