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Московский листок

Центробанк планомерно банкротит мелких хищников-кредиторов

Опубликовано 21.12.2018 в разделе комментариев 0

либералы центробанк банкиры
Центробанк планомерно банкротит мелких хищников-кредиторов

Центральный Банк отозвал лицензию у «Руссобанка», который функционирует на рынке 25 лет. «В деятельности банка установлены неоднократные нарушения законодательства», — сообщает RT. В частности, «Руссобанк» заподозрили в отмывании доходов. Также мегарегулятор отозвал лицензию у «Донхлеббанка».

Вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов в беседе с агентством Nation News прокомментировал отзыв лицензий у кредитных организаций. По его словам, Центробанк продолжает политику «по вычищению рынка». Данная работа никак не скажется на других игроках финансового рынка, отмечает эксперт.

А 18 декабря   Центральный банк России направил в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о банкротстве, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у краснодарского банка «Первомайский» 23 ноября отозвали лицензию. Вкладчики банка в декабре начали получать выплаты.

По информации ЦБ, ключевым направлением деятельности «Первомайского» было кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком, а основным источником средств для этого стали привлеченные средства населения. При этом более 40% кредитного портфеля сформировано низкокачественной ссудной задолженностью. Кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, и Центробанк неоднократно требовал досоздать резервы на возможные потери по займам.

От редакции: "Вычищение рынка" - по сути есть наигрыш ЦБ на руку крупным игрокам. Классическое устранение мелких конкурентов. На фоне этой "санации" тот же Сбербанк задирает внутренние "пошлины", взимаемые за самые простейшие финансовые операции - например, за перевод денег в другой регион. Можно подумать, вы оплачиваете цену бензина, потраченного на доставку ваших денег - физически! Хотя, они ведь цифровые... Вот такая цифровизация и "банковская система", покушение на которую "болотные либералы" считали страшнейшим из намерений левых из той же коалиции - а теперь преспокойно созерцают поедание крупными хищниками мелких... А как же святая для либералов конкуренция?

Д.Ч.



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