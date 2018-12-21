Порошенко продолжает свою военизированную предвыборную кампанию

Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщается на сайте главы государства.

По его словам, с момента введения военного положения оборона страны была «максимально укреплена». Порошенко указал, что бригады встали на защиту «наиболее опасного направления».

«Боевые части и подразделения Вооруженных сил Украины сейчас резко увеличили боевую готовность», — отметил он.

В начале декабря президент Украины сообщил о передислокации подразделений войск на границу с Россией, а также усилении противовоздушной обороны. Корабли и катера Госпогранслужбы были приведены в полную боевую готовность. Кроме того, в стране начались военные сборы резервистов, в рамках которых проводятся бригадные тактические учения.

После задержания российскими пограничниками трех украинских кораблей в Керченском проливе военное положение было введено в десяти регионах Украины до 26 декабря. Президент Владимир Путин на пресс-конференции в четверг подчеркнул, что действия украинцев были провокацией, нацеленной на повышение рейтинга «одного из претендентов на президентский пост».

Хотя, Порошенко лишь следует своей предвыборной триаде: "Армия, мова, вира". Первый и последний пункты "предвыборной программы" особенно чтёко прорисовываются за последний месяц событий на Украине...

Напомним, хунта так же ожидает помощи не только от США на Чёрном море, но и от Британии. Королевская морская пехота и патрули Королевского флота прибудут на Украину до конца года, а в следующем – существенно расширят присутствие в постсоветской стране. Граждане Великобритании будут нести службу на Черном море. Такую информацию публикует The Daily Telegraph.

Издание ссылается на министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который после своего визита в Украину заявил, что его военные будут обучать украинских и они будут следить, чтобы, «украинский флот и украинские вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять растущим угрозам». По его словам, это поддержка будет длиться ровно столько, сколько существует угроза территориальной целостности Украины.

«Чем безопаснее вам здесь, тем безопаснее нам в Великобритании», – заявил он, отметив общность ценностей двух стран и готовность за них бороться.

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