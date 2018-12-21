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Московский листок

Порошенко продолжает свою военизированную предвыборную кампанию

Опубликовано 21.12.2018 в разделе комментариев 1

Порошенко продолжает свою военизированную предвыборную кампанию

Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщается на сайте главы государства.

По его словам, с момента введения военного положения оборона страны была «максимально укреплена». Порошенко указал, что бригады встали на защиту «наиболее опасного направления».

«Боевые части и подразделения Вооруженных сил Украины сейчас резко увеличили боевую готовность», — отметил он.

В начале декабря президент Украины сообщил о передислокации подразделений войск на границу с Россией, а также усилении противовоздушной обороны. Корабли и катера Госпогранслужбы были приведены в полную боевую готовность. Кроме того, в стране начались военные сборы резервистов, в рамках которых проводятся бригадные тактические учения.

После задержания российскими пограничниками трех украинских кораблей в Керченском проливе военное положение было введено в десяти регионах Украины до 26 декабря. Президент Владимир Путин на пресс-конференции в четверг подчеркнул, что действия украинцев были провокацией, нацеленной на повышение рейтинга «одного из претендентов на президентский пост».

Хотя, Порошенко лишь следует своей предвыборной триаде: "Армия, мова, вира". Первый и последний пункты "предвыборной программы" особенно чтёко прорисовываются за последний месяц событий на Украине...

Напомним, хунта так же ожидает помощи не только от США на Чёрном море, но и от Британии. Королевская морская пехота и патрули Королевского флота прибудут на Украину до конца года, а в следующем – существенно расширят присутствие в постсоветской стране. Граждане Великобритании будут нести службу на Черном море. Такую информацию публикует The Daily Telegraph. 

Издание ссылается на министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который после своего визита в Украину заявил, что его военные будут обучать украинских и они будут следить, чтобы, «украинский флот и украинские вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять растущим угрозам». По его словам, это поддержка будет длиться ровно столько, сколько существует угроза территориальной целостности Украины.

«Чем безопаснее вам здесь, тем безопаснее нам в Великобритании», – заявил он, отметив общность ценностей двух стран и готовность за них бороться.

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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
В конце каждого месяца жди теперь повод для продления военного положения в Укропее
С.П.Вдиван написал 21.12.2018 13:42
Да так г-осподино Порошенко до следующих выборов эрифейского президента дотянет, а не только до апреля 19-го на своем посту.
В конце концов столь ярый бандероугодник и обер-прокурор Святейшего укроСинода нашим эрифейским патриотам более подходит в качестве супостата, чем мылкая Тимошенко.
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