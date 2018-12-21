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Что Путинская Россия вымирает - бесспорно, чинуши лишь мухлюют с причинами вымирания

Опубликовано 21.12.2018 в разделе комментариев 0

кризис демография сырьеваяимперия новый год
Что Путинская Россия вымирает - бесспорно, чинуши лишь мухлюют с причинами вымирания

Правительство обнаружило случаи "неправильного кодирования" причин смертности, заявила на встрече с представителями прессы 19 декабря курирующая демографию и здравоохранение вице-премьер Татьяна Голикова. Она отвечала на вопрос, есть ли в России проблемы с искажением соответствующей статистики, пишет РБК.

Летом, когда правительство и Министерство здравоохранения получили очередные ежемесячные данные по смертности, прошло селекторное совещание с региональными властями, рассказала Голикова. На нем обсуждалось, что в причинах смертности налицо перекос в сторону нервных, эндокринных и "прочих" заболеваний, которые "не могут являться причинами смертности в традиционном нашем восприятии", заметила вице-премьер.

"У нас было такое предположение с Минздравом, что, кодируя [смертность] другими причинами, коллеги занижают смертность от контролируемых причин - сердечно-сосудистых и онкологических. <...> Чтобы улучшить показатели, сбрасывают на другие причины смертности", - пояснила она. Голикова запросила у регионов обоснования представленных причин смертности, после чего и выяснилось, что статистика была недостоверна.

"Были подтверждены случаи неправильного кодирования", - признала вице-премьер. После этого она дала поручение Росстату скорректировать статистику. Именно из-за этого до сих пор нет официальных данных по причинам смертности за десять месяцев 2018 года, сказала Голикова.

В Минздраве разработают методические рекомендации для помощи врачам в правильном кодировании причин смерти. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный терапевт министерства Оксана Драпкина.

"Уже в принципе есть улучшения системы кодирования, оно стало возможно, потому что у нас сейчас очень четкий анализ по терапевтической службе, по первичной медико-санитарной помощи, мы во всяком случае знаем регионы, где, например, такое кодирование, как симптомы и признаки, то есть неуточненные симптомы и признаки, занимает самый большой процент", - сказала она.

Ранее в рамках международного научно-практического форума "Российская неделя здравоохранения - 2018" состоялось совещание профильной комиссии по специальности "терапия" экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России. Директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития Екатерина Какорина подняла на нем проблему ошибочного кодирования и выбора первичной причины смерти в практике врача первичного звена здравоохранения. По итогам совещания и было принято решение о создании методических рекомендаций для субъектов.

"Махинации со смертностью" ведутся давно

РБК изучил статистику причин смертности в России с 2008 по 2017 год. Для анализа были использованы данные "Демографического сборника" и статистического сборника Минздрава.

"Прежде всего обращает на себя внимание, что с 2008 года резко снизилась смертность от болезней системы кровообращения: если в 2008 году такая причина фигурировала в 57% свидетельствах о смерти, то в 2017-м - в 47%", - отмечает издание.

При этом с 2008 по 2012 год в России действовала программа по совершенствованию медицинской помощи больным при сердечно-сосудистых заболеваниях, среди контролируемых целей которой в том числе было снижение показателей смертности от них. В 2012 году требование снижения смертности от болезней системы кровообращения вошло в "майские указы" Владимира Путина, подписанные им после президентских выборов.

За тот же период выросла смертность от старости (с 2,18 до 5,25%) и различных болезней (с 3,32 до 4,33%), которые сопровождаются "симптомами, признаками и отклонениями от нормы, выявленными при клинических и лабораторных исследованиях", а также от болезней различных внутренних органов (к примеру, болезни кожи). Вырос также за последние десять лет и процент умерших от онкологических заболеваний - с 14 до 16%.

Отметим, что даже в относительной зоне социальной стабильности столичной, согласно обнародованным данным столичного управления ЗАГС, показатель смертности в Москве впервые за долгое время превысил рождаемость. Это вот того самого года итоги, который был годом Солженицына и за который вчера Путин так хвалил себя и медведева. Так, с начала 2018 года в Москве умерли 53 200 человек, а родилось 52 559 детей, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "Интерфакс".

Стабильный рост рождаемости в Москве наблюдался в течение нескольких лет вплоть до 2017 года. С прошлого года наблюдается снижение рождаемости: в течение прошлого года в Москве зарегистрировано рождение 134 573 детей, что на 7,8% меньше показателя 2016 года.

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