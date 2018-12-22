Один простой вопрос на пресс конференции Путина дал исчерпывающий ответ на самый злободневный сегодня вопрос: «Какое государство мы строим ?».
Вопрос был предельно прост, можно ли построить социализм в нашей стране. Наш президент дал однозначный и исчерпывающий ответ, во время его президентского срока это сделать невозможно, и объяснил почему.
Если начать не на словах а на деле бороться с бедностью, увеличивать зарплаты, пенсии и т. д., то появится спрос у населения на различные товары и нужно будет строить заводы, фабрики и т. п.,а команда Медведева и он сам этим заниматься не собираются и экономика рухнет.
Мы в настоящее время добились относительной стабильности. Олигархи вывозят капиталы за рубеж, там покупают себе дворцы, яхты, футбольные клубы и др. Всё произведено не у нас и на нашей экономике это не очень сказывается. У нас “стабильность”. Если их там прижмут, опять всё просто, увеличим плату ЖКХ, поднимем НДС, увеличим пенсионный возраст, ещё что - ни будь подобное придумаем. С миру по нитке, олигарху в карман. Экономика опять стабильна и не рухнет, как если вдруг начать строить социальное государство.
Спасибо Путину, теперь. Мы абсолютно точно знаем, какое государство он нам подсовывает, несмотря на его ежедневную трескотню про заботу о нас. Стабильное государство пещерного капитализма для кучки нуворишей. Теперь, после такого исчерпывающего разъяснения, “дорогие” наши руководители не надо сотрясать воздух о борьбе с бедностью и прочих глупостях, спасибо мы всё поняли.
реальный социализм написал 22.12.2018 03:32
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Самарин Е.Ф.
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"Аляска - самый социалистический штат Америки." (Из американских газет)
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В США есть замечательное предприятие - Постоянный фонд Аляски (ПФА). Он был создан в 1976 г. по итогам референдума среди жителей штата.
В фонд направляются ежегодные отчисления (25%) от доходов частных компаний, добывающих нефть на условиях долгосрочной аренды на территории штата в 103 млн акров (почти треть Аляски).
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Конституция штата гласит, что сам фонд должен оставаться в неприкосновенности, по усмотрению законодателей штата может использоваться лишь тот реальный доход, который приносит инвестирование средств фонда. До сих пор эти деньги шли только на выплату дивидендов жителям Аляски и на реинвестирование в сам фонд.
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Доходность фонда за последние пять лет была на уровне 5,78%. В состав портфеля входят акции компаний США (35%), американские облигации (25%), ценные бумаги других стран (22%), вложения в недвижимость (10%) и прочие инвестиции (8%).
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История выплаты дивидендов ПФА жителям Аляски
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Год Сумма
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1982 $1,000.00
1983 $386.15
1984 $331.29
1985 $404.00
1986 $556.26
1987 $708.19
1988 $826.93
1989 $873.16
1990 $952.63
1991 $931.34
1992 $915.84
1993 $949.46
1994 $983.90
1995 $990.30
1996 $1,130.68
1997 $1,296.54
1998 $1,540.88
1999 $1,769.84
2000 $1,963.86
2001 $1,850.28
2002 $1,540.76
2003 $1,107.56
2004 $919.84
2005 $845.76
2006 $1,106.96
2007 $1,654.00
2008 $3,269.00
2009 $1,305.00
2010 $1,281.00
2011 $1,174.00
2012 $878.00
2013 $900.00
2014 $1,884.00
2015 $2,072.00
2016 $1,022.00
2017 $1,100.00
2018 $1,600.00
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Аляска - один из самых богатых штатов США и единственный штат США, в котором сокращается пропасть между богатыми и бедными. Дивиденды стимулируют развитие местной экономики.
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Постоянный фонд Аляски - это прообраз будущей социалистической экономики.
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Что такое социализм?
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Это тот же капитализм только с тремя обязательными условиями.
1. Государство является главным игроком на фондовом рынке, стремясь скупить акции всех прибыльных предприятий.
Прибыль государственных предприятий выплачивается в виде дивидендов по именным акциям всем гражданам социалистического государства.
2. Чтобы капиталисты не перевернули этот порядок, его охраняет народное ополчение (как в Швейцарии), которое является главной военной силой в государстве.
Если рабочие составляют большинство народного ополчения, устанавливается диктатура пролетариата.
Личная гвардия главы государства, политическая полиция, полицейские войска ликвидируются.
В мирное время Вооруженные Силы социалистического государства состоят из народного ополчения и наемных вооруженных формирований (ВВС, ВМФ, РВСН и т.д.), которые находятся под строгим контролем народного ополчения.
В случае войны посредством мобилизации из бойцов народного ополчения и из наемных вооруженных формирований создаются регулярные Вооруженные Силы. После окончания войны регулярные Вооруженные силы подлежат немедленному роспуску, а их командование автоматически утрачивает свои полномочия.
3. Прообразом социалистического государства станет Римская республика V-I в. до н. э. в сочетании с швейцарским федерализмом.
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В таком обществе устранено главное противоречие капитализма - противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистическим способом присвоения.
Это - "общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей."
Ф. Энгельс.
Так что, пусть зря не зарекается написал 22.12.2018 03:29
!!!HHTOT BOG TAKINAH!! написал 22.12.2018 02:59
- А х вас таки знает! То таки Я в этом не участвую - то таки да...