Один простой вопрос на пресс конференции Путина дал исчерпывающий ответ на самый злободневный сегодня вопрос: «Какое государство мы строим ?».

Вопрос был предельно прост, можно ли построить социализм в нашей стране. Наш президент дал однозначный и исчерпывающий ответ, во время его президентского срока это сделать невозможно, и объяснил почему.

Если начать не на словах а на деле бороться с бедностью, увеличивать зарплаты, пенсии и т. д., то появится спрос у населения на различные товары и нужно будет строить заводы, фабрики и т. п.,а команда Медведева и он сам этим заниматься не собираются и экономика рухнет.

Мы в настоящее время добились относительной стабильности. Олигархи вывозят капиталы за рубеж, там покупают себе дворцы, яхты, футбольные клубы и др. Всё произведено не у нас и на нашей экономике это не очень сказывается. У нас “стабильность”. Если их там прижмут, опять всё просто, увеличим плату ЖКХ, поднимем НДС, увеличим пенсионный возраст, ещё что - ни будь подобное придумаем. С миру по нитке, олигарху в карман. Экономика опять стабильна и не рухнет, как если вдруг начать строить социальное государство.

Спасибо Путину, теперь. Мы абсолютно точно знаем, какое государство он нам подсовывает, несмотря на его ежедневную трескотню про заботу о нас. Стабильное государство пещерного капитализма для кучки нуворишей. Теперь, после такого исчерпывающего разъяснения, “дорогие” наши руководители не надо сотрясать воздух о борьбе с бедностью и прочих глупостях, спасибо мы всё поняли.